Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới không tiếc mà dành tặng bạn 6 điều này

Đàn bà đừng trách đàn ông vô tâm nữa, bởi đấy chỉ là cái cớ bao biện cho việc trong thâm tâm anh ta không có hình bóng của bạn mà thôi. Ngược lại, nếu đối phương không tiếc dành điều này cho bạn chứng tỏ anh ấy rất thật lòng muốn làm người phụ nữ mình yêu hạnh phúc.

Vậy nên, một anh chàng luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc bạn cả khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau nghĩa là bạn có vị trí rất quan trọng trong lòng anh ấy. Dù không nói ra nhưng hầu hết đàn ông đều thừa nhận rằng sức mạnh của tình yêu có thể khiến họ vui lòng làm tất cả những điều điên rồ nhất, miễn là nó khiến người yêu hạnh phúc.

Nếu đang yêu phải người đàn ông luôn mồm nói câu “anh bận lắm” để chối từ các cuộc hẹn, những khi bạn cần anh ta kề bên thì tốt nhất phụ nữ hãy chia tay ngay. Chẳng ai bận đến mức không có thời gian nhắn cho người mình yêu vài dòng yêu thương, cũng không ai bận đến nỗi quên mất sinh nhật của bạn gái hay vợ.

2. Luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bạn

Một người đàn ông chỉ biết nghĩ cho bản thân mình sẽ không bao giờ có đủ bình tĩnh để lắng nghe người yêu mình kể về những mẩu chuyện nhỏ trong ngày của cô ấy. Ngược lại, nếu chàng luôn có thiện chí chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống một cách thoải mái, không gượng ép thì chị em đừng dại để vuột mất chàng.

Đàn ông chỉ cố ý thuộc lòng sở thích của người phụ nữ họ yêu mà thôi, đàn bà khác đừng mơ có được điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Thuộc lòng mọi điều bạn thích

Việc một người phụ nữ thích ăn món gì, thích mặc màu gì hay ghét điều gì đều được đàn ông yêu họ chủ động ghi nhớ. Chàng vì quan tâm mà thuộc lòng tất cả nhằm khiến bạn vui vẻ, thoải mái khi kề bên. Tất nhiên, đàn ông chỉ dành sự tinh tế ấy cho người phụ nữ họ yêu mà thôi, đàn bà khác đừng mơ có được.

4. Trân trọng bạn

Khi đàn ông muốn bạn đi về hướng Tây, đàn bà hãy đi về hướng Đông để chàng hiểu rằng mong muốn sai khiến cuộc đời một người phụ nữ là vô lí và không bao giờ thành hiện thực. Bởi nếu đủ yêu bạn chàng đã biết cách tôn trọng những khác biệt, không bao giờ dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn dẫu bạn đang rất sai trong mâu thuẫn của cả hai.

Một người đàn ông thẳng thắn từ chối tình cảm của cô gái khác bằng câu nói “tôi có người yêu rồi, tôi không muốn làm điều gì khiến cô ấy buồn” đích thị là soái ca của cuộc đời bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

5. Thẳng thắn từ chối những cô gái khác

Nếu đang yêu bạn nhưng khi các cô cái khác tán tỉnh chàng vẫn đẩy đưa, thả thính nghĩa là họ có thể cằm sừng bạn bất cứ lúc nào, tình yêu của cả hai chưa đủ sâu đậm như bạn tưởng. Một người đàn ông thẳng thắn từ chối tình cảm của cô gái khác bằng câu nói “tôi có người yêu rồi, tôi không muốn làm điều gì khiến cô ấy buồn” đích thị là soái ca của cuộc đời bạn đấy.

6. Giới thiệu bạn với gia đình

Đàn bà đừng vội mừng khi được người yêu đưa đi cùng trong các buổi gặp mặt bạn bè, dự tiệc cưới hay họp hội bạn thân bởi rất có thể anh ta đã luôn làm như thế với tất cả các cô gái mà mình hẹn hò. Với đàn ông, chỉ khi xác định mối quan hệ lâu dài, biết mình đã yêu đủ sâu đậm họ sẽ thể hiện tình cảm bằng cách đưa người yêu về ra mắt gia đình mình. Đấy không chỉ là cách để họ nói với bố mẹ mình rằng “đây là cô gái con muốn lấy làm vợ” mà còn là cơ hội để bạn thể hiện mình đặc biệt ra sao trước phụ huynh của chàng.