Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc

Phụ nữ yêu 11/03/2019 17:02

Người chồng thế này sẽ làm khổ vợ con cả đời, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng dây dưa càng thiệt thòi cho con cái.

Dưới đây là những đặc điểm chứng minh phụ nữ đã lấy nhầm chồng, chị em hãy dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm thay vì “cố đấm ăn xôi” kẻo nửa đời còn lại chìm trong nước mắt, khổ đau.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh 1
Nếu chồng cứ đổ lỗi cho người khác, bảo thủ đến mức luôn cho rằng mình đúng thì anh ấy không hề đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

1. Vô trách nhiệm

Là đàn ông phải “đầu đội trời, chân đạp đất”, dám làm dám nhận, dám đứng ra chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Chỉ khi biết thừa nhận sai lầm, dũng cảm đối mặt với thực tại thì người chồng ấy mới xứng đáng để bạn gắn bó cả đời.

Nếu chồng cứ đổ lỗi cho người khác, bảo thủ đến mức luôn cho rằng mình đúng, áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ thì anh ấy không hề đáng tin. Tất nhiên, chàng cũng chẳng đủ vững vàng, tin cậy để có thể bảo vệ vợ con trong nửa đời còn lại.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh 2
Nếu chàng vì sĩ diện hão, ích kỷ đến mức không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ thì người chồng ấy thật đáng trách - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm với cảm xúc của vợ

Đàn ông thường kiệm lời, dù yêu đến mấy cũng chẳng nói lời mật ngọt, cũng không thề thốt trăm năm. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào hành động, nhìn cách anh ấy quan tâm, chăm sóc mình phụ nữ sẽ dễ dàng nhận ra tấm chân tình của đối phương.

Nếu chàng vì sĩ diện hão, ích kỷ đến mức không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ thì người chồng ấy thật đáng trách. Những lời tổn thương, mất lòng được thốt ra từ người đàn ông mình yêu thương nhất như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của người vợ. Khiến cô ấy, dù mạnh mẽ hay cuồng si đến mấy cũng phải tỉnh mộng.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh 3
Sống với người chồng thích ra lệnh phụ nữ sẽ đánh mất chính mình, đánh mất cả tương lai dài rộng phía trước - Ảnh minh họa: Internet

3. Áp đặt, thích ra lệnh

Đàn ông gia trưởng thường thích điều khiển, chi phối người khác. Họ thích thể hiện quyền uy, thích kiểm soát vợ mình trên mọi phương diện mà không hề quan tâm đến cảm giác của bạn đời. Sống với người chồng như thế, phụ nữ sẽ đánh mất chính mình, đánh mất cả tương lai dài rộng phía trước.

Nếu sau khi đã ngồi xuống trò chuyện, giãi bày và góp ý nhưng chồng vẫn “chứng nào tật nấy” thì chị em hãy liệu mà tìm đường lui cho mình.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh 4
Hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc sống của người phụ nữ, nó chưa bao giờ là tất cả những gì bạn đang có - Ảnh minh họa: Internet

4. Cấm đoán vợ gặp gỡ bạn bè

Là phụ nữ, đừng vì lấy chồng mà quên hết những mối quan hệ khác. Cũng đừng vì có con, mà không dám dành thời gian cho chính mình. Hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc sống của người phụ nữ, nó chưa bao giờ là tất cả những gì bạn đang có.

Ngoài gia đình, phụ nữ còn có những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè,… Một người đàn ông cấm đoán vợ mình giao du với người khác là người cuồng ghen, nhỏ nhen. Họ sợ vợ mình sẽ ngoại tình, sợ mất vợ nhưng thực chất là vì họ không tự tin vào bản thân.

Sống với người chồng muốn chiếm hữu, độc tôn và nhốt vợ mình trong hôn nhân sẽ khiến phụ nữ nửa đời phí hoài, nước mắt hoen mi.

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