Chỉ cần ngó lơ 4 điều này, cả đời đàn bà sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì chồng

Phụ nữ yêu 13/10/2018 10:30

Đàn bà lấy chồng, để không phải đau khổ hãy làm ngơ trước những việc làm này của chồng.

Thay vì để ý rồi phải cáu gắt, buồn bực chị em hãy học cách làm ngơ trước những việc làm này của chồng để hôn nhân luôn nhẹ nhàng, dễ chịu.

Chỉ cần ngó lơ 4 điều này, cả đời đàn bà sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì chồng - Ảnh 1
Tôn trọng ký ức của chồng là cách để bạn sống thoái mái, dễ chịu thay vì tự rước phiền toái vào người - Ảnh minh họa: Internet

1. Người yêu cũ của chồng

Đã là người yêu cũ thì chắc chắn đấy là quá khứ, là những điều đã qua trong cuộc đời chồng bạn. Ai cũng có những niềm riêng, những mối tình dang dở mới tìm được chân ái, mới có ước muốn gắn kết thành một gia đình với mảnh ghép đời mình. Thay vì soi mói, hậm hực với những cô người yêu cũ của chồng phụ nữ hãy để ngoài tai. Tôn trọng ký ức của chồng là cách để bạn sống thoái mái, dễ chịu thay vì tự rước phiền toái vào người.

Chỉ cần ngó lơ 4 điều này, cả đời đàn bà sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì chồng - Ảnh 2

Biết đâu chàng như thế là vì muốn bạn ý thức được việc làm đẹp, chăm sóc bản thân tốt hơn - 

Ảnh minh họa: Internet

2. Lời chê bai

Đàn ông càng ngọt ngào, khéo léo chị em càng dễ mất chồng. Bởi lẽ, anh ấy có thể dùng lời đường mật với bạn thì cũng có thể dùng chiêu thức ấy để tán tỉnh, ve vãn phụ nữ khác. Một người chồng dẫu có không tâm lý, hay chê bai vợ sẽ khiến bạn buồn nhưng biết đâu chàng như thế là vì muốn bạn ý thức được việc làm đẹp, chăm sóc bản thân tốt hơn.

Chỉ cần ngó lơ 4 điều này, cả đời đàn bà sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì chồng - Ảnh 3
Đàn ông muôn đời vẫn vô tâm như thế, miễn sao ngày thường chàng yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo là được - Ảnh minh họa: Internet

3. Quên các ngày kỉ niệm

Nếu phụ nữ có thể thuộc làu ngày cả hai trao nhau nụ hôn đầu, chuyến du lịch đầu hay ngày đính hôn, ngày cưới,… thì trí nhớ của đàn ông không tốt như thế. Họ chỉ có thể nhớ được ngày 20/10, 8/3 vì xung quanh ai cũng nhắc nhớ đến những ngày lễ chung chung ấy.

Khi chồng quên sinh nhật vợ, quên cả kỉ niệm ngày cưới bạn có quyền trách móc, hờn dỗi nhưng đừng bao giờ buồn. Bởi lẽ, đàn ông muôn đời vẫn vô tâm như thế, miễn sao ngày thường chàng yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo là được.

Chỉ cần ngó lơ 4 điều này, cả đời đàn bà sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì chồng - Ảnh 4
Việc phải ngồi chờ vợ thay hết bộ đồ này đến chiếc đầm khác khiến đàn ông cảm thấy phiền toái - Ảnh minh họa: Internet

4. Thích đi nhậu với bạn hơn đi mua sắm với vợ

Phụ nữ thường thích đi đâu cũng có chồng đưa rước, nhất là khi đi mua sắm. Bởi lẽ, chị em quan niệm rằng mình mặc là để chồng ngắm, nếu anh ấy đi cùng khi chọn quần áo sẽ dễ dàng mua được món đồ khiến mình xinh đẹp trong mắt chồng.

Trái với suy nghĩ của chị em, việc phải ngồi chờ vợ thay hết bộ đồ này đến chiếc đầm khác khiến đàn ông cảm thấy phiền toái, mệt mỏi vô cùng. Nếu được lựa chọn, những ông chồng vẫn thích được đi uống cà phê hay uống vài ly bia với bạn bè hơn.

 

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