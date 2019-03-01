3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông tử tế đến mấy cũng chỉ yêu qua đường chứ chẳng dại cưới làm vợ

Dễ dãi là kiểu phụ nữ dù có yêu đến mấy đàn ông cũng không đủ can đảm để kề bên cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Dù có đánh chết đàn ông cũng không bao giờ dại dột lấy kiểu phụ nữ này làm vợ, chị em hãy thay đổi ngay kẻo cô quả cả đời.

Đàn ông rất ham thích chinh phục, thứ gì càng khó có được họ càng quyết tâm đeo đuổi. Phụ nữ càng kiêu kỳ, khó tán tỉnh đàn ông càng say mê như điếu đổ. Vậy nên, phụ nữ đừng vì đã là người yêu, đã trong một mối quan hệ mà trở nên dễ dãi với đàn ông.

Hãy giữ lại những bí mật của riêng mình, để chàng luôn thấy bạn hấp dẫn, thú vị. Cũng vậy, chị em đừng ôm hết việc nhà vào người trong khi chàng chỉ việc ngồi chơi, cũng đừng dễ dàng xuống nước khi giận hờn. Càng dễ dãi, càng tỏ ra cần chàng thì đàn ông càng không xem trọng, phát ngán bạn.

Nếu phụ nữ cứ tranh phần hơn, muốn mình là người thắng cuộc trong mọi tranh chấp thì đấy chính là sự cố chấp - Ảnh minh họa: Internet

2. Cố chấp

Mối tình nào cũng có lúc thăng trầm, cặp đôi nào dù hòa hợp đến mấy cũng có lúc bất hòa. Thái độ trước những bất đồng quan điểm chính là yếu tố quyết định việc đàn ông có muốn gắn bó trăm năm với một người phụ nữ hay không.

Nếu phụ nữ cứ tranh phần hơn, muốn mình là người thắng cuộc trong mọi tranh chấp thì đấy chính là sự cố chấp. Đàn ông có thể sợ người phụ nữ quá mềm yếu, thế nhưng họ càng sợ hơn khi một nửa của mình không biết cách cân bằng trong mối quan hệ.

Phụ nữ xinh đẹp nhất là khi họ biết yêu thương, trân trọng chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Xuề xòa

Phụ nữ đừng tự nhốt mình trong một khuôn mẫu cố định của cái đẹp rồi lại buồn bã vì thấy mình không xinh đẹp, xấu xí hoặc kém hấp dẫn. Phụ nữ xinh đẹp nhất là khi họ biết yêu thương, trân trọng chính mình. Không cần ngực nở mông cong, chẳng cần mũi cao, mắt hai mí. Chỉ cần bạn luôn thanh lịch, gọn gàng khi xuất hiện trước người khác là đủ.

Đàn ông rất sợ những phụ nữ luộm thuộm, xuề xòa trong ăn mặc, trang điểm. Khoác lên mình quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời chính là điểm trừ lớn nhất khiến chàng chẳng thèm đoái hoài đến bạn nữa, huống gì cưới bạn làm vợ.