Là đàn bà, nếu chồng quá tệ bạc thì níu kéo làm gì cho thêm sầu đau, thương tổn. Càng dây dưa, càng kéo dài bạn càng trở nên đáng thương trong mắt đối phương mà thôi, bởi lẽ…

Sự quan tâm, chăm sóc, ân cần chính là thứ đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ yêu thương thật lòng. Vậy nên, nếu anh ta đã cạn tình như đỉa thì đàn bà hãy cứ bạc tình như vôi.

Một người chồng hết lòng yêu thương sẽ không bao giờ để vợ chơ vơ khi cô ấy cần mình. Những lúc ốm đau, phút yếu lòng hay đơn giản là khi cần thay bóng đèn, sửa vòi nước thì người đàn ông của gia đình sẽ không bao giờ vắng mặt.

Đàn ông tồi tệ nhất không phải là người vung tay đánh vợ, họ tệ nhất là khi dùng lời nói tàn độc hành hung con tim đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt sẽ không trút giận lên đầu vợ

Cuộc sống sẽ có nhiều thăng trầm, khi may mắn, lúc xui xẻo, vui buồn lẫn lộn. Người chồng đúng nghĩa sẽ không giấu vợ bất cứ điều gì, họ vui vẻ khoe với vợ những điều khiến bản thân phấn chấn, yêu đời. Tất nhiên, khi buồn đau, thất vọng chàng cũng không quên chia sẻ để tìm thấy sự đồng cảm, ủi an từ bạn đời.

Nếu đàn ông chỉ vui với thiên hạ nhưng lại trút giận lên đầu vợ, mắng nhiếc, chửi rủa người phụ nữ của mình chỉ để hả dạ thì anh ta nào xứng đáng được tôn trọng. Đàn ông tồi tệ nhất không phải là người vung tay đánh vợ, họ tệ nhất là khi dùng lời nói tàn độc hành hung con tim đối phương.

Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà hãy buông tay, càng níu giữ bạn càng tự đâm những nhát thật sâu vào tim mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt sẽ không làm người phụ nữ của mình rơi lệ

Một người đàn ông tử tế sẽ dốc cạn lòng yêu thương, chăm sóc và hi sinh vì người họ yêu. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, vui vẻ thì dẫu có cơ cực, nhọc nhằn đến mấy họ cũng cam tâm tình nguyện. Ngược lại, đàn ông bạc tình sẽ không tiếc làm đối phương thương tổn. Họ đổ lên đầu bạn đời vô số trách nhiệm, đặt thêm lên vai cô ấy những áp lực nặng nề trong khi mình thảnh thơi hưởng thụ.

Đàn bà đừng ngu muội hi sinh cho đàn ông tệ bạc, bạn càng xuống nước, càng nhẫn nhịn anh ta sẽ càng ỷ lại, xem thường bạn mà thôi. Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà hãy buông tay, càng níu giữ bạn càng tự đâm những nhát thật sâu vào tim mình.