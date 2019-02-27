10 điều đàn ông nào cũng muốn vợ hiểu, chị em thấu được chính là cao thủ giữ chồng

1. “Anh đoán xem” chính là câu nói khiến đàn ông sợ hãi nhất. Nếu muốn điều gì, chị em hãy thẳng thắn nói ra thay vì bắt đàn ông phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Đây là điều đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ của mình thấu hiểu nhưng không bao giờ nói ra. Chị em hãy nhớ thật kỹ.

3. Đàn ông yêu bằng mắt là câu nói luôn luôn đúng. Dẫu mới yêu, yêu lâu năm hay đã cưới thì phụ nữ cũng đừng ngừng làm đẹp . Nếu để nhan sắc xuống cấp, ăn mặc xuề xòa thì đừng trách vì sao chồng chán ngán.

2. Phụ nữ là để yêu thương, đàn ông nào cũng phải quan tâm săn sóc cô ấy ân cần. Thế nhưng, với những việc có thể tự mình làm được chị em đừng bắt đối phương phải giúp đỡ. Hãy thể hiện rằng, bạn hoàn toàn có thể tự chăm sóc chính mình.

4. “Em yêu anh” chính là câu nói đàn ông thích được nghe nhất, chị em rót vào tai càng nhiều chàng càng hạnh phúc.

Đừng nhắc về người yêu cũ của đàn ông, cũng đừng mang chàng ra so sánh với người yêu cũ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Chuyện cũ bỏ qua, những điều không vui hãy dẹp sang một bên. Việc bới móc quá khứ, mang lỗi lầm đã qua ra đay nghiến sẽ khiến đàn ông khó chịu vô cùng.

6. Thay vì thao thao bất tuyệt về mình, phụ nữ hãy học cách lắng nghe, thấu hiểu. Hãy hỏi xem ngày hôm nay của chàng thế nào, vui buồn ra sao, có gì muốn kể cho bạn nghe không. Đây chính là cách để vợ chồng thêm gắn bó, hòa hợp từng ngày.

7. Đừng nhắc về người yêu cũ của đàn ông, cũng đừng mang chàng ra so sánh với người yêu cũ của bạn. Việc làm này khiến đàn ông dù vô tư đến mấy cũng thấy tổn thương lòng tự trọng.

Điều đàn ông tự hào nhất ở vợ không phải là cô ấy xinh đẹp, nóng bỏng mà là sự thông minh - Ảnh minh họa: Internet

8. Thay vì dùng cụm từ “anh hãy”, bạn hãy dùng cụm từ “anh có thể”. Chỉ cần đổi từ dạng câu sai khiến sang câu cầu khiến không khí gia đình bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều.

9. Đừng cố tỏ ra đáng yêu với những chiêu thức hấp dẫn chồng học lỏm được trên mạng. Hãy cứ là chính mình, vụng về, non nớt và chân thành như vốn dĩ. Bởi lẽ, đấy mới là thứ đã khiến anh ấy thất điên bát đảo ngày đầu.

10. Điều đàn ông tự hào nhất ở vợ không phải là cô ấy xinh đẹp, nóng bỏng mà là sự thông minh. Ăn mặc phù hợp, trang điểm thanh lịch, cộng thêm những câu chuyện hài hước chính là công thức giúp bạn tỏa sáng trong mọi bữa tiệc, khiến chồng hãnh diện vể mình.