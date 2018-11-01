Chẳng cần tốn tiền thuê thám tử cũng có thể lật tẩy chồng ngoại tình nhờ chiêu độc này!

Phụ nữ yêu 01/11/2018 17:00

Chỉ cần áp dụng chiêu độc này chị em sẽ dễ dàng phanh phui chuyện ngoại tình của chồng, đơn giản, chính xác vô cùng.

Muốn biết chồng có đang mèo mả gà đồng, "ăn vụng" bên ngoài hay không chị em chỉ cần để ý những điều khác lạ này sẽ rõ.

Chẳng cần tốn tiền thuê thám tử cũng có thể lật tẩy chồng ngoại tình nhờ chiêu độc này! - Ảnh 1
Khi đem lòng yêu thương đàn bà khác người chồng thường gây sự, hục hặc, thậm chí đánh vợ chỉ để kiếm cớ ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tính tình thay đổi thất thường

Dù đã có vợ có con nhưng khi chớm nở một tình yêu mới đàn ông ngoại tình vẫn có những cảm xúc mới toanh như thuở độc thân. Họ nhớ nhung, mong chờ giây phút được gặp gỡ nhân tình nên mỗi khi thấy vợ đều cảm thấy khó chịu, bực dọc.

Đây chính là nguyên do vì sao khi đem lòng yêu thương đàn bà khác người chồng thường gây sự, hục hặc, thậm chí đánh vợ chỉ để kiếm cớ ra ngoài. Cũng chính khi người vợ đang không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, rằng mình đã làm gì sai thì chồng họ đang tận dụng thời cơ để được ái ân với người tình.

Ngay cả đàn ông cũng không nhận ra mình đã có biểu hiện quá rõ ràng của kẻ bội bạc, vẫn nghĩ mình có thể lừa dối được vợ nhưng họ đã vô tình để lộ manh mối  đắt giá này.

Chẳng cần tốn tiền thuê thám tử cũng có thể lật tẩy chồng ngoại tình nhờ chiêu độc này! - Ảnh 2
Nếu nhận thấy những thay đổi về nhu cầu sinh lý ở chồng chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để bị “cắm sừng” kẻo khổ đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhu cầu “chuyện ấy” thay đổi

Đừng dại khờ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình nào về nhà cũng không thèm chạm vào người vợ, lạnh nhạt gối chăn. Khác với suy nghĩ của chị em, để tránh trường hợp bị vợ phát giác mình đang nuôi bồ nhí bên ngoài, đã được phục vụ chuyện ái ân chu đáo mà bỏ bê vợ nên chồng ngoại tình luôn cố gắng tỏ ra bình thường, thậm chí càng cuồng nhiệt khi gần gũi vợ.

Họ làm thế để che mắt bạn đời, để vợ tưởng rằng chồng ngày càng say mê, nuông chiều mình nhưng thực chất đấy chỉ là mánh khóe để qua mặt vợ. Nếu nhận thấy những thay đổi về nhu cầu sinh lý ở chồng chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để bị “cắm sừng” kẻo khổ đau cả đời.

Chẳng cần tốn tiền thuê thám tử cũng có thể lật tẩy chồng ngoại tình nhờ chiêu độc này! - Ảnh 3
Vợ hãy thử hỏi anh ấy về các khoản chi, nếu chàng ngập ngừng không giải thích được thì ắt anh ấy đang làm điều có lỗi với bạn rồi đấy - Ảnh minh họa: Internet

Viện cớ để giảm số tiền phải đưa cho vợ mỗi tháng

Vì phải trả tiền khách sạn, bao nuôi, hẹn hò, mua quà, mua hoa cho nhân tình nên đàn ông sẽ chi ra số tiền nhiều hơn con số tiêu pha mỗi tháng. Thế nên, họ đành phải lập quỹ đen mới có tình phí chăm sóc cho phòng nhì của mình.

Những lý do như tháng này thu nhập của anh giảm, anh có nhiều khoản phải chi hơn, anh phải đi mừng cưới đồng nghiệp, tiệc thôi nôi con của họ hàng xa là cách họ bớt xén số tiền phải đưa cho vợ mỗi tháng.

Nếu chồng có dấu hiệu lạ trên, vợ hãy thử hỏi anh ấy về các khoản chi, nếu chàng ngập ngừng không giải thích được thì ắt anh ấy đang làm điều có lỗi với bạn rồi đấy.

3 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, đàn ông đọc xong đừng sốc!

3 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, đàn ông đọc xong đừng sốc!

Phụ nữ chỉ ngoại tình vì một trong những lý do dưới đây, đàn ông hãy đọc thật kỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ngoại tình biểu hiện đàn ông ngoại tình nhân tình của chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này