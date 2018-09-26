Đàn bà hãy vứt ngay 3 thứ này ra khỏi đời mình

Đàn bà khôn hay dại, hạnh phúc hay khổ đau đôi khi chỉ cần dựa vào việc họ có dám vứt bỏ 3 thứ này ra khỏi đời mình hay không.

Đàn ông tệ bạc sẽ không bao giờ xứng đáng nhận lấy bao dung từ đàn bà khôn. Bởi lẽ, nếu biết cách yêu thương người phụ nữ của mình, trân trọng và sợ làm tổn thương đối phương thì họ đã không làm điều có lỗi với bạn. Đàn bà khôn thừa tỉnh táo để hiểu rằng, một khi đã bị xem nhẹ, khi đối phương không còn toàn tâm toàn ý bên mình thì càng dây dưa mình lại càng thua thiệt.

Vứt ngay người đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình không chỉ là lời tuyên bố anh không xứng đáng có được tôi mà còn là cách giúp đàn bà khôn không hoang phí thanh xuân của mình. Họ hiểu rằng, đàn bà là để yêu thương, để hạnh phúc và đàn ông không bao giờ được làm thương tổn đến mình.

Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, đừng chuốc thêm phiền toái vào người chỉ vì những thị phi không đáng có, không liên quan đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Môi trường làm việc lắm thị phi

Là phụ nữ, nhất định phải kiếm ra tiền, phải có một công việc khiến bạn hứng thú mỗi khi đi làm, thoải mái là chính mình và có cơ hội thăng tiến. Đừng chấp nhận một công việc nhàm chán chỉ vì sợ nghỉ việc ở đấy bạn sẽ không tìm được một việc làm khác tốt hơn. Hãy nhớ rằng, chỉ khi đam mê, ham thích thì bạn mới thành công.

Cũng vậy, nếu môi trường làm việc với những đồng nghiệp luôn đấu đá, tranh giành và chơi xấu nhau thì tốt nhất bạn hãy tránh xa. Bởi lẽ, cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, đừng chuốc thêm phiền toái vào người chỉ vì những thị phi không đáng có, không liên quan đến mình. Cứ phải đề phòng người này, cẩn thận với người kia thì bạn còn tâm trí đâu mà phấn đấu cho sự nghiệp của mình nữa.

Hạnh phúc hay khổ đau của đàn bà là do thái độ sống của họ quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện không vui

Cuộc đời mà, sao có thể chỉ có mỗi niềm vui được. Tuy nhiên, bạn có rất nhiều lý do dể vui vẻ, vậy thì hà cớ gì cứ phải nhốt mình trong những ký ức buồn thương, với những điều đã qua. Buông bỏ muộn phiền, gác lại sau lưng quá khứ không như ý và lạc quan đón chào ngày mới tươi sáng đến với mình mới là điều đàn bà khôn nên làm.

Hạnh phúc hay khổ đau của đàn bà là do thái độ sống của họ quyết định, đời bạn vui hay buồn, bất hạnh hay không đang nằm trong tay bạn đấy.