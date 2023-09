Đừng quần quật làm hết việc nhà rồi than vãn, ai bắt bạn phải thế đâu?

Rất nhiều đàn bà vì muốn chồng con được chăm sóc tử tế, vì quá nuông chiều người thân mà ôm hết núi việc nhà vào người. Sau giờ tan sở, họ tất bật đón con, đi chợ, về nhà nấu ăn. Chờ chồng con buông đũa lại xắn tay áo rửa bát, dọn dẹp, lau nhà, giặt giũ đến tận khuya mới ngớt việc. Họ không đành lòng mặc việc nhà ngổn ngang để đổi lấy vài phút ngơi tay cho mình.

Vợ càng chăm làm việc nhà chồng càng có nguy cơ ngoại tình, nuôi bồ nhí càng cao - Ảnh minh họa: Internet

Ấy vậy mà, đáp lại sự tần tảo, hi sinh ấy lại là người chồng lười nhác, đứa con ỷ lại vào mẹ. Họ nghiễm nhiên xem việc mình được cung phụng là chuyện hiển nhiên, không rớ tay đến bất cứ việc nhỏ việc to nào trong nhà, càng không có lấy câu động viên an ủi mà cứ để người đàn bà cặm cụi một mình trong cô quạnh, tủi hờn.