Sau sự im lặng của vợ là 4 bài học đắt giá mà bất cứ ông chồng nào cũng phải thuộc lòng!

Vậy nên, ông chồng nào cũng nên thấu hiểu 4 bài học đắt giá đằng sau sự im lặng của vợ này trước khi quá muộn.

Đàn ông vốn vô tâm, họ xem trọng sự nghiệp, sĩ diện đến mức quên mất việc phải yêu thương, săn sóc người bạn đời của mình. Chờ đến khi vợ vì sự hững hờ của chồng mà lòng nguội lạnh, lặng im đến mức bất cần mà rời đi thì đàn ông mới nhận ra sai lầm của mình.

Không thể phủ nhận rằng đàn ông chính là trụ cột gia đình, thường là người kiếm được nhiều tiền hơn và đưa ra quyết định sau cùng trong những chuyện trọng đại. Thế nhưng, đàn ông đừng ỷ rằng mình cho vợ tiền mà dám khinh thường hay tính toán chi li từng đồng với cô ấy.

Hãy nhớ rằng “của chồng công vợ”, dẫu có làm được bạc tỷ nhưng không có người kề vai sát cánh, sẵn lòng làm hậu phương vững chắc cho mình thì sao đàn ông có thể làm nên nghiệp lớn. Đừng xem nhẹ vợ vì cô ấy chỉ ở nhà trông con, bởi chỉ cần ở nhà một ngày với con bạn sẽ hiểu người phụ nữ của mình đã vất vả nhường nào.

Hãy cho vợ mình cảm giác an toàn, rằng cả hai không hề có bất cứ khoảng cách nào - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn lòng sẻ chia

Cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc ấm êm, cả đời hạnh phúc không thể thiếu sự sẻ chia. Một chiếc ôm khi đi làm về, một nụ hôn chào tạm biệt hay những câu hỏi han sẽ giúp vợ chồng bạn thêm khắng khít, bạn đời an lòng.

Hãy cho vợ mình cảm giác an toàn, rằng cả hai không hề có bất cứ khoảng cách nào. Mọi mâu thuẫn, tranh cãi cần được giải quyết dứt điểm, đừng để cái tôi quá lớn khiến khúc mắc mãi ùn ứ mà làm hỏng chuyện trăm năm.

Đừng so đo tính toán, cũng đừng để bụng những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Bao dung

Cả đàn ông và phụ nữ đều không hoàn hảo, ai cũng có những thiếu sót cần được khắc phục. Đứng trước những sai lầm của đối phương, chồng hãy đủ bao dung đế thấu hiểu, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho vợ.

Đừng so đo tính toán, cũng đừng để bụng những chuyện đã qua. Nếu không, dù sống với nhau cả đời thì thứ mà hai bạn nhận được chỉ là một ngôi nhà trống rỗng yêu thương, thiếu hụt tình thân.

Vì tin tưởng, vì yêu nên người vợ nào cũng mong chờ chồng hiện thực hóa những hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Giữ chữ tín

Lời hứa được nói ra là để thực hiện, những lời hứa hẹn với đàn ông có thể chỉ là vui miệng mà thốt ra nhưng với phụ nữ nó quan trọng hơn cả hợp đồng. Vì tin tưởng, vì yêu nên người vợ nào cũng mong chờ chồng hiện thực hóa những hứa hẹn. Thế nên, nếu chồng không giữ chữ tín với vợ thì lời bạn nói ra sẽ chẳng còn giá trị gì với cô ấy nữa.

Là đàn ông, là chồng, là cha của những đứa trẻ bạn hãy sống trách nhiệm, chân thành để vợ con có thể hãnh diện, tự hào về mình. Đừng hứa suông, hứa lèo kẻo ai cũng coi khinh bạn.