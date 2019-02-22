Là chồng, đừng để 3 nỗi vất vả không tên này rút cạn tuổi trẻ của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương!

Dưới đây là những sai lầm đàn ông nào cũng mắc phải trong cuộc sống hôn nhân. Dẫu cố ý hay vô tình thì đấy chính là nguyên do khiến người phụ nữ của họ phải nếm trải vô số nhọc nhằn, thương tổn.

Vì làm ra tiền nên đàn ông tự cho mình quyền được xem thường vợ, xem việc vợ phải đối tốt với mình là trách nhiệm của cô ấy. Họ quên mất rằng, nếu không yêu, không quan tâm thì cô ấy sẽ mặc kệ tất cả chứ không chu đáo như thế. Vậy nên, dù có đang đưa vợ tiền chăng nữa chồng cũng đừng vội lên mặt. Chồng càng tính toán chi li với vợ, càng có thái độ bề trên thì bạn lại càng tầm thường, nhỏ nhen trong mắt người đời.

Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến người chồng chịu không ít áp lực. Gánh nặng kinh tế đè trên vai khiến họ bận rộn, mệt nhoài chốn công sở. Khi về đến nhà, đàn ông thậm chí còn không thèm nói với vợ lời nào, họ lẳng lặng mà đón lấy sự săn sóc của vợ như đấy là điều hiển nhiên.

Đừng để vợ phải một mình loay hoay vừa làm mẹ làm cha, có chồng mà chẳng khác gì làm mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng vô tâm

Phụ nữ lấy chồng, lúc cần chồng nhất chính là lúc mang thai, sinh con. Những thay đổi ngày đầu mang thai khiến chị em mệt mỏi, những cơn nghén hành hạ khiến họ kiệt quệ. Chờ đến khi thai lớn thì cơ thể cồng kềnh, nặng nề lại khiến mọi sinh hoạt của chị em càng trở nên khó khăn hơn.

Là đàn chồng, là cha, đàn ông hãy chắc rằng mình có đủ thời gian, sự quan tâm dành cho vợ con của mình. Bạn hãy nhớ rằng, con bạn không bỗng dưng mà lớn khôn khỏe mạnh, quần áo chẳng thể tự cho mình vào máy để giặt, nhà cửa không tự dưng mà ngăn nắp. Tất cả đều là vợ bạn âm thầm vun vén.

Đừng để vợ phải một mình loay hoay vừa làm mẹ làm cha, có chồng mà chẳng khác gì làm mẹ đơn thân. Một tay cáng đáng mọi điều là nỗi đau lớn nhất đời người phụ nữ.

Đừng để những tủi hờn, những vất vả không tên rút cạn thanh xuân của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương đến mức tội nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

3. Chồng ích kỷ

Đàn ông lấy vợ, bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình, trước mỗi quyết định quan trọng hãy nghĩ về vợ con đầu tiên. Đừng chỉ biết nghĩ cho bản thân, dốc toàn tâm toàn ý để thăng tiến trong sự nghiệp mà nhẫn tâm cướp mất tuổi thơ của con. Vì lợi ích của mình mà bắt vợ con phải chịu thiệt thòi, khổ đau là hành động của đàn ông hèn mọn, vô lương tâm.

Đừng để những tủi hờn, những vất vả không tên rút cạn thanh xuân của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương đến mức tội nghiệp. Cũng đừng chờ đến khi vợ xanh xao gầy mòn, dùng sự im lặng để đáp trả thì lúc đấy cô ấy đã buông tay, đã quyết định cho mình đường lui.