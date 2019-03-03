Trong 3 kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất

Phụ nữ yêu 03/03/2019 10:30

Chồng ngoại tình, phụ nữ thường có 3 kiểu ứng xử này. Nếu khôn ngoan hãy học theo kiểu số 3, đừng dại khờ như kiểu số 2.

Chồng ngoại tình, phụ nữ dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng đớn đau đến tận cùng. Thế nhưng, sau khi lau khô nước mắt, bạn nên đủ bình tĩnh để chọn cách đối đáp khiến chồng nể phục, nhân tình sợ khiếp vía thay vì ôm hận cả đời.

Dưới đây là những kiểu ứng xử phổ biến của phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình, chị em sẽ tìm thấy mình trong đấy.

Trong 3 kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất - Ảnh 1
Phụ nữ ơi, bạn đâu cần phải tự giày vò mình như thế, bạn nào có tội tình gì mà phải tự trách móc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Dằn vặt chồng, tự trách chính mình

Trong hôn nhân, ai bội bạc thì người đấy sai. Ấy vậy mà khi chồng ngoại tình, rất nhiều phụ nữ thường tự đổ lỗi cho chính mình. Họ tự trách bản thân đã không đủ quan tâm, thấu hiểu để giữ chân chồng. Không đủ gợi cảm, xinh đẹp nên chồng mới chán mà cặp kè với đàn bà khác.

Phụ nữ ơi, bạn đâu cần phải tự giày vò mình như thế, bạn nào có tội tình gì mà phải tự trách móc bản thân. Bạn càng không được mang mình ra so sánh với ả nhân tình ấy, bạn là người vợ danh chính ngôn thuận chứ đâu phải dạng đàn bà rẻ tiền kia.

Đừng tự trách mình, cũng đừng đay nghiến chống. Như thế chẳng giải quyết được gì, cũng không giúp mối quan hệ vợ chồng trở lại bình thường.

Trong 3 kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất - Ảnh 2
Giữ chồng cho mình để con có cha, liệu có đáng không khi nửa đời còn lại sẽ bị nhấn chìm trong thương đau? - Ảnh minh họa: Internet

2. Cắn răng cam chịu kiếp chung chồng

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ bắt đàn ông ngoại tình đưa ra quyết định sau cùng, lựa chọn giữa đi hay ở. Vậy nhưng, phụ nữ Việt hiếm ai làm được điều ấy. Họ bị lối mòn trong tư tưởng đè nén, tự buộc bản thân phải dùng mọi cách để giữ được gia đình, để chồng không chạy theo nhân tình mà đòi ly hôn.

Để rồi sau đấy, đêm nào họ cũng nước mắt đẫm gối, cũng trách sao đời đắng cay, khổ đau. Dẫu giữ được hôn nhân nhưng ngôi nhà lạnh lẽo, chiếc giường trống vắng sẽ khiến chị em cô đơn cùng cực.

Ngoài ra, họ còn sợ gia đình mình bị mang tiếng, sợ mẹ cha phải xấu hổ khi có cô con gái hôn nhân không trọn vẹn. Giữ chồng cho mình để con có cha, liệu có đáng không khi nửa đời còn lại sẽ bị nhấn chìm trong thương đau?

Trong 3 kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất - Ảnh 3
Với họ, đàn ông ngoại tình như rác, chỉ đáng vứt đi chứ chẳng việc gì phải giữ lại cho bẩn đời mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuyệt tình dứt khoát

Nếu đàn bà dại chấp nhận cho đàn ông bội bạc một cơ hội, cam chịu mà tiếp tục cuộc hôn nhân lọc lừa thì đàn bà khôn không như thế. Tất nhiên, cô ấy sẽ chẳng dại mà đánh ghen, càng không đi kể xấu chồng khắp mọi nơi.

Nàng khoan thai nhấp ngụm trà, ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng. Họ không cho đàn ông cơ hội lựa chọn, càng không cho phép đối phương níu kéo. Nàng nhỏ giọng mà buông từng chữ “anh hãy rời khỏi cuộc đời em, ngay lập tức”.

Chính sự dứt khoát, chính vì hiểu rõ đối phương không còn xứng đáng với mình nên người vợ thông minh không bi lụy, cũng chẳng van nài. Với họ, đàn ông ngoại tình như rác, chỉ đáng vứt đi chứ chẳng việc gì phải giữ lại cho bẩn nhà.

Sự lựa chọn ấy giúp người phụ nữ có chồng ngoại tình dứt khoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại, mở ra cho mình cuộc đời độc thân tươi đẹp, hạnh phúc phía trước. Đây là điều mà hai mẫu phụ nữ ở trên không thể có được.

Cách trả thù chồng ngoại tình tàn nhẫn nhất chính là buông tay

Cách trả thù chồng ngoại tình tàn nhẫn nhất chính là buông tay

Dẫu biết vợ chồng là nghĩa trăm năm nhưng với kẻ phản bội chị em đừng dại gắn bó cả đời, dứt khoát buông tay chính là hình phạt thích đáng nhất.

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