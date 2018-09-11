Không phải đại gia, đây mới là người đàn ông mang lại hạnh phúc cả đời cho bạn

Chồng con là chuyện cả đời, sai một li đi một dặm, đàn bà nhất định phải chọn người chồng có đủ những phẩm chất sau làm chồng mới mong hạnh phúc trăm năm.

Hãy yêu và cưới người đàn ông luôn dịu dàng, ôn tồn chăm sóc và cho bạn cảm giác được trân trọng nâng niu. Chỉ khi anh ấy xem bạn là thứ quý giá nhất đời mình, yêu và hiểu như chính mình thì khi ấy bạn mới mong mình có một người chồng tốt.

Ai cũng muốn được yêu thương, tôn trọng và hạnh phúc, đàn bà hay đàn ông càng không ngoại lệ. Một người đàn ông giàu có, thành đạt, hô mưa gọi gió bên ngoài nhưng về nhà cậy mình làm ra tiền mà hống hách, xem thường vợ không đáng để bạn trao thân gửi phận.

Chàng thẳng thắn đối mặt với những sai lầm của mình với mong muốn nhận được sự tha thứ, bao dung của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng nhận sai

Một khi chồng bạn biết nói lời xin lỗi, biết nhận sai chứng tỏ anh ấy đã rất có thành ý vun đắp mối quan hệ này. Chàng thẳng thắn đối mặt với những sai lầm của mình với mong muốn nhận được sự tha thứ, bao dung của vợ. Chỉ khi biết cách nghĩ cho vợ, biết cách cư xử đúng đắn đàn ông mới làm được điều ấy.

Việc đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ, ngoan cố không nhận sai hay cố gắng to tiếng để chối bay chối biến, giành lấy phần đúng về mình chứng tỏ đây là mẫu đàn ông ích kỷ, gia trưởng, sẽ làm khổ vợ cả đời.

Một người chồng tử tế là người luôn khuyến khích, động viên và cho vợ những lời khuyên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ủng hộ sự nghiệp của vợ

Đàn ông luôn được mặc định là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền để lo cho vợ cho con. Nếu phụ nữ ngày trước thường ở nhà nội trợ, chăm sóc con và an phận làm hậu phương vững chắc cho chồng lập nghiệp thì phụ nữ ngày nay cũng có công việc, sự nghiệp của riêng họ.

Một người chồng tử tế là người luôn khuyến khích, động viên và cho vợ những lời khuyên trong công việc. Chàng luôn theo sát hành trình tiến thân, cùng nếm trải những thất bại, va vấp và nhận thấy từng bước đi vững chắc của vợ mình.

Ngược lại, một người chồng bắt vợ nghỉ việc ở nhà trông con hay khích bác vợ kiếm tiền ít hơn mình không xứng đáng làm người đàn ông của đời bạn.