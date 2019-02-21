Sau đây là những điều khi lên giường với đàn bà khác đàn ông có gia đình nào cũng thầm nghĩ đến.

Tham lam là bản chất đã ăn vào máu của đàn ông, họ đã có vợ nhưng vẫn muốn có thêm đàn bà khác để được hưởng khoái lạc, được sống với bản năng. Đàn ông ngoại tình quên mất rằng, nếu làm những việc phản bội chính mình thì họ sẽ mất tất cả.

Đàn ông dù mù quáng chạy theo nhân tình, bội bạc vợ con nhưng luôn đủ tỉnh táo để hiểu rằng cặp bồ chỉ là chuyện nhất thời. Họ tìm đến đàn bà khác để “đổi gió”, để được tận hưởng sự mới mẻ, phấn khích mà bấy lâu nay vợ không thể cho.

Thế nhưng, họ cũng biết rất rõ rằng vợ mới là người cùng mình sẻ chia đắng cay ngọt bùi trong cõi đời này. Nhân tình, dù tốt đến mấy cũng chỉ là thú vui qua đường, một khi đã chán đàn ông sẵn lòng vứt bỏ ngay.

Vậy nên, dù có chán vòng eo ngấn mỡ, thân hình xập xệ của vợ mà tìm đến vòng eo son rỗi khác nhưng đàn ông vẫn không bao giờ bỏ vợ. Họ trân quý những bữa cơm gia đình, hạnh phúc bền lâu thay vì mối quan hệ tam bợ đầy mưu tính kia.

Nhân tình chỉ xứng là nhà nghỉ, sau khi dùng xong dịch vụ sẽ rời đi không lưu luyến - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là nhà, nhân tình là nhà nghỉ

Đàn ông thường than phiền rằng vợ quá lắm lời, hay trách móc và đòi hỏi quá nhiều. Cô ấy khó chịu khi chồng uống quá nhiều rượu bia, ăn xong không rửa chén hay chẳng chịu giúp đỡ mình việc nhà. Thế nhưng, đằng sau những lời gắt gỏng ấy lại là sự quan tâm, chăm sóc vô cùng tinh tế.

Nếu vợ cho đàn ông cảm giác bình yên thì nhân tình cho họ sự cuồng dại. Bên nhân tình là lúc đàn ông sống cho chính mình, chẳng thiết đến bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tuy nhiên, họ vẫn dè chừng, vẫn giấu giếm và lo sợ bị phát hiện. Bởi khi ấy, thứ mà họ đánh mất không chỉ là một gia đình mà còn cả danh dự, sự nghiệp.

Dù miệng nói yêu nhân tình tha thiết nhưng trong thâm tâm đàn ông ngoại tình nào cũng cho rằng vợ là nhà, là nơi với bão dừng sau cánh cửa. Nhân tình chỉ xứng là nhà nghỉ, sau khi dùng xong dịch vụ sẽ rời đi không lưu luyến.

Hãy dùng vị thế của người vợ danh chính ngôn thuận để dằn mặt hai kẻ đáng khinh kia, để người đàn bà dư thừa kia cúi đầu nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ chọn nhân tình hay vợ?

Đây là một câu hỏi rất khó với đàn ông. Họ đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là tình thân với vợ, một bên là tình yêu với tình nhân. Lúc này, lòng dạ đàn ông chính là yếu tố quyết định câu trả lời sau cuối.

Nếu chỉ xem người tình như thú vui họ có thể rời bỏ ngay, quay về phục dưới chân xin nhận được sự thứ tha của vợ. Nếu thật tâm đối đãi với kẻ đến sau, đàn ông cũng chẳng ngại ngùng chấm dứt với vợ để đường đường chính chính đến với nhân tình.

Dẫu đàn ông có đưa ra quyết định như thế nào thì phụ nữ đừng bao giờ biến mình thành sự lựa chọn của họ. Hãy dùng vị thế của người vợ danh chính ngôn thuận để dằn mặt hai kẻ đáng khinh kia, để người đàn bà dư thừa kia cúi đầu nhận sai.