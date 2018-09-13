3 thói xấu của phụ nữ khiến đàn ông cực ghét, chị em hãy bỏ ngay kẻo bị chồng chán

Phụ nữ yêu 13/09/2018 15:47

Là phụ nữ, muốn được chồng yêu thương hết đời, có cho tiền cũng không dám ngoại tình thì hãy bỏ ngay 3 ‘thói xấu’ này càng sớm càng tốt.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, dù rất yêu vợ nhưng chính 3 thói xấu này của bạn đời đã khiến cuộc hôn nhân của họ lâm vào đường cùng.

3 thói xấu của phụ nữ khiến đàn ông cực ghét, chị em hãy bỏ ngay kẻo bị chồng chán - Ảnh 1

Nếu không muốn bị chồng chán, phụ nữ hãy bỏ ngay  ‘thói xấu’ này - Ảnh minh họa: Internet

1. Ghen tuông vô lối

Ghen tuông là cảm xúc cần có trong mọi chuyện tình, nó giúp các cặp đôi kiểm soát được những gì đang diễn ra, đánh thức đối phương trước những nguy cơ phản bội, bắt cá hai tay. Sự ghen tuông ấy khiến người trong cuộc nhận ra mình yêu một nửa còn lại như thế nào, cần họ ra sao. Từ đấy, cả hai thêm gắn kết, trân trọng và ra sức giữ gìn tình yêu của mình.

Ghen không hề xấu, nhưng nếu ghen tuông vô lối lại xấu xí vô cùng. Việc ra sức kiểm soát chồng, sợ chồng mèo mả với cô này cô kia, sợ mất chồng mà cứ lặp đi lặp lại các câu hỏi “anh đi với ai, anh đi đâu đấy, mấy giờ anh về, trong cuộc hẹn có các cô gái khác không, mật khẩu facebook của anh?” sẽ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

Bởi lẽ, đàn ông nào cũng muốn được vợ tôn trọng, nhất là tôn trọng đời tư của mình. Nếu người vợ càng cố gắng kiểm soát, hoài nghi chồng mình thì càng đẩy anh ấy đến con đường ngoại tình nhanh hơn vì quá chán ngán người vợ không hiểu chuyện.

3 thói xấu của phụ nữ khiến đàn ông cực ghét, chị em hãy bỏ ngay kẻo bị chồng chán - Ảnh 2
Không khôn khéo trong cư xử khiến chồng mất thể diện trước người khác thì vợ dù xinh đẹp, giàu có đến mấy cũng khiến chồng ngán ngẩm - Ảnh minh họa: Internet

2. Kể xấu chồng trên mạng xã hội

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, phụ nữ đừng bao giờ để những chuyện riêng trong gia đình rơi vào hoàn cảnh “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”, bởi đây là điều đàn ông cực ghét.

Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, khi mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, khi con cái ốm đau nhưng chồng đi công tác không thể đỡ đần, cùng vợ chăm con… là một người vợ, phụ nữ nên lẳng lặng giải quyết những vấn đề ấy với chồng, đừng dại mang chúng lên mạng xã hội để người khác cười chê bởi “xấu chàng hổ ai”.

Nếu không biết tiết chế cảm xúc, không khôn khéo trong cư xử khiến chồng mất thể diện trước người khác thì vợ dù xinh đẹp, giàu có đến mấy cũng khiến chồng ngán ngẩm.

3 thói xấu của phụ nữ khiến đàn ông cực ghét, chị em hãy bỏ ngay kẻo bị chồng chán - Ảnh 3
Sau một ngày làm việc căng thẳng, khi trở về nhà người chồng nào cũng muốn được vợ quan tâm săn sóc, cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Ưa hờn dỗi

Hờn dỗi không hề khiến đàn ông quan tâm đến vợ hơn, thậm chí thói xấu này của phụ nữ càng khiến nam giới mệt mỏi. Bởi lẽ, sau một ngày làm việc căng thẳng, khi trở về nhà người chồng nào cũng muốn được vợ quan tâm săn sóc, cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ bên nhau.

Việc trưng ra khuôn mặt hờn dỗi, đá thúng đụng nia lần một lần hai đàn ông vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu cứ tiếp diễn nhiều lần thì họ sẽ không đủ kiên nhẫn để dỗ dành, vuốt ve bạn nữa.

Hơn cả ngoại tình, vợ trót dại làm điều này đừng trách vì sao bị chồng chán ngấy, ruồng bỏ

Hơn cả ngoại tình, vợ trót dại làm điều này đừng trách vì sao bị chồng chán ngấy, ruồng bỏ

Phụ nữ nào cũng mắc phải sai lầm này sau khi kết hôn, nếu không sửa ngay đừng trách vì sao bị chồng chán.

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