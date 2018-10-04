Đàn bà lấy chồng, nhất định phải giữ khư khư thứ này cho riêng mình, nếu không cả đời khó lòng yên ổn

Dẫu có yêu đến mấy đàn bà cũng đừng dại dột trao hết những thứ này vào tay chồng, cũng đừng xem anh ấy là tất cả những gì mình có kẻo phải dành nửa đời còn lại để trả giá cho sai lầm của mình.

Lấy chồng, đàn bà nhất định phải giữ cho được công việc của mình. Dù bạn kiếm được nhiều hay ít tiền, có áp lực ra sao thì vẫn phải tự chủ, vẫn phải độc lập tài chính để bảo vệ lòng tự tôn, vị thế của mình trong gia đình.

Đàn bà đừng bao giờ xem vòng tay của chồng là nơi tá túc an toàn nhất, cũng đừng đặt hết niềm tin vào anh ấy. Hôm nay họ có thể yêu bạn thiết tha, có thể vì sợ bạn cực khổ, vất vả mà khuyên bạn ở nhà để anh ấy nuôi. Hôm sau, khi đã thay lòng đổi dạ, cũng chính người đàn ông ấy không tiếc lời mắng bạn ăn bám, vô dụng, chỉ biết ngồi chờ chồng cung phụng.

Đàn bà đừng vì lấy chồng mà bỏ rơi cha mẹ mình, cũng đừng sợ chồng phật ý mà không dám quan tâm, phụng dưỡng mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

2. Trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cha

Cha mẹ chính là người có công dưỡng dục, đã hi sinh vì bạn vô điều kiện, đã luôn vì bạn mà lo lắng, giúp đỡ tất cả mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi cuộc đời này làm đau bạn thì cha mẹ vẫn luôn ở đấy, dùng lòng yêu thương, sự bao dung để ôm lấy bạn vào lòng.

Vậy nên, đàn bà đừng vì lấy chồng mà bỏ rơi cha mẹ mình, cũng đừng sợ chồng phật ý mà không dám quan tâm, phụng dưỡng mẹ cha. Bởi lẽ, đàn ông trên đời này rất nhiều, người này phụ bạc ta thì vẫn có người kia săn sóc, yêu mến ta. Thế nhưng, cha mẹ chỉ có một, họ cũng không thể sống cả đời với bạn. Hiếu nghĩa, chăm sóc được cha mẹ ngày nào bạn hãy thấy vui ngày ấy bởi sau này dù muốn bạn cũng không có cơ hội làm điều ấy.

Muốn hạnh phúc bạn nhất định phải giữ được sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

3. Sức khỏe, thần thái lạc quan, yêu đời

Rất nhiều phụ nữ vì quá yêu chồng thương con mà không quản ngại sớm khuya chiều tối, cứ cúc cung tận tụy chăm sóc người thân cho đến khi mình rệu rã, mệt nhoài. Hoang phí sức khỏe chính là sai lầm lớn nhất khiến phụ nữ có gia đình trở nên kém hấp dẫn, thiếu sức sống trong mắt bạn đời.

Muốn hạnh phúc bạn nhất định phải giữ được sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để thanh xuân hoang phí cho việc nhà, giặt giũ, dọn dẹp đến tận khuya trong khi chồng bạn đi làm về chỉ chờ vợ hầu rồi lên giường ngủ thẳng cẳng từ thuở nào.

Hãy kéo chồng giúp mình việc nhà, để anh ấy có trách nhiệm cùng bạn vun vén gia đình, để bạn không quá tải khi phải gồng gánh quá nhiều nỗi lo trên vai. Nhờ thế, bạn sẽ lạc quan, yêu đời và trẻ trung hơn rất nhiều vì luôn có thời gian cho chính mình, sống đời mình.

Tiền tiêu hết có thể kiếm lại được, thế nhưng một khi tuổi già đã ập đến thì không thể đuổi nó đi - Ảnh minh họa: Internet

4. Nhan sắc

Đừng vì lấy chồng mà không dám sắm sửa gì cho bản thân, không dám mua chiếc váy đẹp, chai nước hoa yêu thích. Đồng ý rằng bạn phải quán xuyến chi tiêu trong gia đình, cân nhắc trong từng món tiền nhưng với khoản đầu tư cho nhan sắc của mình thì không được phép tiết kiệm.

Tiền tiêu hết có thể kiếm lại được, thế nhưng một khi tuổi già đã ập đến thì không thể đuổi nó đi. Đừng đánh mất thanh xuân của mình, cũng đừng để bản thân trông nhàu nhĩ, chán ngắt trong mắt chồng kẻo chờ đến khi chồng ngoại tình thì bạn vừa mất chồng vừa mất tuổi trẻ.