Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt

Phụ nữ yêu 08/03/2019 17:30

Không chỉ giỏi chuyện gối chăn, muốn chồng quấn quýt ngày đêm chị em cần phải biết thêm điều này.

Không chỉ giỏi chuyện gối chăn, chị em phải biết thêm điều này để chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời say mê như điếu đổ.

Muốn được chồng yêu chiều, “đội vợ lên đầu” phụ nữ chỉ cần biết những chiêu độc này là quá đủ.

Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt - Ảnh 1
Sự xuống cấp nhan sắc là điều dễ nhận thấy nhất, đừng cho chồng cơ hội so bì bạn giữa lúc trước và sau khi cưới - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ “có chồng con rồi, mình sao cũng được”. Cũng đừng viện lí do bận bịu chăm con mà bỏ bê chính mình. Phụ nữ dù đã lấy chồng hay chưa, có người yêu hay không cũng phải luôn giữ cho cơ thể mình sạch sẽ, thơm tho bất kể ngày đêm.

Đừng dại biến mình trở thành bà mẹ xề, quần áo luộm thuộm, tóc tai rối bù trước mặt chồng. Hãy nhớ, nếu bạn đánh mất sự hấp dẫn về ngoại hình thì lâu dần, chồng dù yêu vợ đến mấy cũng phát chán. Sự xuống cấp nhan sắc là điều dễ nhận thấy nhất, đừng cho chồng cơ hội so bì bạn giữa lúc trước và sau khi cưới. Nếu không, bạn sẽ luôn bị đánh giá thấp, tình yêu rồi sẽ dần nhạt phai, hôn nhân tù túng, vô vị.

Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt - Ảnh 2
Thẳng thắn với cảm xúc của chính mình, quan tâm đến cảm xúc của đối phương chính là công thức giúp đời sống lứa đôi viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn sẵn lòng sẻ chia, quan tâm lẫn nhau

Nếu không hài lòng điều gì ở đối phương, bạn nên thẳng thắn trò chuyện để hiểu rõ cảm xúc của nhau. Đừng giả vờ cho qua để yên chuyện nhưng trong lòng vẫn chất chứa những hờn dỗi, bực dọc. Càng giữ quá nhiều oán trách bạn càng không thể tìm được tiếng nói chung với bạn đời.

Thẳng thắn với cảm xúc của chính mình, quan tâm đến cảm xúc của đối phương chính là công thức giúp đời sống lứa đôi viên mãn, hạnh phúc.

Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt - Ảnh 3
Phụ nữ hãy cho chồng một chút không gian riêng, để anh ấy được thư giãn, được làm những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

3. Tôn trọng không gian riêng của nhau

Đừng cố bám theo anh ấy mọi nơi mọi lúc, cũng đừng thể hiện sức ảnh hưởng của mình với chồng bằng cách ra vẻ bề trên với chồng chốn đông người. Phụ nữ hãy cho chồng một chút không gian riêng, để anh ấy được thư giãn, được làm những điều mình thích mà không phải chịu sự quản thúc của vợ.

Đáp lại sự biết điều, khéo léo ấy của vợ, đàn ông cũng sẽ tôn trọng đời tư của bạn đời. Họ sẽ sẵn lòng trông con để vợ có thời gian café cùng bạn bè, chia sẻ việc nhà để vợ đắp mặt nạ, đi mua sắm. Càng tôn trọng nhau, càng biết nghĩ cho đối phương thì cuộc sống chung càng nhẹ nhàng, an yên.

Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt - Ảnh 4
Nếu bỏ quên việc chăm sóc đời sống tình dục, gạt phăng nhu cầu của chồng thì bạn đang hai tay dâng chồng cho đàn bà khác đấy - Ảnh minh họa: Internet

4. Chăm sóc đời sống gối chăn

Sau khi sinh, phụ nữ thường tự ti về cơ thể của mình. Họ mặc cảm với chiếc bụng ngấn mỡ, chi chít vết rạn, với việc bị thừa cân mà chẳng dám gần gũi chồng. Thế nhưng, nhu cầu gối chăn là không thể thiếu với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nếu bỏ quên việc chăm sóc đời sống tình dục, gạt phăng nhu cầu của chồng thì bạn đang hai tay dâng chồng cho đàn bà khác đấy.

Dẫu có mất ngủ sau sinh, dẫu mệt mỏi, vất vả vì chăm con mọn nhưng bạn đừng khiến chồng bớt hứng thú với mình bằng những lời “em mệt, anh ngủ đi”. Hãy sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, thoải mái và đừng tạo thêm áp lực cho chính mình. Dám chắc, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại “phong độ”, khiến chồng phát cuồng vì người vợ “hư” của mình.

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