Chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại thứ tha chỉ để giữ một cuộc hôn nhân tạm bợ

Phụ nữ yêu 24/02/2019 10:30

Đàn bà dù dại hay khôn cũng đừng lựa chọn thứ tha cho chồng ngoại tình nếu biết chắc rằng anh ấy không còn là hạnh phúc đời mình.

Nếu bạn quyết định sống mòn trong hôn nhân thì đừng mơ mưu cầu hạnh phúc, cũng đừng trách vì sao đối phương không hề xem trọng mình.

Đàn bà dại thường mượn lí do này để tha thứ cho chồng bội bạc, chị em đừng ngốc mà đi vào vết xe đổ ấy.

Chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại thứ tha chỉ để giữ một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 1
Nếu bỏ qua cho chồng ngoại tình chỉ vì muốn giữ bố cho con, níu kéo một cuộc hôn nhân tạm bợ thì bạn đã sai ngay từ đầu... - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cha cho con

Đích đến của hôn nhân là hạnh phúc. Trong ngôi nhà ấy, vợ chồng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng chung tay chăm sóc con cái nên người, giúp con được lớn lên trong sự ấm áp của tình thân. Vậy nên, rất nhiều đàn bà dù biết chồng ngoại tình, biết anh ấy chẳng còn chút tình cảm với mình nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong mà níu kéo dù bản thân bị xem thường.

Họ chịu đựng tất cả những tủi hờn, đớn đau chỉ để giữ cha cho con, giữ một gia đình tròn vẹn. Họ quên mất rằng, dù cha mẹ có giấu diếm, che đậy giỏi đến mấy thì con trẻ cũng sẽ nhận ra mình đang sống trong một gia đình chắp vá, gượng gạo. Nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, sự lạnh nhạt của cha con sẽ càng đau lòng hơn.

Chồng ngoại tình, đàn bà có thể tha thứ hoặc không. Thế nhưng, bạn chỉ nên tiếp tục nếu chồng đã hồi tâm chuyển ý, một lòng hướng về vợ con. Nếu bạn làm thế chỉ vì muốn hi sinh hạnh phúc của mình nhằm giữ lại bố cho con thì quá sai lầm.

Chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại thứ tha chỉ để giữ một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 2
Nếu lòng dạ anh ấy đã không còn bạn, đã chất đầy hình bóng kẻ khác thì bạn còn giữ làm gì cái xác không hồn đấy - Ảnh minh họa: Internet

Giữ chồng cho mình

Phát hiện chồng ngoại tình, sau những vỡ nát trong tim đàn bà lại quay sang sợ mất chồng. Họ sợ chồng sẽ vì kẻ thứ ba kia mà rời bỏ mình, sợ rằng anh ấy sẽ không cho họ bất cứ một cơ hội nào đề hàn gắn. Nỗi sợ ấy biến người vợ trở nên đáng thương, tội nghiệp đến mức dùng trăm phương nghìn kế, thậm chí hạ mình để níu giữ.

Đàn bà quên mất rằng, chỉ khi biết hối lỗi, đủ chân thành đàn ông mới xứng đáng được bỏ qua. Nếu lòng dạ anh ấy đã không còn bạn, đã chất đầy hình bóng kẻ khác thì bạn còn giữ làm gì cái xác không hồn đấy. Đàn bà lấy chồng, chỉ nên giữ chồng khi còn hạnh phúc. Ôm giữ làm gì kẻ thay lòng để phải bất hạnh cả đời, tự nhốt mình trong cuộc hôn nhân tạm bợ liệu có đáng?

Chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại thứ tha chỉ để giữ một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 3
Đàn bà muốn chồng nể trọng, người ngoài khâm phục, kẻ thứ ba khiếp vía hãy đủ mạnh mẽ để chấm dứt cuộc hôn nhân dối gian - Ảnh minh họa: Internet

Giữ thể diện cho cha mẹ

Ngoài sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng, sợ con mình không có cha, đàn bà còn sợ nếu mình ly hôn cha mẹ sẽ phải xấu hổ với hàng xóm, họ hàng. Có một đứa con gái đổ vỡ hôn nhân sẽ là vết nhơ của gia đình, sẽ khiến anh chị em mặc cảm. Họ lo nghĩ cho cha mẹ, người thân mà chẳng chịu hiểu hôn nhân là chuyện riêng của hai người, chính họ hoàn toàn có quyền tự quyết định mọi thứ.

Chẳng ai có thể sống thay bạn cả. Cũng vậy, không ai hạnh phúc hay khổ đau giúp ai, ai cũng tự mình tận hưởng niềm vui và nếm trải đau khổ một mình. Vậy thì, hà cớ gì bạn phải sợ cha mẹ xấu hổ vì mình trong khi bạn phải cam chịu chung sống với kẻ phản bội.

Đừng yếu hèn nữa, cũng đừng viện lí do nữa. Đàn bà muốn chồng nể trọng, người ngoài khâm phục, kẻ thứ ba khiếp vía hãy đủ mạnh mẽ để chấm dứt cuộc hôn nhân dối gian. Có như thế, bạn mới có quyền lựa chọn hạnh phúc, kiến tạo cuộc đời mới cho mình, cho con, cho gia đình.

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