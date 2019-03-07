Vợ thuộc lòng 4 thủ thuật này sẽ khiến nhân tình của chồng thua ‘sấp mặt’

Phụ nữ yêu 07/03/2019 17:15

Đây chính là 4 thủ thuật khiến đàn ông dù đang mê đắm nhân tình đến mấy cũng về ngay với vợ, kẻ thứ ba đừng mơ chen chân thêm lần nào nữa.

4 thủ thuật này sẽ giúp chị em giữ chồng nhàn tênh, không cần kiểm soát hay cấm đoán chàng cũng tự nguyện thủy chung.

Vợ thuộc lòng 4 thủ thuật này sẽ khiến nhân tình của chồng thua ‘sấp mặt’ - Ảnh 1
Sự mới lạ, sáng tạo và cuồng nhiệt của vợ là thứ đàn ông nào cũng khát khao được tận hưởng khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet

1. Hư hỏng đúng cách

Phụ nữ lấy chồng, khi gần gũi chẳng dám đòi hỏi, cũng không dám chủ động. Họ sợ bị chồng đánh giá, bị chê rằng mình không đoan chính, rằng như thế là hư hỏng, dâm đãng. Thế nhưng, đàn ông lại rất thích việc vợ làm chủ “cuộc chơi”.

Sự mới lạ, sáng tạo và cuồng nhiệt của vợ là thứ đàn ông nào cũng khát khao được tận hưởng khi lên giường. Bởi lẽ, khi dám hết mình, dám chiều chồng tới nơi tới chốn thì đàn ông nào cũng mê mệt vợ đến cuồng si. Làm gái hư không hề xấu, nếu hư hỏng đúng cách vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc trăm năm, quấn nhau như sam.

Vợ thuộc lòng 4 thủ thuật này sẽ khiến nhân tình của chồng thua ‘sấp mặt’ - Ảnh 2
Bạn nên ngọt ngào khuyên nhủ, nhỏ nhẹ động viên để chồng thấy rằng lời vợ nói là vì muốn tốt cho mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cằn nhằn, chửi bới

Vì yêu, vì quá lo lắng cho người đàn ông của mình mà không ít phụ nữ luôn buông lời trách móc, chỉ trích bạn đời. Việc lặp đi lặp lại những lời khó nghe, lên án hay la mắng sẽ khiến đàn ông bực dọc, chán ngán vô cùng.

Thay vào đấy, bạn nên ngọt ngào khuyên nhủ, nhỏ nhẹ động viên để chồng thấy rằng lời vợ nói là vì muốn tốt cho mình. Càng dịu dàng, dễ nghe thì lời nói ấy càng dễ đi sâu vào lòng người. Đừng mải quát tháo, mắng nhiếc kẻo chồng quá áp lực mà tìm đến đàn bà khác để được nghe lời mật ngọt.

Vợ thuộc lòng 4 thủ thuật này sẽ khiến nhân tình của chồng thua ‘sấp mặt’ - Ảnh 3
Cảm giác đứng trên bục vinh quanh, lòng tự trọng được lấp đầy mới là thứ đàn ông cần nhất trong mối quan hệ yêu đương, vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Thường xuyên khen ngợi

Bạn có biết vì sao dẫu đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng đàn ông vẫn chạy theo người phụ nữ thua kém vợ mình mọi điều? Câu trả lời là, dẫu cô ấy không xinh đẹp, tài giỏi hay khéo léo bằng vợ nhưng ít ra nhân tình lại biết cách vờ làm chú mèo ngoan, tỏ ra quy phục, kiêng nể người đàn ông của mình.

Chính cảm giác được tung hô, thán phục và ngưỡng mộ khiến đàn ông cảm thấy mình thật giá trị, thật xuất chúng. Cảm giác đứng trên bục vinh quanh, lòng tự trọng được lấp đầy mới là thứ đàn ông cần nhất trong mối quan hệ yêu đương, vợ chồng.

Vậy nên, phụ nữ đừng tiết kiệm lời khen với chồng, cũng đừng quên ghi nhận những đóng góp của anh ấy cho gia đình.

Vợ thuộc lòng 4 thủ thuật này sẽ khiến nhân tình của chồng thua ‘sấp mặt’ - Ảnh 4
Phụ nữ hãy chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, những khuyết điểm của đối phương và chung sống hòa bình với nó - Ảnh minh họa: Internet

4. Không ra sức thay đổi đàn ông

Phụ nữ khôn ngoan nhất không phải là khi họ có thể thay đổi một người đàn ông. Tinh tế, tài tình nhất là khi họ biết chấp nhận. Chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, những khuyết điểm của đối phương và chung sống hòa bình với nó.

Tôn trọng đàn ông, không bắt ép họ phải sống khác đi để làm hài lòng mình là điều người chồng nào cũng mong mỏi vợ mình thấu hiếu. Phụ nữ chỉ cần làm được điều này, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Chỉ chồng vừa vô tâm lại ích kỷ mới khó chịu khi vợ muốn mặc đẹp, tiêu tiền mua sắm cho bản thân!

Chỉ chồng vừa vô tâm lại ích kỷ mới khó chịu khi vợ muốn mặc đẹp, tiêu tiền mua sắm cho bản thân!

Từ trước đến nay, đàn ông đã mua cho vợ bao nhiêu bộ quần áo đẹp, đã dẫn vợ đi mua sắm được bao nhiêu lần. Họ bỏ mặc vợ tự chăm sóc chính mình nhưng khi thấy cô ấy tiêu tốn tiền lại khó chịu, giãy nảy lên.

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