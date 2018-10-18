Chồng cứ thế này vợ chán là phải!

Phụ nữ yêu 18/10/2018 15:35

Chồng cứ thế này đừng trách vì sao vợ ngày càng chán nản, chẳng còn thiết tha vun đắp gia đình.

Càng độc lập về kinh tế, càng cá tính, mạnh mẽ phụ nữ càng dễ nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân không không mang lại hạnh phúc cho mình. Thế nhưng, chung quy lại, nguyên nhân lớn nhất để phụ nữ đệ đơn ly hôn chính là vì họ đã quá chán chồng.

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Nguyên nhân lớn nhất để phụ nữ đệ đơn ly hôn chính là vì họ đã quá chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu vợ

Nếu đàn ông xem chuyện gần gũi xác thân là cách tốt nhất để kết nối cảm xúc thì với phụ nữ sự tâm đầu ý hợp mới là thứ khiến họ muốn gắn kết lâu dài với đối phương. Nếu người chồng không hiểu vợ mình muốn gì, cần gì, càng không hỏi xem cô ấy có điều gì không hài lòng về mình hay không thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ.

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Sự hận thù từ chính nỗi đau ấy khiến người vợ không thể chịu đựng được mà đành buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Lừa dối vợ

Từ những việc nhỏ đến những việc lớn, nếu đã bị lừa dối một lần phụ nữ sẽ không bao giờ dành trọn niềm tin cho chồng nữa. Họ dần xa cách, nảy sinh tâm lý ngờ vực, đa nghi và không thể nào quên được lỗi lầm chồng đã gây ra.

Thế nên “một lần thất tín, vạn lần bất tin”, đàn ông đã lừa dối vợ sẽ không bao giờ có được tình yêu nồng nàn, thiết tha như thuở đầu. Thậm chí, sự hận thù từ chính nỗi đau ấy khiến người vợ không thể chịu đựng được mà đành buông tay.

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Càng ỷ lại vào vợ, càng lười nhác và không biết sẻ chia đàn ông càng dễ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đùn đẩy hết việc nhà cho vợ

Đàn ông nếu cứ tự cho mình quyền được nhận lấy sự chăm sóc, cung phụng từ vợ vì mình là trụ cột gia đình, vì mình kiếm được nhiều tiền hơn và vì việc nhà là việc của đàn bà thì đừng trách vì sao vợ “nổi điên”. Không điên sao được khi bị xem là giúp việc không công, sau giờ làm mệt mỏi còn phải nai lưng gánh lấy vô số việc không tên trong khi chồng bù khú bạn bè, nằm ườn xem tivi, chơi game.

Càng ỷ lại vào vợ, càng lười nhác và không biết sẻ chia đàn ông càng dễ mất vợ.

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Ảnh minh họa: Internet

Quá vô tâm

Đa phần đàn ông sau khi kết hôn đều dần trở nên vô tâm đến tàn nhẫn. Họ chẳng thèm nói lời yêu, không thiết tha hôn vợ trước khi rời khỏi nhà, rất lâu rồi không ôm vợ chỉ trừ khi “lên giường”. Càng kiệm lời, càng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất những tâm tư tình cảm của vợ thì sớm muộn gì mẫu đàn ông này cũng khiến vợ “mắc bệnh” chán chồng.

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