3 điều đàn bà khôn không bao giờ làm với người yêu cũ

Chỉ đàn bà dại mới tìm mọi cách để tìm hiểu về người yêu cũ sau khi chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện cũ người xưa là những điều đã qua, thay vì mãi nhốt mình trong quá khứ bạn hãy khôn ngoan để mở ra cho mình chân trời mới với hạnh phúc và tươi vui.

Khi cả hai đã hết duyên hết nợ, dẫu còn nặng lòng đàn bà cũng đừng cố gắng biết quá nhiều thông tin về người yêu cũ. Bởi càng có nhiều thông tin về anh ta bạn sẽ càng không thể dứt ra khỏi những dằn vặt, đớn đau và không thể mở lòng với bất cứ ai.

Hãy gác chuyện cũ sang một bên, ngẩng cao đầu sống tiếp đời mình, hãy biến cuộc sống của mình trở nên tươi sáng, vui vẻ như thuở chưa từng có những khổ đau mà tình yêu tan vỡ đã gây ra cho bạn. Chỉ như thế bạn mới mong có được tương lai hạnh phúc, an yên.

Nói xấu anh ta không hề khiến bạn tốt đẹp hơn, chia tay văn minh, hòa nhã là điều đàn bà khôn sẽ làm - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu đối phương

Bất cứ một cuộc tình nào tan vỡ cũng có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, dù đối phương đúng hay sai thì mối quan hệ chấm dứt là do cả hai. Vậy nên, bạn đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ với người khác chỉ vì muốn hả hê, giảm bớt đau thương ấm ức mình phải chịu đựng.

Trước khi bêu rếu người cũ, hãy nhớ vì sao ngày trước bạn đem lòng yêu thương họ, hãy nhớ đến những ngọt ngào ấm êm, những kỉ niệm không thể phai nhòa để hiểu rằng ít ra mình đã yêu hết lòng hết dạ, đã được nếm trải mọi cung bậc của tình yêu. Và thuở ấy, chàng là người đàn ông tử tế, đã từng xứng đáng có được tình yêu của bạn. Hậu chia tay, nếu chàng đã từng rất tử tế bạn hãy dành cho họ những lời khen ngợi, nếu không, hãy im lặng.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ cho phép mình yêu lại người mình đã từng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ra sức níu kéo, muốn quay lại

Trước khi kết thúc tình yêu ấy, ắt hẳn cả hai đã trải qua một quá trình dài dằng dẵng những ngày dây dưa. Hai bạn dây dưa vì vẫn cho nhau thời gian để hoàn thiện bản thân, cho nhau thời gian để thứ tha, để sửa đổi. Thế nhưng, sau tất cả những cố gắng ấy cả hai đành bất lực nhìn tình yêu tắt lửa. Lúc này, cả hai hiểu rằng hai bạn không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, chia tay là giải pháp đúng đắn nhất.

Vậy nên, nếu đã chia tay bạn đừng bao giờ hối hận về quyết định của mình. Trước khi quỵ lụy muốn quay lại với người xưa, hãy nhớ vì sao bạn rời xa họ.