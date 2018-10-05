5 điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy khắc cốt ghi tâm để đời bớt khổ

Đàn bà khôn dễ dàng có được hạnh phúc là bởi họ đủ lí trí để không lụy tình, đủ lãng mạn để yêu nồng nàn và đủ vô tình để buông bỏ người đàn ông không xứng đáng.

Nếu đàn bà dại khi ở nhà đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ thì đàn bà khôn không cho phép mình như thế. Đàn bà khôn là người dẫu có đi vứt rác cũng đánh son, đi siêu thị cũng xịt nước hoa, ở nhà cũng mặc đẹp. Họ chỉn chu, xinh đẹp chẳng cần cho ai khác ngắm mà chỉ để tự thấy mình hấp dẫn, đáng yêu. Chưa kể, vì biết cách chăm chút vẻ ngoài nên họ sẽ luôn quyến rũ, tươi mới trong mắt người yêu.

Đàn bà có thể yêu bất chấp, cuồng điên mà không sợ bất cứ điều gì. Họ hết mình, nồng nhiệt và không cho phép ai xâm phạm đến chuyện tình của mình. Tuy nhiên, nếu đàn ông nhân danh tình yêu mà bắt nàng phải thay đổi, phải đánh mất chính mình thì đừng mơ.

Đàn bà khôn không bao giờ chấp nhận việc phải ép bản thân làm điều mình không thích chỉ để làm hài lòng người yêu. Nàng luôn đòi hỏi đàn ông phải tôn trọng họ, tôn trọng những khác biệt, cá tính riêng. Nếu không, đàn ông ấy đừng mơ tồn tại trong đời nàng.

Nàng tự chủ, tự lập, tự kiếm ra tiền và không dại dột biến mình thành kẻ ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

3. Sống bám đàn ông

Có người yêu thành đat, giàu có là niềm tự hào hiển nhiên của mọi phụ nữ. Không hãnh diện sao được khi anh ấy tài giỏi, thông minh lại có sự nghiệp vững vàng, là điểm tựa vững chắc cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Nếu đàn bà dại dễ dàng ỷ lại vào túi tiền của đàn ông, thích được “ngồi mát ăn bát vàng”, “cơm dâng nước rót” chỉ việc hưởng thụ thì đàn bà khôn không như thế. Nàng tự chủ, tự lập, tự kiếm ra tiền và không dại dột biến mình thành kẻ ăn bám.

4. Nói xin lỗi trước

Đàn bà khôn thường ngang bướng, cứng đầu và đầy lòng kiêu hãnh. Khi cãi nhau, dẫu biết thừa mình sai nhưng họ không bao giờ chủ động nói lời xin lỗi trước. Nàng làm thế không phải vì sĩ diện, cũng không phải vì chẳng nói lí lẽ mà bởi họ muốn nhìn thấy người đàn ông của mình nói lời xin lỗi dù anh ấy không hề sai.

Thái độ ấy chính là cách chàng thể hiện rằng dẫu có bị oan thì chàng vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi làm bạn buồn là điều anh ấy không hề muốn. Có được người đàn ông như thế, dẫu có sai trăm nghìn lần để khi sóng gió trôi qua mới nhỏ nhẹ nhận lỗi nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Người duy nhất được lợi trong các câu chuyện tay ba là đàn ông, người mãi phải đớn đau là đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

5. Làm người thứ 3

Với đàn bà khôn tình yêu là thứ không thể dùng chung, càng không bao giờ chia sẻ. Nếu phát hiện người đàn ông của mình bắt cá hai tay họ sẽ chẳng ngần ngại chấm dứt ngay lập tức. Cũng vậy, nếu biết mình đang bị biến thành kẻ thứ ba thì dù có yêu đến chết đi sống lại họ cũng rời đi.

Đàn bà khôn hiểu rằng một tình yêu lén lút chỉ làm họ thêm khổ đau, thương tổn. Người duy nhất được lợi trong các câu chuyện tay ba là đàn ông, người mãi phải đớn đau là đàn bà.