Thậm chí, không ít người còn độc miệng mà phán rằng “vợ phải thế nào thì chồng mới đi ngoại tình”. Chưa kể, việc bỏ chồng, việc hôn nhân tan vỡ còn khiến cuộc sống đơn thân của phụ nữ gặp quá nhiều khó khăn. Nếu bấy lâu nay bạn vẫn độc lập tài chính, tự kiếm ra tiền thì không sao, nếu phụ thuộc kinh tế vào chồng thì càng khốn đốn, bần cùng.

Nào ai có thể bịt được miệng đời, càng không thể kiểm soát được việc thiên hạ nói gì về mình. Trong một cuộc hôn nhân, ai ngoại tình thì chắc chắn người đấy sai. Thế nhưng, nếu đàn bà lăng loàn lên giường với đàn ông khác sẽ bị khép tội hư thân mất nết, trơ trẽn và chịu vô số lời miệt thị thì khi đàn ông bội bạc người đời chỉ buông mỗi một câu nhẹ tênh “đàn ông mà”.

Vì sợ con sẽ tủi thân với bạn bè, sẽ thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mẹ cha mà cắn răng nhẫn nhục chịu kiếp chung chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ con cái tủi thân, thiếu thốn tình cảm

Rất nhiều người vợ, người mẹ chỉ vì muốn con cái có một mái ấm vẹn tròn, đủ cha đủ mẹ mà chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân lọc lừa với người chồng tệ bạc. Họ nhẫn nhịn từng ngày, đau lòng nhìn chồng hớn hở hẹn hò với người tình, qua đêm bên ngoài mà hờ hững với mình nhưng trước mặt con vẫn phải cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Vì sợ con sẽ tủi thân với bạn bè, sẽ thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mẹ cha mà cắn răng nhẫn nhục chịu kiếp chung chồng. Để rồi, sau đấy họ mới hiểu rằng hàn gắn một gia đình đã vỡ tan, vun đắp một mái nhà không còn vị trí cho mình là sai lầm tai hại nhất đời.

Khi rời bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, ngoài nghĩ cho mình, cho con những người vợ còn nghĩ cho cha mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ cha mẹ mất mặt với họ hàng, làng xóm

Đàn bà muốn lấy chồng thì dễ nhưng bỏ chồng lại khó khăn vô cùng. Thuở trước, họ có thể đưa ra quyết định kết hôn vì yêu, vì thấy đến thời điểm, thậm chí vì… bác sĩ bảo cưới. Thế nhưng khi rời bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, ngoài nghĩ cho mình, cho con những người vợ còn nghĩ cho cha mẹ mình.

Họ sợ cha mẹ bị mất mặt với họ hàng, làng xóm khi có cô con gái bỏ chồng. Sợ cha mẹ phải vì mình mà đau lòng, mà lo lắng bất an. Duy trì cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc chính là cách phụ nữ lấp liếm những thương tổn mình phải chịu đựng, không muốn người thân của mình phải cùng gánh chịu.