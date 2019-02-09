Đàn ông bội bạc dạy đàn bà 3 bài học đắt giá, đi qua giông bão sẽ hiểu điều xương máu này

Phụ nữ yêu 09/02/2019 10:30

Đàn bà bị đàn ông phản bội, sau những đớn đau, thương tổn sẽ nghiệm được 3 bài học đắt đỏ này.

Chồng bội bạc, đàn bà có quyền khóc, có quyền khổ đau tan nát cõi lòng. Thế nhưng, khi đã đi qua thương tổn bạn hãy nhanh chóng xốc lại tinh thần, mạnh mẽ đứng lên bởi cuộc đời còn nhiều thứ quý giá hơn kẻ phản bội kia gấp nhiều lần.

Đàn ông bội bạc dạy đàn bà 3 bài học đắt giá, đi qua giông bão sẽ hiểu điều xương máu này - Ảnh 1
Đừng quá khó khăn với chính mình, hãy trân trọng hiện tại và tin tưởng vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Hãy học cách thay đổi

Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ tự trói mình trong hai từ trách nhiệm. Họ tự nguyện bỏ qua những quyền lợi rất chính đáng của mình để hi sinh cho chồng cho con. Người đàn bà sau khi kết hôn không dám tiêu pha cho chính mình, chắt chiu từng đồng để chồng con được chăm sóc tử tế nhất mà quên mất rằng họ cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Đây là một trong những nguyên do khiến chồng vì thấy vợ xuống dốc nhan sắc, không còn chút lực hút nào mà mê mẩn đàn bà khác.

Vậy nên, sau đổ vỡ đàn bà nhất định phải thay đổi. Bạn hãy mua cho mình những bộ quần áo đẹp, mỹ phẩm tốt để chăm sóc da và hãy nghĩ thoáng hơn về tất cả. Đừng quá khó khăn với chính mình, hãy trân trọng hiện tại và tin tưởng vào bản thân. Có như thế bạn mới trở nên ưu tú, nâng cao giá trị của mình.

Đàn ông bội bạc dạy đàn bà 3 bài học đắt giá, đi qua giông bão sẽ hiểu điều xương máu này - Ảnh 2
Tin chồng đến mấy, yêu chồng đến đâu đàn bà nhất định phải giữ lấy công việc cho mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhất định phải kiếm ra tiền

Đàn bà muốn tự do, muốn có tiếng nói trong gia đình, muốn chồng xem trọng nhất định phải có công ăn việc làm, phải kiếm ra tiền. Đàn bà hãy nhớ rằng, công việc chính là sự nghiệp, là thứ bạn phải đeo đuổi cả đời. Kiếm tiền vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui giúp bạn làm chủ đời mình, chẳng cần dựa dẫm hay ăn bám ai mà vẫn sống tốt.

Đàn ông có thể tốt với bạn bây giờ, những chẳng ai dám chắc anh ấy có tốt với bạn cả đời hay không. Tin chồng đến mấy, yêu chồng đến đâu đàn bà nhất định phải giữ lấy công việc cho mình. Có như thế thì dù chồng có bội bạc bạn cũng không rơi vào tình thế bị động khi muốn rời khỏi anh ta mà không có đồng nào trong túi.

Đàn ông bội bạc dạy đàn bà 3 bài học đắt giá, đi qua giông bão sẽ hiểu điều xương máu này - Ảnh 3
Đừng bắt bản thân phải hạ mình cầu xin lòng thương hại của kẻ bội bạc, cũng đừng bắt mình phải chung sống với người làm ta thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Cầm lên được đặt xuống được

Đàn bà vốn nặng tình, yêu thương một khắc nghĩa dài trăm năm. Thế nhưng, nếu đàn ông đã chẳng còn yêu mình, đã không muốn quay về bên gia đình thì bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể có được anh ấy thêm lần nào nữa.

Lúc này, đàn bà hãy học cách buông bỏ. Đừng bắt bản thân phải hạ mình cầu xin lòng thương hại của kẻ bội bạc, cũng đừng bắt mình phải chung sống với người làm ta thương tổn. Sống như thế là sống mòn, sống hoài sống phí.

Vợ dại dột tiết lộ 4 bí mật này đừng trách vì sao bị chồng từ mặt, chán ghét mà đi ngoại tình

Vợ dại dột tiết lộ 4 bí mật này đừng trách vì sao bị chồng từ mặt, chán ghét mà đi ngoại tình

Phụ nữ khi ngồi cùng nhau có thể buôn chuyện về mọi điều, thế nhưng với những bí mật này của chồng bạn chớ dại nói ra kẻo tự phá nát gia cang.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình nỗi đau bị phản bội bài học đắt giá

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này