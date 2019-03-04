3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại động đến

Phụ nữ yêu 04/03/2019 17:47

Đây chính là 3 “vùng cấm” bất khả xâm phạm của đàn ông, chị em chớ dại chạm vào kẻo tự bóp nát hôn nhân.

Phụ nữ dù khôn ngoan hay nông cạn cũng đừng dại động đến những “vùng cấm” này của chồng kẻo rước phiền toái, khổ đau vào mình.

3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại động đến - Ảnh 1
Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng thấy mất mặt với bạn bè khi vợ quá phiền toái - Ảnh minh họa: Internet

Làm chồng mất mặt

Chẳng cần chửi bới, la hét hay hằn học với chồng trước chỗ đông người. Khi chồng đang đi công việc, café, đi nhậu cùng bạn bè nhưng cứ vợ cứ nhắn tin, gọi điện thoại liên lục để hối thúc anh ấy về nhà đã khiến đàn ông điên tiết.

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng thấy mất mặt với bạn bè khi vợ quá phiền toái. Dám chắc, chỉ cần những câu khích bác của bạn bè “mày sợ vợ à”, “về đi chứ không vợ lại mò đến đây đấy” anh ấy sẽ làm ngơ trước bạn.

Đã rất nhiều gia đình tan nát vì vợ không hiểu được điều này, khiến chồng đi nhậu không muốn về nhà, bị bạn bè rủ rê mà lên giường với gái lạ.

3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại động đến - Ảnh 2
Ghen với quá khứ của chồng đồng nghĩa với việc bạn không tin tưởng vào chồng, tự ti trước đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Ghen với quá khứ của chồng

Phụ nữ thừa hiểu rằng, quá khứ là những gì đã quá, đã được gấp gọn trong ký ức. Việc cứ lôi người yêu cũ của chồng ra ghen tuông vô lối sẽ khiến đàn ông dù hiền lành đến mấy cũng phải phát cáu với vợ. Bạn nên biết rằng, nếu muốn đàn ông nể trọng, yêu thương thì chính người phụ nữ hãy trân trọng chính mình.

Ghen với quá khứ của chồng đồng nghĩa với việc bạn không tin tưởng vào chồng, tự ti trước đối phương. Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả lòng tin, sự thấu hiểu, cảm thông. Hãy nhìn vào biểu hiện của chồng mình, cách anh ấy chăm sóc gia đình để biết chàng yêu bạn nhiều đến nhường nào.

3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại động đến - Ảnh 3
Kể xấu mẹ chồng, mang chuyện xấu trong nhà đi kể lể, mách lẻo với người khác sẽ khiến chồng chán ghét, xem thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu mẹ chồng

Mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời đàn ông. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng, chăm chút cho đàn ông từng li từng tí ngay từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành. Vậy nên, cả đời này, đàn ông có thể bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ mẹ ruột của mình.

Một người vợ thông minh cần hiểu rõ điều ấy. Đừng bắt chồng phải đứng về phía mình khi mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn. Cách tốt nhất là tự mình dung hòa, cứ đối xử thật tâm với mẹ chồng thì bạn sẽ nhận được tình yêu thương của bà.

Kể xấu mẹ chồng, mang chuyện xấu trong nhà đi kể lể, mách lẻo với người khác sẽ khiến chồng chán ghét, xem thường bạn.

3 nhu cầu đàn ông nào cũng khát khao được vợ thỏa mãn

3 nhu cầu đàn ông nào cũng khát khao được vợ thỏa mãn

Đàn ông dù trẻ hay già cũng khát khao được vợ thỏa mãn 3 nhu cầu này. Ai làm được chồng cả đời say mê, sẵn lòng “đội vợ lên đầu”.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà dại điều đàn ông ghét nhất

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này