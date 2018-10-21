Nghe đàn bà 40 tiết lộ bí quyết hiếm người biết để không cần giữ chồng vẫn ngoan

Thay vì giữ chồng , đàn bà chỉ cần làm được 4 điều này chồng tự khắc thủy chung, “gái lạ” có tìm mọi cách để mồi chài cũng vô ích.

Thế nên, lấy chồng đàn bà càng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Câu nói “đàn ông yêu bằng mắt” không bao giờ sai, chỉ cần bạn luôn đáng yêu, hấp dẫn thì kẻ thứ ba có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể chen chân.

Phụ nữ là phải đẹp, đẹp trước tiên là để bạn tự tin, để cuộc đời mình nở hoa và đáng sống. Đừng vì lấy chồng, sinh con mà buông thả, mà ngược đãi chính mình. Trong khi bạn quần áo nhăn nhúm, nồng mùi mồ hôi nhễ nhại vì vừa phải nấu nướng lại tất bật dọn rửa thì chồng bạn không hề biết ơn về điều đấy. Ngược lại, đàn ông nhìn người vợ nhếch nhác sẽ tuột hết cảm xúc, chán nản và dần mất đi sự hấp dẫn lẫn nhau.

Hãy để anh ấy hiểu rằng bạn thừa khôn ngoan để biết mình cần gì, muốn gì, nên làm gì và chàng sẽ không bao giờ phải bẽ mặt khi sánh bước bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng, khéo léo

Nếu bạn chỉ xinh đẹp nhưng không có nội hàm thì anh ấy chỉ dám để bạn ở nhà để ngắm chứ không dám mang bạn đi khoe với tất cả mọi người với niềm tự hào. Là vợ, bạn nhất định phải tự trau dồi bản thân để chồng có thể hãnh diện giới thiệu mình với đối tác, cấp trên hay đồng nghiệp của anh ấy.

Để làm được điều ấy, trước tiên bạn hãy luôn cư xử dịu dàng, khéo léo với bạn đời. Hãy để anh ấy hiểu rằng bạn thừa khôn ngoan để biết mình cần gì, muốn gì, nên làm gì và chàng sẽ không bao giờ phải bẽ mặt khi sánh bước bên bạn.

Bạn nên học cách tôn trọng những khác biệt -Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng không gian riêng

Dẫu đã có gia đình, đã về chung một nhà nhưng ai cũng có cuộc đời riêng, cũng có các mối quan hệ, sở thích cá nhân. Thay vì bắt anh ấy phải thay đổi vì mình, hoặc bắt mình thay đổi vì đối phương tốt nhất bạn nên học cách tôn trọng những khác biệt.

Trong lúc anh ấy đi xem bóng đá với các chiến hữu, thay vì ở nhà ngóng trông sao bạn không tụ tập với hội bạn thân, cùng đi mua sắm hoặc nhấp ngụm café. Hãy cứ phù phiếm, cứ yêu đời, cứ tận hưởng và cho bạn đời của mình cơ hội được sống thật với bản ngã của anh ấy. Đấy chính là bí quyết quan trọng nhất giúp chồng yêu vợ cả đời, càng ngày càng say mê cuồng dại.

Ảnh minh họa: Internet

Không cuồng ghen

Đàn ông sợ nhất là đàn bà cuồng ghen. Bởi lẽ, đấy không chỉ là biểu hiện của người thích sở hữu, kiềm kẹp chồng mà còn vô tình tố cáo rằng bạn không hề tin tưởng anh ấy như bạn vẫn nói. Hãy khôn ngoan hơn, hãy “nói có sách, mách có chứng” nếu không sớm muộn gì họ cũng rời khỏi bạn vì đã không thể chịu đựng thêm sự vô lý ngày nào nữa.