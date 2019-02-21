Nếu nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi đã chán ngán vợ thì bạn đã nhầm, bởi lẽ…

Phụ nữ yêu 21/02/2019 17:31

Đây là lí do vì sao đàn ông nào cũng muốn lên giường với người phụ nữ khác dù vẫn mặn nồng với vợ.

Tham lam là bản chất đã ăn vào máu của đàn ông, họ đã có vợ nhưng vẫn muốn có thêm đàn bà khác để được hưởng khoái lạc, được sống với bản năng. Đàn ông ngoại tình quên mất rằng, nếu làm những việc phản bội chính mình thì họ sẽ mất tất cả.

Sau đây là những điều khi lên giường với đàn bà khác đàn ông có gia đình nào cũng thầm nghĩ đến.

Nếu nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi đã chán ngán vợ thì bạn đã nhầm, bởi lẽ… - Ảnh 1
Nhân tình, dù tốt đến mấy cũng chỉ là thú vui qua đường, một khi đã chán đàn ông sẵn lòng vứt bỏ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ xem nhân tình là mối quan hệ tạm bợ

Đàn ông dù mù quáng chạy theo nhân tình, bội bạc vợ con nhưng luôn đủ tỉnh táo để hiểu rằng cặp bồ chỉ là chuyện nhất thời. Họ tìm đến đàn bà khác để “đổi gió”, để được tận hưởng sự mới mẻ, phấn khích mà bấy lâu nay vợ không thể cho.

Thế nhưng, họ cũng biết rất rõ rằng vợ mới là người cùng mình sẻ chia đắng cay ngọt bùi trong cõi đời này. Nhân tình, dù tốt đến mấy cũng chỉ là thú vui qua đường, một khi đã chán đàn ông sẵn lòng vứt bỏ ngay.

Vậy nên, dù có chán vòng eo ngấn mỡ, thân hình xập xệ của vợ mà tìm đến vòng eo son rỗi khác nhưng đàn ông vẫn không bao giờ bỏ vợ. Họ trân quý những bữa cơm gia đình, hạnh phúc bền lâu thay vì mối quan hệ tam bợ đầy mưu tính kia.

Nếu nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi đã chán ngán vợ thì bạn đã nhầm, bởi lẽ… - Ảnh 2
Nhân tình chỉ xứng là nhà nghỉ, sau khi dùng xong dịch vụ sẽ rời đi không lưu luyến - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là nhà, nhân tình là nhà nghỉ

Đàn ông thường than phiền rằng vợ quá lắm lời, hay trách móc và đòi hỏi quá nhiều. Cô ấy khó chịu khi chồng uống quá nhiều rượu bia, ăn xong không rửa chén hay chẳng chịu giúp đỡ mình việc nhà. Thế nhưng, đằng sau những lời gắt gỏng ấy lại là sự quan tâm, chăm sóc vô cùng tinh tế.

Nếu vợ cho đàn ông cảm giác bình yên thì nhân tình cho họ sự cuồng dại. Bên nhân tình là lúc đàn ông sống cho chính mình, chẳng thiết đến bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tuy nhiên, họ vẫn dè chừng, vẫn giấu giếm và lo sợ bị phát hiện. Bởi khi ấy, thứ mà họ đánh mất không chỉ là một gia đình mà còn cả danh dự, sự nghiệp.

Dù miệng nói yêu nhân tình tha thiết nhưng trong thâm tâm đàn ông ngoại tình nào cũng cho rằng vợ là nhà, là nơi với bão dừng sau cánh cửa. Nhân tình chỉ xứng là nhà nghỉ, sau khi dùng xong dịch vụ sẽ rời đi không lưu luyến.

Nếu nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi đã chán ngán vợ thì bạn đã nhầm, bởi lẽ… - Ảnh 3
Hãy dùng vị thế của người vợ danh chính ngôn thuận để dằn mặt hai kẻ đáng khinh kia, để người đàn bà dư thừa kia cúi đầu nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ chọn nhân tình hay vợ?

Đây là một câu hỏi rất khó với đàn ông. Họ đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là tình thân với vợ, một bên là tình yêu với tình nhân. Lúc này, lòng dạ đàn ông chính là yếu tố quyết định câu trả lời sau cuối.

Nếu chỉ xem người tình như thú vui họ có thể rời bỏ ngay, quay về phục dưới chân xin nhận được sự thứ tha của vợ. Nếu thật tâm đối đãi với kẻ đến sau, đàn ông cũng chẳng ngại ngùng chấm dứt với vợ để đường đường chính chính đến với nhân tình.

Dẫu đàn ông có đưa ra quyết định như thế nào thì phụ nữ đừng bao giờ biến mình thành sự lựa chọn của họ. Hãy dùng vị thế của người vợ danh chính ngôn thuận để dằn mặt hai kẻ đáng khinh kia, để người đàn bà dư thừa kia cúi đầu nhận sai.

Không phải cuồng ghen, đây là 3 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình

Không phải cuồng ghen, đây là 3 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình

Rất nhiều đàn ông thừa nhận mình rất sợ người phụ nữ cuồng ghen nhưng đây mới là điều “đáng sợ” nhất với họ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 50 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 51 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 4 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này