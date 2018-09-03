Có 3 thứ này, đàn bà chẳng cần bùa mê thuốc lú chồng mãi say mê một đời

Muốn giữ chặt trái tim đàn ông bạn nhất định phải tự kiếm ra tiền, có sự nghiệp của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, xinh đẹp, giàu có hay thông minh vẫn chưa đủ để giữ chặt trái tim đàn ông. Thế nhưng, chỉ cần có được 3 điều sau thì không cần giữ chàng vẫn tình nguyện cun cút bên bạn cả đời.

Việc tự kiếm ra tiền không chỉ giúp phụ nữ có thể thoải mái chi tiêu chẳng cần dựa dẫm đàn ông mà còn giúp họ có thể làm chủ đời mình. Có một công việc ổn định, có thu nhập riêng là chìa khóa giúp phụ nữ luôn có tiếng nói trong gia đình.

Chưa kể, khi đi làm, họ còn có các mối quan hệ, luôn xinh đẹp mỗi khi ra đường và có cả cơ hội thăng tiến, phát triển mỗi ngày. Có một người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà như thế thì chồng nào chẳng tự hào, mãn nguyện.

Việc đặt trọn niềm tin sẽ giúp chàng hiểu rằng bạn yêu thương, kỳ vọng và hoàn toàn an tâm khi kề vai sát cánh cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tin tưởng chàng

Đàn ông là giống loài rất trọng sĩ diện, với những người càng quan trọng chàng càng muốn được thể hiện sức ảnh hưởng của mình với đối phương. Là phụ nữ, dù là người yêu hay vợ bạn hãy luôn dành sự tin tưởng cho chàng, hãy không ngần ngại thể hiện điều đó.

Trước mỗi quyết định của chàng, trước lòng chung thủy của anh ấy bạn nên nhớ đừng bao giờ hoài nghi hay ngờ vực. Việc đặt trọn niềm tin sẽ giúp chàng hiểu rằng bạn yêu thương, kỳ vọng và hoàn toàn an tâm khi kề vai sát cánh cùng nhau.

Người xưa có câu 'lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi' thế nên phụ nữ chỉ cần dành tặng chồng những bất ngờ lúc gần gũi đã khiến anh ấy say mê ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Dành tặng những bất ngờ

Hôn nhân chỉ nhàm chán khi cả hai vợ chồng không ra sức làm mới mối quan hệ, không tìm cách tạo ra những bất ngờ. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” thế nên phụ nữ chỉ cần dành tặng chồng những bất ngờ lúc gần gũi đã khiến anh ấy say mê ngút trời.

Một bộ đồ ngủ gợi cảm, một bộ đồ lót xinh xắn hay bữa tối bên ánh nến lung linh với vào ly rượu vang sẽ khiến chuyện ấy thêm hấp dẫn, tươi mới. Thử hỏi, chồng bạn tìm đâu ra một cô vợ chu đáo, thú vị và hấp dẫn như thế.