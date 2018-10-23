Đời đàn bà, đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm tổn thương mình

Phụ nữ yêu 23/10/2018 16:16

Đàn bà khôn không bao giờ cho phép 3 kiểu người này bước chân vào đời mình, đàn bà dại cứ mở rộng cửa đón chào nên mãi khổ tâm.

Trong cuộc đời mình, đàn bà đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Đời đàn bà, đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm tổn thương mình - Ảnh 1
Thay vì chấp nhặt quá khứ, tốt nhất phụ nữ hãy làm ngơ trước chúng để đời mình an yên hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người từng phản bội mình

Khi bước chân vào tình yêu phụ nữ nào cũng mong mình có được hạnh phúc viên mãn, sẽ nắm tay người yêu bước vào lễ đường trong tiếng hò reo, chúc phúc của tất thảy bạn bè, người thân. Thế nhưng, đời lắm khi không như mơ, người yêu hoàn hảo hiện tại chưa chắc đã giữ được lòng thủy chung trước miếng mồi ngon.

Nếu anh ấy đã đang tâm phụ bạc, đã dối lừa bạn để lên giường với đàn bà khác thì bạn đừng vì họ mà rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Bởi nếu  sợ làm bạn thương tổn, nếu có lòng tự trọng, nếu cảm thấy tội lỗi họ đã không làm như thế. Quên kẻ phản bội đi, hoặc ít nhất hãy đá phăng hắn ra khỏi đời mình. Chỉ như thế bạn mới mong có được hạnh phúc mới.

Đời đàn bà, đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm tổn thương mình - Ảnh 2
Cách tốt nhất để đối đầu với những sóng gió ấy là hãy cứ sống đời mình, thật huy hoàng, tươi vui - Ảnh minh họa: Internet

Người nói xấu sau lưng mình

Thay vì khó chịu, buồn lòng vì bị người khác nói xấu bạn nên thấy vui. Bởi lẽ, người ta chỉ ganh tỵ với người hơn mình mọi điều. Khi thấy mình thua kém, khi tụt lại phía sau đối phương họ ắt sẽ nảy sinh tâm lý muốn vùi dập bạn.

Vậy nên, đừng dại rước bực dọc vào người, cũng đừng hơn thua với thị phi làm gì. Miệng là của thiên hạ, bạn đâu thể bắt họ ngừng đặt điều về mình. Cách tốt nhất để đối đầu với những sóng gió ấy là hãy cứ sống đời mình, thật huy hoàng, tươi vui. Hãy để người đang tâm hãm hại bạn phải cúi đầu nhận thua, không dám hó hé thêm bất cứ điều gì không đúng sự thật nữa.

Đời đàn bà, đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm tổn thương mình - Ảnh 3
Nếu đã bóc trần con người thật của họ thì bạn đừng tiếc nuối tình bạn tưởng chừng rất đẹp kia, không đáng đâu - Ảnh minh họa: Internet

Người từng lợi dụng mình

Có những người kết thân với ta vì cả hai có nhiều điểm chung, vui vẻ thoải mái khi bên nhau. Cũng có những người, vì thấy có thể trục lợi từ ta mà lân la tiếp cận, khi đã lợi dụng được thì trở mặt từ bạn thành thù.

Kiểu bạn như thế có rất nhiều trong cuộc đời này, chỉ là bạn vẫn ngây ngô chưa biết để vạch mặt họ mà thôi. Nếu đã nhận ra chân tướng, đã bóc trần con người thật của họ thì bạn đừng tiếc nuối tình bạn tưởng chừng rất đẹp kia, không đáng đâu.

 

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