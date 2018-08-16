3 giai đoạn vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến chia ly nhất

Phụ nữ yêu 16/08/2018 15:28

Nếu nghĩ vì đã cùng nhau vượt qua biết bao chông chênh, chao đảo để nắm tay nhau bước vào lễ đường thì con đường hôn nhân phía trước sẽ bình yên, bằng phẳng thì bạn đã nhầm.

Chén bát còn có lúc xô nhau bảo sao vợ chồng chung sống sao tránh được những xung đột, bất đồng, thậm chí có lúc hờn giận đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau. Vậy nên, muốn hôn nhân hạnh phúc, an yên ngoài tình yêu các cặp đôi cần phải có cả hiểu biết, bản lĩnh để có thể bỏ qua những vụn vặt đời thường.

Dưới đây là những giai đoạn hôn nhân dễ tan vỡ nhất, chị em hãy đọc thật cẩn thận:

3 giai đoạn vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến chia ly nhất - Ảnh 1
Nếu người chồng không đủ sẻ chia, quan tâm và sớt chia gánh nặng thì cuộc hôn nhân sẽ căng thẳng, chán chường đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ mang thai, mới sinh con

Sau niềm vui mang trong mình một mầm sống, là hoa trái của tình yêu ngọt lành những người vợ phải đối diện với những con nghén, những thay đổi trong cơ thể. Người vợ dịu dàng, ngọt ngào ngày nào sẽ dễ nóng nảy, hay quát tháo và vô cùng mệt mỏi. Lúc này, nàng chẳng màng đến chuyện chăm sóc bản thân, cũng chẳng thiết tha chăm sóc chồng, quên hẳn chuyện gối chăn.

Đàn ông nào thương vợ mà thấu hiểu thì không sao, ngược lại, nếu anh ta để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, vì nhu cầu sinh lý mà ra ngoài tòm tem thì hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn.

Chưa kể, lúc mới sinh với những bỡ ngỡ, những vất vả của việc chăm con cũng khiến người mẹ căng thẳng, thậm chí trầm cảm. Nếu người chồng không đủ sẻ chia, quan tâm và sớt chia gánh nặng thì cuộc hôn nhân sẽ căng thẳng, chán chường đến nhường nào.

3 giai đoạn vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến chia ly nhất - Ảnh 2
Việc phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, tiền bạc eo hẹp vợ chồng dễ cáu gắt, cộc cằn với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi thiếu thốn vật chất

Nếu thuở yêu nhau các cặp đôi chỉ cần con tim mình loạn nhịp trước đối phương, chỉ cần ngồi bên vỉa hè uống ly sinh tố đã thấy ngất ngây hạnh phúc thì hôn nhân với biết bao gánh nặng cơm áo gạo tiền lại không đơn giản như thế. Những hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, phí sinh hoạt hàng tháng khiến các cặp vợ chồng luôn phải cân đo đong đếm từng đồng.

Việc phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, tiền bạc eo hẹp vợ chồng dễ cáu gắt, cộc cằn với nhau. Khi ấy, chắc hẳn trong tâm trí người vợ sẽ có sự hối hận, rằng nếu không lấy người đàn ông này ắt hẳn họ đã có cuộc sống sung túc, sung sướng bội phần. Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, nhưng nếu vợ cứ đứng núi này trông núi nọ “đồng sàng dị mộng” thì sao có thể bên nhau cả đời.

3 giai đoạn vợ chồng chán nhau, dễ dẫn đến chia ly nhất - Ảnh 3
Nếu không muốn hôn nhân gãy gánh, con cái phải chịu tổn thương vợ chồng đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với nhau, phải nhất nhất chung thủy mới mong giữ được mái ấm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình

Nếu vợ chồng có mâu thuẫn thì các cặp đôi nên thẳng thắn trao đổi và đưa ra phương hướng giải quyết để cải thiện mối quan hệ. Bất cứ lý do gì để bao biện cho việc ngoại tình đều không thể chấp nhận, thứ tha.

Đàn ông cứ biện minh do vợ vô tâm, do vợ dửng dưng với mình, do vợ bỏ đói chuyện gối chăn mà đi ngoại tình. Đàn bà thì đổ thừa do chồng tham công tiếc việc không dành thời gian cho gia đình, chồng nhậu nhẹt rượu chè,… để đem lòng yêu thương đàn ông khác cũng không đúng. Nếu không muốn hôn nhân gãy gánh, con cái phải chịu tổn thương vợ chồng đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với nhau, phải nhất nhất chung thủy mới mong giữ được mái ấm.

Nếu ly hôn vì lí do này vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời

Nếu ly hôn vì lí do này vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời

Vợ chồng làm gì thì làm, đừng ly dị vì những điều này kẻo nửa đời sau phải hối hận.

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