Muốn biết chồng có đang mèo mả gà đồng, "ăn vụng" bên ngoài hay không chị em chỉ cần để ý những điều khác lạ này sẽ rõ.

Đây chính là nguyên do vì sao khi đem lòng yêu thương đàn bà khác người chồng thường gây sự, hục hặc, thậm chí đánh vợ chỉ để kiếm cớ ra ngoài. Cũng chính khi người vợ đang không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, rằng mình đã làm gì sai thì chồng họ đang tận dụng thời cơ để được ái ân với người tình.

Dù đã có vợ có con nhưng khi chớm nở một tình yêu mới đàn ông ngoại tình vẫn có những cảm xúc mới toanh như thuở độc thân. Họ nhớ nhung, mong chờ giây phút được gặp gỡ nhân tình nên mỗi khi thấy vợ đều cảm thấy khó chịu, bực dọc.

Ngay cả đàn ông cũng không nhận ra mình đã có biểu hiện quá rõ ràng của kẻ bội bạc, vẫn nghĩ mình có thể lừa dối được vợ nhưng họ đã vô tình để lộ manh mối đắt giá này.

Nếu nhận thấy những thay đổi về nhu cầu sinh lý ở chồng chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để bị “cắm sừng” kẻo khổ đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhu cầu “chuyện ấy” thay đổi

Đừng dại khờ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình nào về nhà cũng không thèm chạm vào người vợ, lạnh nhạt gối chăn. Khác với suy nghĩ của chị em, để tránh trường hợp bị vợ phát giác mình đang nuôi bồ nhí bên ngoài, đã được phục vụ chuyện ái ân chu đáo mà bỏ bê vợ nên chồng ngoại tình luôn cố gắng tỏ ra bình thường, thậm chí càng cuồng nhiệt khi gần gũi vợ.

Họ làm thế để che mắt bạn đời, để vợ tưởng rằng chồng ngày càng say mê, nuông chiều mình nhưng thực chất đấy chỉ là mánh khóe để qua mặt vợ. Nếu nhận thấy những thay đổi về nhu cầu sinh lý ở chồng chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để bị “cắm sừng” kẻo khổ đau cả đời.

Vợ hãy thử hỏi anh ấy về các khoản chi, nếu chàng ngập ngừng không giải thích được thì ắt anh ấy đang làm điều có lỗi với bạn rồi đấy - Ảnh minh họa: Internet

Viện cớ để giảm số tiền phải đưa cho vợ mỗi tháng

Vì phải trả tiền khách sạn, bao nuôi, hẹn hò, mua quà, mua hoa cho nhân tình nên đàn ông sẽ chi ra số tiền nhiều hơn con số tiêu pha mỗi tháng. Thế nên, họ đành phải lập quỹ đen mới có tình phí chăm sóc cho phòng nhì của mình.

Những lý do như tháng này thu nhập của anh giảm, anh có nhiều khoản phải chi hơn, anh phải đi mừng cưới đồng nghiệp, tiệc thôi nôi con của họ hàng xa là cách họ bớt xén số tiền phải đưa cho vợ mỗi tháng.

Nếu chồng có dấu hiệu lạ trên, vợ hãy thử hỏi anh ấy về các khoản chi, nếu chàng ngập ngừng không giải thích được thì ắt anh ấy đang làm điều có lỗi với bạn rồi đấy.