Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày

Phụ nữ yêu 07/10/2018 14:24

Chồng dù đàng hoàng, đứng đắn đến mấy cũng cặp bồ nếu vợ cứ dại dột làm điều này mỗi ngày.

Đây là những sai lầm khiến chồng chán ngán, nguội lạnh mà cặp bồ bên ngoài, chị em hãy thay đổi ngay kẻo muộn.

Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày - Ảnh 1

Vợ làm điều này chẳng khác nào tự tay dâng chồng cho đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Giữ chồng khư khư

Đàn ông nào cũng thích thú, hạnh phúc khi vợ sợ chồng mình bị đàn bà khác cướp mất. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện tính sở hữu với chồng một cách mù quáng, ghen tuông vô lối sẽ khiến chàng bực dọc, chán nản vô cùng. Bởi lẽ, càng bị quản thúc, càng bị kiềm kẹp đàn ông càng dễ lạc bước.

Lười nhác, phung phí

Vừa lười lao động, không làm ra tiền lại thích tiêu xài hoang phí chính là thói xấu không chỉ đàn ông mà cả thiên hạ đều chán ghét. Nếu đã không kiếm ra tiền mà lại thích được hưởng thụ, vung tay quá trán thì bạn đã vô tình hét vào mặt chồng rằng “tôi không hề trân trọng công sức kiếm tiền của anh, tôi thích được chồng nuôi, được sống bám”.

Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày - Ảnh 2
Càng bị quản thúc, càng bị kiềm kẹp đàn ông càng dễ lạc bước - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm

Người ta thường nhắc đến đàn ông vô tâm mà ít khi đề cập về phụ nữ vô tâm. Thực chất, không phải không có người phụ nữ vô tâm mà bởi phái mạnh ít khi nói đến. Nếu khi yêu bạn có thể mặc kệ anh ấy uống say bí tỉ mà không thèm gọi điện thoại hỏi han xem chàng đã về đến nhà chưa như một cách trừng phạt thì sau khi cưới bạn hãy thay đổi. Thay quần áo, lau mặt cho chồng để anh ấy ngủ ngon hơn là cách bạn thể hiện tình yêu mình dành cho bạn đời hiệu quả nhất.

Sống bi quan

Trên đời này, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Thay vì mặt cau mày có, khó chịu hậm hực với những điều không như ý xảy đến bên đời mình phụ nữ hãy luôn lạc quan yêu đời. Về đến nhà được nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ của vợ sẽ khiến đàn ông mong được gần vợ. Ngược lại, nếu cứ chán nản, mệt mỏi thì chồng chỉ muốn trốn thật xa.

Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày - Ảnh 3
Đừng đánh mất sự hấp dẫn của mình trong mắt bạn đời chỉ vì thích chấp nhặt những chuyện vặt, đôi co vì những điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Hay cằn nhằn, trách móc

Muốn chồng không chán mình bạn hãy cứ đáng yêu, dịu dàng và kiệm lời như thuở hẹn hò. Đừng đánh mất sự hấp dẫn của mình trong mắt bạn đời chỉ vì thích chấp nhặt những chuyện vặt, đôi co vì những điều không đáng khiến tình vợ chồng sứt mẻ. Khi ấy, chồng bạn dù từng yêu vợ đến mấy cũng thay lòng đổi dạ, muốn tìm thú vui mới.

Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì?

Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì?

Sau những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, phụ nữ ngoại tình nào cũng chất chứa những ám ảnh, dày vò này trong tâm trí.

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