Đàn bà một đời chồng việc gì phải tủi thân, bạn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt đến mức này mà!

Phụ nữ yêu 22/10/2018 17:05

Một đời chồng thì đã sao, hôn nhân thất bại thì đã làm sao. Trong mắt đàn ông, họ hấp dẫn hơn những cô gái non trẻ gấp trăm nghìn lần.

Vì đã từng đổ vỡ, từng có một cuộc hôn nhân thất bại nên đàn bà một đời chồng biết mình cần gì, muốn gì. Chính vì không bao giờ bi lụy vì một người đàn ông, càng không cố gắng sống khác chỉ để làm hài lòng đối phương nên tự đàn bà ly hôn đã toát lên sức hấp dẫn không thể chối từ.

Đàn bà một đời chồng việc gì phải tủi thân, bạn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt đến mức này mà! - Ảnh 1
Đàn ông một khi đã để mắt đến họ thì cả đời cũng không thể rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Họ biết cách giữ gìn hạnh phúc

Nếu phụ nữ độc thân tự xem mình là cái rốn của vũ trụ, bắt đàn ông phải cung phụng, nuông chiều mình với những đòi hỏi vô lý, chỉ muốn nhận lấy mà không cho đi thì đàn bà từng đổ vỡ không như thế. Họ biết trân trọng hiện tại, biết cách khiến đối phương luôn thoải mái, không áp lực, càng không toan tính khi bên mình. Nhờ thế, đàn ông một khi đã để mắt đến họ thì cả đời cũng không thể rời đi mà ngày càng say mê, yêu thương vô điều kiện.

Đàn bà một đời chồng việc gì phải tủi thân, bạn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt đến mức này mà! - Ảnh 2
Họ có công việc ổn định, tự kiếm tiền và thoải mái tiêu tiền mình làm ra mà không cần ăn bám hay đào mỏ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Họ không lợi dụng tiền bạc

Vì phải một thân một mình trụ vững trong cuộc đời này, tự mình làm lại từ đầu sau đổ vỡ nên đàn bà một đời chồng đủ bản lĩnh để tự chăm sóc chính mình. Họ có công việc ổn định, tự kiếm tiền và thoải mái tiêu tiền mình làm ra mà không cần ăn bám hay đào mỏ đàn ông. Đến với họ, đàn ông sẽ không phải lo rằng mình bị tiếp cận chỉ vì túi tiền. Mối quan hệ không vụ lợi, đặt nặng tình cảm chắc chắn sẽ bền vững, hạnh phúc dài lâu.

Đàn bà một đời chồng việc gì phải tủi thân, bạn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt đến mức này mà! - Ảnh 3
Họ không bắt người mình yêu phải thế này thế khác, càng không ra sức thay đổi một người đàn ông mà luôn chấp nhận những khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

Họ thực tế

Không mơ mộng, bay bổng như thuở đôi mươi, đàn bà một đời chồng trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống nên rất thực tế. Họ không bắt người mình yêu phải thế này thế khác, càng không ra sức thay đổi một người đàn ông mà luôn chấp nhận những khác biệt.

Chính sự biết điều, thấu hiểu ấy khiến đàn ông tìm được sự bình yên khi sống trong vòng tay yêu thương của nàng.

Đàn bà một đời chồng việc gì phải tủi thân, bạn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt đến mức này mà! - Ảnh 4
Họ không ngần ngại nói với đối phương về những điều mình muốn, góp ý những thiếu sót hay cùng nhau bàn bạc về những dự định tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Họ thẳng thắn

Những ấp úp, sợ sệt trong quá khứ đã đẩy cuộc hôn nhân của họ vào đường cùng. Chính vì không dám nói lên chính kiến của mình, không dám nhìn vào thực tế và đối đáp trực diện với chồng mà họ phải nhận lấy cái kết đớn đau.

Thế nên, giờ đây đàn bà từng đổ vỡ sẽ thẳng thắn hơn bao giờ hết. Họ không ngần ngại nói với đối phương về những điều mình muốn, góp ý những thiếu sót hay cùng nhau bàn bạc về những dự định tương lai. Nhờ thế, cả hai dễ dàng hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau, càng có cơ hội mang lại cho nhau nhiều hạnh phúc hơn.

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Thay vì chăm chăm giữ chồng như đàn bà dại, đàn bà khôn chỉ cần làm điều này đã khiến chồng say mê cả đời, “của lạ” có dâng tận miệng cũng không thèm.

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