3 bí mật động trời chồng lăng nhăng sẽ dùng mọi cách che đậy

Lúc này, dù là bóc bánh trả tiền, có nhân tình hay tình một đêm cũng hấp dẫn không thể cưỡng nổi với đàn ông có vợ. Nếu phát hiện chồng lăng nhăng khi mình sinh con chị em đừng nuối tiếc làm gì, bởi lẽ dẫu bạn đã hi sinh vì anh ấy nhiều như thế cũng không thể khiến chàng tự nguyện thủy chung.

Khi sinh con, phụ nữ gần như dành toàn bộ thời gian, sự quan tâm cho thiên thần bé nhỏ của mình. Họ không còn chăm sóc, ân cần với chồng như ngày trước. Những kiêng cử sau sinh, bị bỏ đói chuyện gối chăn đã khiến đàn ông nảy sinh ý muốn được giải quyết nhu cầu.

Thay vì thèm muốn những cô gái xa lạ khác, đàn ông lại thầm khát khao có được bạn thân của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn thầm khát khao được lên giường với bạn thân của vợ

Đàn ông nào cũng vì yêu mà cưới, vì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài, nhân cách hay lối trò chuyện duyên dáng của vợ mình. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian chung sống, khi đã quá thân thuộc, quá hiểu nhau đàn ông lại cảm thấy nhàm chán, không còn quá nhiều hứng thú với vợ.

Thay vì thèm muốn những cô gái xa lạ khác, đàn ông lại thầm khát khao có được bạn thân của vợ. Bởi đấy là người phụ nữ thân quen, họ đã hiểu ít nhiều về cô ấy. Đấy chính là lí do vì sao rất nhiều kẻ thứ ba lại là kẻ người vợ không thể ngờ. Tất nhiên, nếu chồng ngoại tình với bạn thân của mình phụ nữ càng không hề hay biết vì đã quá tin tưởng cả hai.

Khi rượu bia say khướt thì nguy cơ đàn ông làm điều có lỗi với vợ rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Muốn "trả thù" vợ khi cãi nhau

Tất nhiên, cuộc hôn nhân dù hạnh phúc, hòa hợp đến mấy cũng khó lòng xảy ra những mâu thuẫn, cự cãi, bất hòa. Những lúc như thế, hai bạn hãy đưa ra nguyên tắc không ai được rời khỏi nhà. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa, ra ngoài gặp bạn bè, than thở với người dưng và uống rượu bia say khướt thì nguy cơ đàn ông làm điều có lỗi với vợ rất cao.