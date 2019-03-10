Chỉ 1 câu hỏi lúc 3 giờ sáng, bạn sẽ biết ngay mình có lấy nhầm chồng hay không

Không cần những phép thử rắc rối, chỉ với một câu hỏi lúc 3 giờ sáng, bạn sẽ biết mình đã lấy đúng người hay chọn sai chồng ngay lập tức.

Phụ nữ có thể vì yêu mà cưới, vì muốn cùng người đàn ông mình yêu vun đắp một gia đình mà tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, cuộc sống sau khi kết hôn không hề đơn giản như chị em vẫn tưởng, nhất là sau khi sinh con. Kiểu đàn ông vừa vô tâm với vợ vừa vô trách nhiệm với con không hề xứng đáng để chị em níu kéo - Ảnh minh họa: Internet Việc phải thức khuya, dậy sớm để chăm bẵm một đứa trẻ khiến người phụ nữ luôn bị thèm ngủ. Họ thèm ngủ còn hơn là thèm chồng, hơn là việc điệu đà, trau chuốt cho vẻ ngoài của mình. Lúc này, nếu chồng sẵn lòng giúp đỡ vợ trông con, làm việc nhà để bạn có thời gian nghỉ ngơi thì đấy chính là người chồng tử tế.

Chính vì yêu vợ, sợ vợ cực khổ nên anh ấy chẳng nề hà bất cứ việc gì trong nhà. Nếu lấy được người chồng như thế, chị em hãy giữ thật chặt bởi trên đời này sẽ chẳng ai yêu thương bạn nhiều đến vậy. Ngược lại, một người chồng vô tâm đến mức đùn đẩy hết việc nhà, chăm con cho vợ trong khi mình đi làm về chỉ nằm ườn chơi game quả là đáng trách. Phụ nữ có thể vì đại cuộc mà nín nhịn, mà nhẫn nhục cho qua mọi chuyện. Thế nhưng, kiểu đàn ông vừa vô tâm với vợ vừa vô trách nhiệm với con không hề xứng đáng để chị em níu kéo.

Đàn ông có thể tệ bạc với vợ, nhưng nếu vô tình vô nghĩa với con thì anh ta nào xứng đáng để bạn gắn bó trăm năm - Ảnh minh họa: Internet Lúc con ốm, con đau nhưng chồng vẫn trùm chăn kín mít, nằm ngủ mê mệt trên giường mặc cho vợ tự mình xoay sở một mình thì người đàn ông ấy quá tệ bạc. Lúc này, dẫu là 1 giờ khuya hay 3 giờ sáng bạn hãy gọi chồng dậy cho bằng được mà hỏi “anh ơi, anh có dậy giúp em trông con hay không, con đang ốm đây này”. Nếu chồng bạn buông lời cay đắng “có mỗi đứa con mà nuôi cũng chẳng ra hồn” thì chính khoảnh khắc ấy, bạn nên chấp nhận sự thật rằng mình đã lấy nhầm chồng. Bởi lẽ, đàn ông có thể tệ bạc với vợ, nhưng nếu vô tình vô nghĩa với con thì anh ta nào xứng đáng để bạn trao thân gửi phận. Tất nhiên, anh ấy càng không đủ tin cậy để mẹ con bạn dựa dẫm cả đời. Đừng vì sợ miệng đời cay nghiệt, đừng vì sợ mẹ cha mất mặt mà cam chịu sống bên người đàn ông tồi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, nếu đã chọn nhầm hãy dũng cảm chọn lại. Đừng vì sợ miệng đời cay nghiệt, đừng vì sợ mẹ cha mất mặt mà cam chịu sống bên người đàn ông tồi. Bởi lẽ, cuộc đời của bạn còn dài, nếu sống mà không hạnh phúc thì quá hoang phí thanh xuân. Quyết định buông tay, làm mẹ đơn thân quả là không dễ dàng. Nhưng ít ra, mẹ con bạn sẽ được giải thoát khỏi những tù túng, bực dọc và thất vọng khi sống bên người đàn ông khiến mình đau khổ. Rồi bạn sẽ thấy, đây là lựa chọn sáng suốt nhất đời mình.

Nghe gái khôn chỉ cách khiến chồng quấn quýt ngày đêm, cả đời mê mệt Không chỉ giỏi chuyện gối chăn, muốn chồng quấn quýt ngày đêm chị em cần phải biết thêm điều này.

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