Chỉ chồng vừa vô tâm lại ích kỷ mới khó chịu khi vợ muốn mặc đẹp, tiêu tiền mua sắm cho bản thân!

Từ trước đến nay, đàn ông đã mua cho vợ bao nhiêu bộ quần áo đẹp, đã dẫn vợ đi mua sắm được bao nhiêu lần. Họ bỏ mặc vợ tự chăm sóc chính mình nhưng khi thấy cô ấy tiêu tốn tiền lại khó chịu, giãy nảy lên.

Đàn ông mâu thuẫn ở điểm họ thích phụ nữ xinh đẹp, muốn được mát mặt khi người khác nhìn người phụ nữ của mình bằng con mắt thèm thuồng, nhìn mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi đã thành chồng của người phụ nữ xinh đẹp ấy, đa phần các ông chồng lại khó chịu, tiếc tiền khi vợ vung tay làm đẹp. Sau khi cưới, cũng chính những đàn ông ấy lại thấy việc vợ mình chưng diện, chải chuốt, xịt nước hoa là không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Buồn cười thay khi vợ còn là một cô nàng độc thân, chính đàn ông là người khuyến khích cô ấy dưỡng da, đi spa thư giãn hay trang điểm thật tỏa sáng mỗi khi sánh bước cùng mình. Ấy vậy mà, sau khi cưới, cũng chính những đàn ông ấy lại thấy việc vợ mình chưng diện, chải chuốt, xịt nước hoa là không cần thiết.

Ơ, thế cứ có chồng phụ nữ lại phải ăn mặc thật tuềnh toàng, luộm thuộm và quê mùa hay sao? Không đời nào. Phụ nữ dù độc thân hay có chồng đều được quyền xinh đẹp, được quyền yêu thương, trân quý chính mình. Đàn ông đừng bao giờ nhân danh người chồng để bắt ép vợ phải xấu đi cho người khác bớt nhòm ngó, phải kém hấp dẫn lui để họ có thể an tâm về sự thủy chung của vợ. Đừng dùng sự vô tâm, ích kỷ đế biến người vợ duyên dáng của mình thành bà mẹ xề - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông muốn giữ vợ, muốn hôn nhân hạnh phúc hãy tích cực thể hiện rằng mình xứng đáng với cô ấy. Rằng mình là người duy nhất trên cõi đời này yêu thương, trân trọng nàng vô điều kiện. Đừng dùng sự vô tâm, ích kỷ đế biến người vợ duyên dáng của mình thành bà mẹ xề, để rồi chính bạn lại chán ngán mà đi ngoại tình, mà ngã vào vòng tay một cô nàng son rỗi khác.

Trong cõi đời này, dù là đàn ông hay phụ nữ đều muốn mình luôn chỉn chu, lịch sự và nổi bật khi xuất hiện trước đám dông. Dẫu là đi làm, đi chợ, dự tiệc hay đơn giản là đi siêu thị mua ít thịt cá thì ngay chính đàn ông cũng tự ý thức được việc phải ăn bận tử tế thì hà cớ gì phụ nữ phải lôi thôi. Đàn ông đừng dùng quyền làm chồng mà áp bức, đay nghiến hay xỉa xói việc vợ chú trọng ngoại hình - Ảnh minh họa: Internet Mong muốn chi tiền cho chính mình, được mặc đẹp của phụ nữ là điều không hề quá quắt. Vậy nên, đàn ông đừng dùng quyền làm chồng mà áp bức, đay nghiến hay xỉa xói việc vợ chú trọng ngoại hình. Trong khi, cô ấy vẫn làm tốt bổn phận của một người vợ, trách nhiệm của một người mẹ, nghĩa vụ của một cô con dâu.

Đàn ông như thế nào mới đáng để bạn trao thân gửi phận? Là phụ nữ, dù yêu hay cưới cũng đừng chọn bừa chọn đại, bởi lẽ, chỉ đàn ông như thế này mới khiến bạn an tâm trao gửi đời mình.

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