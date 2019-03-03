3 nhu cầu đàn ông nào cũng khát khao được vợ thỏa mãn

Phụ nữ chỉ cần thỏa mãn được 3 nhu cầu này của chồng hôn nhân tự khắc ấm êm, hạnh phúc, không bao giờ có sự xuất hiện của tiểu tam.

Bạn hãy cứ thật tâm đối đãi tử tế với bố mẹ chồng, đừng phân biệt nhà nội nhà ngoại, mẹ anh mẹ em. Hãy cứ vun vén, quan tâm, chăm sóc thì nhà chồng ắt sẽ dùng chính những điều tốt đẹp ấy để đáp lại bạn.

Nếu nghĩ muốn lấy lòng cha mẹ chồng chỉ cần tặng thật nhiều quà đắt tiền, hết mực nịnh ngọt thì bạn đã nhầm. Thực chất, sống thật với chính mình là cách giúp không khí gia đình luôn ấm êm, nàng dâu mới hòa hợp với gia đình chồng hiệu quả nhất.

Đàn ông sợ nhất là phải đứng giữa cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Vợ chỉ cần cho anh ấy một mái ấm, yêu thương như ruột thịt thì cả đời này chàng sẽ tự nguyện thủy chung, nuông chiều bạn như bà hoàng.

Dám chắc, sau giờ làm chồng bạn sẽ về nhà ngay thay vì la cà quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè như thuở trước - Ảnh minh họa: Internet

2. Được trân trọng

“Tương kính như tân” cũng là một trong những nhu cầu đàn ông nào cũng muốn được vợ đáp ứng. Phụ nữ thường vin vào cớ “đã cưới nhau rồi, cần gì phải giữ ý tứ” mà thường xuyên có những hành động kém lịch sự, kém duyên trước mặt chồng. Họ không biết rằng, hành động tưởng chừng vô hại ấy sẽ giết chết mọi ham muốn nơi đàn ông. Khiến chàng, dù yêu vợ đến mấy cũng thấy chán ngán.

Hãy luôn trân trọng cuộc hôn nhân này, trân trọng người đàn ông của đời mình. Hãy trân trọng anh ấy bằng cách thoải mái phung phí câu nói “em yêu anh”, “em nhớ anh”, “cảm ơn anh yêu”, “anh giỏi quá”,…

Nếu là được điều này, dám chắc, sau giờ làm chồng bạn sẽ về nhà ngay thay vì la cà quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè như thuở trước.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chuyện gối chăn

Hôn nhân là sự cộng hưởng giữa tình yêu và tình dục. Vợ chồng càng hòa hợp chuyện gối chăn càng gắn bó, yêu thương và quấn lấy nhau không rời. Thay vì chờ chồng gợi ý, nằm im như khúc gỗ mỗi khi gần gũi phụ nữ hãy học cách chủ động, sáng tạo hơn trong chuyện yêu.

Đây không chỉ là cách hâm nóng đời sống vợ chồng mà còn giúp cả hai được thỏa mãn, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Một chiếc đầm ngủ gợi cảm, một chút nước hoa trước khi lên giường chính là công thức tạo nên cuộc yêu cuồng nhiệt, nóng bỏng nhất.