Sau ly hôn, đàn bà dù dại hay khôn nhất định phải làm được điều này

Đàn bà sau ly hôn, nếu có đau có thương thì hãy cứ khóc thật to, khóc cho cạn nước mắt rồi mạnh mẽ đứng lên làm lại đời mình. Bạn cần ổn định cuộc sống, cần hoạch định cho tương lai phía trước thay vì nhốt mình trong những thương tổn của quá khứ.

Vậy nên, hậu ly hôn, khi đã là đàn bà độc thân bạn có dư thời gian nên hãy tận dụng nó để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ, hãy phấn đấu vì đam mê của mình để gặt hái những thành công trong sự nghiệp. Thăng tiến không chỉ giúp bạn cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống mà còn giúp bạn có được cơ hội gặp gỡ những người tốt và biết cách mang lại hạnh phúc cho bạn hơn.

Người phụ nữ khi kết hôn phải san sẻ quỹ thời gian của mình để chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái và cân đo đong đếm cơm cái gạo tiền. Họ mất quá nhiều thời gian để vun vén cho gia đình mà không thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của mình như đàn ông.

2. Chăm sóc bản thân tử tế

Hãy vứt bỏ những ngày đầu bù tóc rối, người ám đầy mùi dầu mỡ với những chiếc áo nhàu nhĩ, nhăn nhúm lại phía sau. Độc thân rồi, bạn hãy biết cách chăm sóc bản thân, yêu lấy chính mình đi. Hãy sắm cho mình những bộ quần áo thanh lịch, phá cách, hãy thử thay đổi kiểu tóc hay đơn giản hơn, hãy chăm đắp mặt nạ cho da.

Phụ nữ sau ly hôn, dù dại hay khôn nhất định phải yêu lấy chính mình, làm đẹp vì mình. Đây chính là cách để bạn thấy đời mình rạng rỡ, tươi mới bội phần.

Đàn bà sau ly hôn, dù dại hay khôn cũng phải cho mình thời gian được thư thả, nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống trước những chông chênh, chao đảo vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

3. Đi du lịch

Chẳng cần những chuyến đi xa hoa, cũng không cần phải đi với hội bạn thân hay gia đình. Bạn cứ việc du lịch một mình, chọn một địa điểm có thể giúp mình thoải mái để suy nghĩ về những gì đã qua, cân bằng cảm xúc, sắp xếp lại đời mình. Để rồi, sau chuyến đi ấy bạn trở về là chính mình của những năm tháng thanh xuân, để dù tuổi trẻ không hai lần thắm lại thì tâm hồn bạn vẫn phơi phới hân hoan.

4. Có thú vui cho mình

Là phụ nữ, bạn đừng ngoan đến mức sáng đi làm, chiều về đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa và lên giường đi ngủ và lặp lại vòng sinh hoạt ấy từ ngày này sang ngày khác. Sống như thế thì nhạt quá.

Hãy có cho mình một sở thích, một thú vui để được hết mình với nó. Bạn có thể tham gia một khóa học may vá, làm bánh, khiêu vũ hay vẽ tranh… hoặc bất cứ điều gì bạn hứng thú. Những thú vui lành mạnh ấy sẽ giúp bạn kết giao được những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ, có cuộc sống phong phú sắc màu hơn.

Là phụ nữ, bạn xứng đáng nhận được sự yêu thương, trân trọng từ một người đàn ông tử tế. Đừng tự tước bỏ cơ hội được hạnh phúc của mình chỉ vì đã từng có hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

5. Mở lòng nhưng đừng vội vã gắn bó trăm năm

Đàn bà đừng vì vết thương lòng mà đóng chặt trái tim mình, sau những tổn thương ấy bạn lại càng xứng đáng nhận được được yêu thương, che chở và trân trọng từ một người đàn ông tử tế. Hãy cho mình cơ hội được kiếm tìm hạnh phúc, hãy cho đối phương cơ hội được yêu mình nhưng đừng vội vã gắn bó trăm năm.

Bạn cần có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ đối phương, để chắc rằng tình yêu của cả hai đủ lớn để có thể chấp nhận cả những thói xấu của nhau. Đừng yêu vội, cưới nhanh kẻo bạn lại phải trả giá bằng một tờ đơn ly hôn khác.