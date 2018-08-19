Vợ khôn sẽ không bao giờ đòi hỏi 4 điều này từ chồng, vợ dại cứ ra rả cả ngày nên bị chồng chán là phải

Phụ nữ yêu 19/08/2018 10:30

Một người vợ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi điều này từ chồng, bởi họ thừa hiểu rằng như thế chẳng khác nào tự tay mình bóp ngạt hôn nhân.

Vợ chồng quam tâm đến nhau là đúng, nhưng có những việc chồng làm phụ nữ nên làm ngơ. Đừng bận tâm, cũng đừng buồn lòng bởi nếu càng xét nét thì người nhận lấy thua thiệt lại chính là bạn.

Vợ khôn sẽ không bao giờ đòi hỏi 4 điều này từ chồng, vợ dại cứ ra rả cả ngày nên bị chồng chán là phải - Ảnh 1
Việc tra hỏi, đào bới quá khứ của đàn bà dại chỉ khiến chồng thêm chán ngán, khó chịu và vô tình dẫn dắt anh ấy về với những cảm xúc nồng nàn thuở xưa với những mối tình đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Không được nhớ đến người yêu cũ

Ai cũng từng có quá khứ, cũng từng trải qua vài ba mối tình mới tìm được chân ái đời mình. Thế nhưng, khi đã nên duyên chồng vợ, khi đã về chung một nhà nếu đàn ông chỉ nhìn vào thực tại và hướng đến tương lai thì đa phần phụ nữ lại luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng, cụ thể là người yêu cũ của anh ấy.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ hỏi về người xưa của chồng, trừ khi anh ấy chủ động chia sẻ. Bởi nàng đủ tinh tế, thông minh để tôn trọng miền ký ức của chồng. Việc tra hỏi, đào bới quá khứ của đàn bà dại chỉ khiến chồng thêm chán ngán, khó chịu và vô tình dẫn dắt anh ấy về với những cảm xúc nồng nàn thuở xưa với những mối tình đã qua. Chưa kể, biết càng nhiều về những gì chồng mình đã có với người yêu cũ càng khiến chị em thêm buồn bã, hụt hẫng và ghen tuông mà thôi. Điều ấy đâu mang lại bất cứ lợi ích nào cho  mối quan hệ của vợ chồng bạn ở hiện tại.

Vợ khôn sẽ không bao giờ đòi hỏi 4 điều này từ chồng, vợ dại cứ ra rả cả ngày nên bị chồng chán là phải - Ảnh 2
Chỉ khi chồng bạn có thái độ không đúng mực thì bạn hoàn toàn có quyền thể hiện 'thái độ' với anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không được nhìn phụ nữ khác

Ai cũng dễ dàng bị hấp dẫn bởi cái đẹp, ngay cả phụ nữ cũng khó rời mắt khỏi những cô gái xinh đẹp thì tại sao bạn lại bắt chồng phải nhắm tịt mắt khi nhìn thấy. Thay vì cấm đoán, ích kỷ đến mức mắng nhiếc chồng không đàng hoàng bạn hãy làm ngơ trước nó.

Chỉ khi chồng bạn có thái độ không đúng mực như trêu chọc, ve vãn hay động chạm đến những cô gái khác thì khi ấy bạn hoàn toàn có quyền thể hiện “thái độ” với anh ấy.

Vợ khôn sẽ không bao giờ đòi hỏi 4 điều này từ chồng, vợ dại cứ ra rả cả ngày nên bị chồng chán là phải - Ảnh 3

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cấm đoán chồng gặp gỡ bạn bè của anh ấy mà sẽ luôn cố gắng để trở thành bạn bè của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cấm chồng không được gặp gỡ bạn bè

Đàn ông "giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ", là vợ, bạn đừng bao giờ thể hiện sự kém sang của mình bằng việc cấm đoán chồng gặp gỡ bạn bè của anh ấy. Bởi lẽ, cũng như phụ nữ, đàn ông cũng cần có những người bạn tâm giao, những người bạn sẵn lòng lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của mình.

Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cấm đoán chồng gặp gỡ bạn bè của anh ấy mà sẽ luôn cố gắng để trở thành bạn bè của chồng.

Vợ khôn sẽ không bao giờ đòi hỏi 4 điều này từ chồng, vợ dại cứ ra rả cả ngày nên bị chồng chán là phải - Ảnh 4
Nếu không dừng lại những lời mang tính sát thương ấy, không sớm thì muộn hôn nhân của hai bạn sẽ đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

Bắt chồng phải giống chồng của người khác

Đàn ông rất ghét việc bị mang ra so sánh với đàn ông khác, họ càng khó chịu hơn khi cả ngày nghe vợ càm ràm “sao anh không lãng mạn như chồng chị A?”, “chồng chị B tâm lý, chiều chuộng vợ biết bao, còn anh thì…”,… Nếu không dừng lại những lời mang tính sát thương ấy, không sớm thì muộn hôn nhân của hai bạn sẽ đi vào ngõ cụt.

Bởi lẽ, chẳng ai có thể chấp nhận việc bị bạn đời hạ thấp sĩ diện, khẳng định mình thua kém người khác. Trong khi, bạn hoàn toàn có thể dùng những lời dễ nghe để góp ý chân tình.

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Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách khiến chồng yêu thương, nuông chiều và không bao giờ dám tơ tưởng đến đàn bà khác.

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