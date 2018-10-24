Đừng quần quật làm hết việc nhà rồi than vãn, ai bắt bạn phải thế đâu?

Chỉ cần đừng tự biến mình thành giúp việc không lương và đừng keo kiệt thời gian với chính mình chị em sẽ có được cuộc sống hôn nhân như ý.

Ấy vậy mà, đáp lại sự tần tảo, hi sinh ấy lại là người chồng lười nhác, đứa con ỷ lại vào mẹ. Họ nghiễm nhiên xem việc mình được cung phụng là chuyện hiển nhiên, không rớ tay đến bất cứ việc nhỏ việc to nào trong nhà, càng không có lấy câu động viên an ủi mà cứ để người đàn bà cặm cụi một mình trong cô quạnh, tủi hờn.

Rất nhiều đàn bà vì muốn chồng con được chăm sóc tử tế, vì quá nuông chiều người thân mà ôm hết núi việc nhà vào người. Sau giờ tan sở, họ tất bật đón con, đi chợ, về nhà nấu ăn. Chờ chồng con buông đũa lại xắn tay áo rửa bát, dọn dẹp, lau nhà, giặt giũ đến tận khuya mới ngớt việc. Họ không đành lòng mặc việc nhà ngổn ngang để đổi lấy vài phút ngơi tay cho mình.

Chưa kể, nếu đã quá căng thẳng, mệt mỏi và bận rộn thì đàn bà nào còn hơi sức đâu để chiều chồng, để cuồng nhiệt nồng cháy như anh ấy mong muốn. Đấy chính là lí do vì sao vợ càng chăm làm việc nhà chồng càng có nguy cơ ngoại tình, nuôi bồ nhí càng cao.

Hãy phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên, ai cũng có phận sự của người nấy thì bạn sẽ có thời gian cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng keo kiệt thời gian với chính mình, bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi!

Thay vì cố gắng biến mình thành người máy toàn năng, có thể tự làm tốt tất cả mọi thứ bạn nên học cách “giả ngu” để kéo chồng con vào cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với mình. Đừng đổ tội cho việc nhà, việc cơ quan, cũng đừng đổ lỗi cho gánh nặng của trách nhiệm trong hôn nhân. Hãy phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên, ai cũng có phận sự của người nấy thì bạn sẽ có thời gian cho chính mình.

Chồng con không bao giờ là vật cản trong cuộc đời, sự nghiệp của bạn nếu bạn biết cách khiến họ là động lực, là niềm tự hào của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng tiếc vào trăm nghìn mua chiếc đầm mới để có lấy niềm vui bé mọn, cũng đừng tự tước mất quyền được tụ tập bạn bè, được thoải mái tận hưởng sở thích, đam mê của bản thân. Bạn hoàn toàn có thể để con ở nhà cho chồng chăm sóc để café cùng bạn bè, đi du lịch với cơ quan hay đi công tác dài ngày. Chồng con không bao giờ là vật cản trong cuộc đời, sự nghiệp của bạn nếu bạn biết cách khiến họ là động lực, là niềm tự hào của mình.

Đàn bà hãy nhớ, đừng keo kiệt thời gian với bản thân, bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy sống thật an yên, hạnh phúc và xứng đáng với chính mình.