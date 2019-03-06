Đàn ông như thế nào mới đáng để bạn trao thân gửi phận?

Phụ nữ đừng vì cô đơn mà tùy tiện tựa vào vai một người đàn ông, cũng đừng quá khắt khe kẻo đến cuối đời vẫn chẳng thể tìm ra chân ái. Một người đàn ông có những tố chất này rất đáng để bạn an tâm trao thân gửi phận.

Vậy nên, nếu chàng luôn dám nói dám làm thì đây chính là minh chứng rằng anh ấy là người bạn có thể an tâm vun đắp một mối quan hệ lâu dài.

Đàn ông tốt là người xem trọng lời hứa, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ hứa hẹn nào. Họ sống trách nhiệm, suy nghĩ thấu đáo nên biết rằng với phụ nữ lời hứa quan trọng như thế nào. Sự hụt hẫng, chông chênh của việc không giữ lời sẽ khiến đối phương mất lòng tin, đề phòng.

Chàng không có gì để che giấu, cũng không bắt cá hai tay nên chẳng việc gì phải bắt người mình yêu phải sống trong bóng tối - Ảnh minh họa: Internet

2. Giới thiệu bạn với bạn bè

Một người đàn ông không ngại giới thiệu bạn gái với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp nghĩa là anh ấy thực sự trân trọng bạn. Chàng không có gì để che giấu, cũng không bắt cá hai tay nên chẳng việc gì phải bắt người mình yêu phải sống trong bóng tối.

Lời mời “về nhà anh chơi” chính là lúc anh ấy muốn bạn kết thân với gia đình mình, bồi đắp tình cảm để khi về chung một nhà bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập với lối sống, hoàn cảnh mới.

Khi chàng thoải mái trút hết phiền muộn, thoải mái khóc cười trước mặt bạn thì cả hai đã chẳng còn chút rào cản nào - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn lòng chia sẻ với bạn mọi điều

Tình yêu muốn bền chặt cần có sự thấu hiểu, sẻ chia. Thế nên, nếu chàng kể cho bạn nghe mọi điều đồng nghĩa với việc anh ấy rất tin tưởng bạn. Khi chàng thoải mái trút hết phiền muộn, thoải mái khóc cười trước mặt bạn thì cả hai đã chẳng còn chút rào cản nào.

Sự thân thiết, hòa hợp ấy sẽ giúp mối quan hệ của cả hai thêm bền chặt mỗi ngày. Dù đang yêu hay đã cưới thì đây chính là mẫu đàn ông giúp trái tim bạn luôn ấm áp, hạnh phúc.

Sự trân trọng, ước muốn gắn bó bền chặt ở đàn ông được thể hiện rất rõ qua những kế hoạch tương lai của họ - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết suy nghĩ cho tương lai

Một người đàn ông trách nhiệm sẽ luôn ấp ủ những dự định, từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Anh ấy luôn đặt bạn trong những chuyện của tương lai, luôn dùng cụm từ “sau này chúng mình…” để bàn bạc cùng nhau.

Sự trân trọng, ước muốn gắn bó bền chặt ở đàn ông được thể hiện rất rõ qua những kế hoạch tương lai của họ.

Nếu đang yêu một người đàn ông như thế, chị em đừng dại để vuột mất kẻo nửa đời còn lại bạn sẽ mãi đau đáu nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất.