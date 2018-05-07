Nếu hôn nhân không hạnh phúc, cả hai không còn yêu thương nhau thì giải thoát chính là cách tốt nhất bạn có thể làm. Tuy nhiên, trước khi ký vào đơn ly hôn bạn phải làm 4 điều này để không bao giờ phải hối hận.

Ngày cùng chồng sánh bước tiến vào lễ đường phụ nữ nào cũng đinh ninh rằng mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sẽ cùng người đàn ông này vun vén nên một gia đình an yên, đầm ấm. Thế nhưng, hôn nhân là điều khó nói trước nhất. Bạn có thể hạnh phúc hôm nay nhưng sớm mai lại có thể khổ đau đến tận cùng.

Thay vì tự mình đau khổ, tự mình gặm nhắm nỗi đau và bế tắc trong tận cùng không hiểu vì sao hôn nhân của mình lại đi vào ngõ cụt bạn nên thẳng thắn trò chuyện với chồng để tìm ra căn nguyên của vấn đề. Hãy nói với nhau về những sai lầm, những khúc mắc, những khó chịu cả hai đã chịu đựng trong suốt thời gian vợ chồng hục hặc.

Việc “chơi bài ngửa” sẽ giúp cả hai xác định hôn nhân của mình đang gặp phải những vấn đề gì. Nếu cả hai vẫn còn yêu thương nhau, vẫn muốn bên nhau sẽ cho nhau cơ hội để thay đổi. Ngược lại, nếu lửa lòng đã tắt thì chấm dứt là giải pháp đúng đắn nhất.

Đừng ngần ngại tìm đến những lời khuyên, bởi người ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhờ đến sự tư vấn

Cảm xúc rối ren khiến bạn không thể có đủ sự tỉnh táo, minh mẫn để nhận ra tình hình thực tại. Lúc này, bạn cần tìm đến một người mình đủ tin tưởng để trải lòng và đón nhận những lời tư vấn để hiểu rõ hơn về khúc mắc bạn đang gặp phải. Biết đâu, người ngoài cuộc sẽ cho bạn những lời khuyên chân thành, thấu đáo nhất, giúp bạn hàn gắn những rạn nứt hôn nhân.

3. Không giấu giếm người thân

Nếu tình yêu là chuyện của hai còn người thì hôn nhân là việc của hai gia đình. Lúc hai bạn kết hôn, hai bên gia đình đã cùng ngồi trò chuyện với nhau để bàn bạc, thưa gửi về lễ cưới của cả hai thì khi cuộc hôn nhân ấy sắp chấm dứt bố mẹ hai bên có quyền được biết.

Cha mẹ biết không phải để can ngăn, trách móc bạn không được liyhôn. Đây chỉ là động thái thể hiện sự tôn trọng vợ chồng bạn dành cho bố mẹ của cả hai.

Đàn bà đừng cố gắng giữ lấy một gia đình không hạnh phúc chỉ vì mong muốn con cái có mẹ có cha - Ảnh minh họa: Internet

4. Không tự trách mình

Dẫu chẳng ai muốn hôn nhân tan nát, vợ chồng chia lìa, con cái mỗi đứa một nơi nhưng nếu li hôn là cách duy nhất giúp bạn giải thoát khỏi những đớn đau, mưu cầu hạnh phúc thì đấy hoàn toàn là một quyết định chính đáng. Đừng tự trách mình, cũng đừng trách người. Hãy học cách là quen với những trống vắng, cô đơn đang chờ đón mình với thái độ thanh thản, an yên nhất. Bởi chỉ như thế bạn mới đủ can đảm để mở lòng đón nhận những niềm vui mới cho đời mình.