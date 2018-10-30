Đây là lí do vì sao dù biết rõ chồng ngoại tình nhưng đàn bà vẫn không dám ly hôn

Phụ nữ yêu 30/10/2018 16:24

Dù biết rõ chồng bội bạc, vì đàn bà khác mà phản bội mình nhưng không ít người vợ vẫn cắn răng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ  là bởi…

Đứng trước những nỗi sợ này khiến đàn bà có chồng bội bạc cân nhắc rất kỹ càng chuyện ly hôn.

Đây là lí do vì sao dù biết rõ chồng ngoại tình nhưng đàn bà vẫn không dám ly hôn - Ảnh 1
Không ít người còn độc miệng mà phán rằng “vợ phải thế nào thì chồng mới đi ngoại tình” - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ miệng đời miệt thị

Nào ai có thể bịt được miệng đời, càng không thể kiểm soát được việc thiên hạ nói gì về mình. Trong một cuộc hôn nhân, ai ngoại tình thì chắc chắn người đấy sai. Thế nhưng, nếu đàn bà lăng loàn lên giường với đàn ông khác sẽ bị khép tội hư thân mất nết, trơ trẽn và chịu vô số lời miệt thị thì khi đàn ông bội bạc người đời chỉ buông mỗi một câu nhẹ tênh “đàn ông mà”.

Thậm chí, không ít người còn độc miệng mà phán rằng “vợ phải thế nào thì chồng mới đi ngoại tình”. Chưa kể, việc bỏ chồng, việc hôn nhân tan vỡ còn khiến cuộc sống đơn thân của phụ nữ gặp quá nhiều khó khăn. Nếu bấy lâu nay bạn vẫn độc lập tài chính, tự kiếm ra tiền thì không sao, nếu phụ thuộc kinh tế vào chồng thì càng khốn đốn, bần cùng.

Đây là lí do vì sao dù biết rõ chồng ngoại tình nhưng đàn bà vẫn không dám ly hôn - Ảnh 2
Vì sợ con sẽ tủi thân với bạn bè, sẽ thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mẹ cha mà cắn răng nhẫn nhục chịu kiếp chung chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ con cái tủi thân, thiếu thốn tình cảm

Rất nhiều người  vợ, người mẹ chỉ vì muốn con cái có một mái ấm vẹn tròn, đủ cha đủ mẹ mà chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân lọc lừa với người chồng tệ bạc. Họ nhẫn nhịn từng ngày, đau lòng nhìn chồng hớn hở hẹn hò với người tình, qua đêm bên ngoài mà hờ hững với mình nhưng trước mặt con vẫn phải cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Vì sợ con sẽ tủi thân với bạn bè, sẽ thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mẹ cha mà cắn răng nhẫn nhục chịu kiếp chung chồng. Để rồi, sau đấy họ mới hiểu rằng hàn gắn một gia đình đã vỡ tan, vun đắp một mái nhà không còn vị trí cho mình là sai lầm tai hại nhất đời.

Đây là lí do vì sao dù biết rõ chồng ngoại tình nhưng đàn bà vẫn không dám ly hôn - Ảnh 3
Khi rời bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, ngoài nghĩ cho mình, cho con những người vợ còn nghĩ cho cha mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ cha mẹ mất mặt với họ hàng, làng xóm

Đàn bà muốn lấy chồng thì dễ nhưng bỏ chồng lại khó khăn vô cùng. Thuở trước, họ có thể đưa ra quyết định kết hôn vì yêu, vì thấy đến thời điểm, thậm chí vì… bác sĩ bảo cưới. Thế nhưng khi rời bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, ngoài nghĩ cho mình, cho con những người vợ còn nghĩ cho cha mẹ mình.

Họ sợ cha mẹ bị mất mặt với họ hàng, làng xóm khi có cô con gái bỏ chồng. Sợ cha mẹ phải vì mình mà đau lòng, mà lo lắng bất an. Duy trì cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc chính là cách phụ nữ lấp liếm những thương tổn mình phải chịu đựng, không muốn người thân của mình phải cùng gánh chịu. 

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