3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại động đến

Phụ nữ dù khôn ngoan hay nông cạn cũng đừng dại động đến những “vùng cấm” này của chồng kẻo rước phiền toái, khổ đau vào mình.

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng thấy mất mặt với bạn bè khi vợ quá phiền toái. Dám chắc, chỉ cần những câu khích bác của bạn bè “mày sợ vợ à”, “về đi chứ không vợ lại mò đến đây đấy” anh ấy sẽ làm ngơ trước bạn.

Chẳng cần chửi bới, la hét hay hằn học với chồng trước chỗ đông người. Khi chồng đang đi công việc, café, đi nhậu cùng bạn bè nhưng cứ vợ cứ nhắn tin, gọi điện thoại liên lục để hối thúc anh ấy về nhà đã khiến đàn ông điên tiết.

Đã rất nhiều gia đình tan nát vì vợ không hiểu được điều này, khiến chồng đi nhậu không muốn về nhà, bị bạn bè rủ rê mà lên giường với gái lạ.

Ghen với quá khứ của chồng đồng nghĩa với việc bạn không tin tưởng vào chồng, tự ti trước đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Ghen với quá khứ của chồng

Phụ nữ thừa hiểu rằng, quá khứ là những gì đã quá, đã được gấp gọn trong ký ức. Việc cứ lôi người yêu cũ của chồng ra ghen tuông vô lối sẽ khiến đàn ông dù hiền lành đến mấy cũng phải phát cáu với vợ. Bạn nên biết rằng, nếu muốn đàn ông nể trọng, yêu thương thì chính người phụ nữ hãy trân trọng chính mình.

Ghen với quá khứ của chồng đồng nghĩa với việc bạn không tin tưởng vào chồng, tự ti trước đối phương. Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả lòng tin, sự thấu hiểu, cảm thông. Hãy nhìn vào biểu hiện của chồng mình, cách anh ấy chăm sóc gia đình để biết chàng yêu bạn nhiều đến nhường nào.

Kể xấu mẹ chồng, mang chuyện xấu trong nhà đi kể lể, mách lẻo với người khác sẽ khiến chồng chán ghét, xem thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu mẹ chồng

Mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời đàn ông. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng, chăm chút cho đàn ông từng li từng tí ngay từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành. Vậy nên, cả đời này, đàn ông có thể bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ mẹ ruột của mình.

Một người vợ thông minh cần hiểu rõ điều ấy. Đừng bắt chồng phải đứng về phía mình khi mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn. Cách tốt nhất là tự mình dung hòa, cứ đối xử thật tâm với mẹ chồng thì bạn sẽ nhận được tình yêu thương của bà.

Kể xấu mẹ chồng, mang chuyện xấu trong nhà đi kể lể, mách lẻo với người khác sẽ khiến chồng chán ghét, xem thường bạn.