Bạn hãy hỏi rõ anh ấy, ngoại tình từ bao giờ, nhân tình kia cụ thể là người như thế nào, chồng đến với cô ấy vì điều gì. Sau khi đã có cho mình câu trả lời, bạn hãy hỏi chồng “anh làm như thế là đúng hay sai”. Đàn ông rất sợ phải nhận lỗi, nhưng nếu đã dám nhận sai họ chắc chắn sẽ chừa đến già.

Sau khi khóc lóc, đau khổ vì phát hiện người đàn ông đầu ấp tay gối lên giường với đàn bà khác, phụ nữ hãy cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hãy để cho tâm hồn mình được xoa dịu, giữ cho tinh thần minh mẫn, sau đấy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Đây cũng là bài học nhớ đời với chồng bạn, là cách dằn mặt chồng rằng 'nếu anh còn dám tái phạm thì thân bại danh liệt là chuyện hiển nhiên' - Ảnh minh họa: Internet

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”

Chẳng cần đánh ghen, cũng không cần gặp trực tiếp nhân tình của chồng. Bạn chỉ cần lẳng lặng thu thập những thông tin về quê quán, học vấn, nơi làm việc của ả là đủ. Sau đấy, hãy lịch sự nhắn tin vào facebook của của kẻ thứ ba rằng: “Chị biết nhà em ở đâu, em đang học ở đâu, đi làm ở đâu, chị đã kết bạn facebook với tất cả người thân, họ hàng, đồng nghiệp của em. Nếu em vẫn ngoan cố bám lấy chồng chị, mọi chứng cứ việc em giật chồng sẽ được chuyển ngay đến tất cả mọi người. Để xem, em có còn mặt mũi nào nhìn đời hay không”

Dám chắc, nhân tình sau đấy sẽ mách ngay với chồng bạn, nhờ anh ấy can thiệp. Lúc này, bạn hãy thật cứng rắn, bất chấp để nhân tình thấy thế mà sợ chạy mất tăm, rút chân khỏi cuộc hôn nhân của bạn. Đây cũng là bài học nhớ đời với chồng bạn, là cách dằn mặt chồng rằng “nếu anh còn dám tái phạm thì thân bại danh liệt là chuyện hiển nhiên”.

Đàn ông có thể bị hấp dẫn bởi một phụ nữ xinh đẹp, nhưng chỉ phụ nữ thông minh, khôn ngoan mới đủ sức giữ chân họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc, yêu thương bản thân bội phần

Rất nhiều phụ nữ vì nghĩ “lấy chồng rồi, mình sao cũng được” mà mất chồng lúc nào không hay. Họ hi sinh tất cả vì gia đình, không dám ăn, không dám mặc, nhường những gì tốt đẹp nhất cho chồng con mà chẳng hề thương lấy chính mình. Chờ đến khi bản thân trở nên quê mùa, xuống sắc và già nua đến mức chồng chán ngán mà chạy theo bồ nhí tươi trẻ, mơn mởn mới hối hận.

Vậy nên, sau biến cố, sau khi đã đòi lại chồng từ tay nhân tình phụ nữ hãy yêu thương bản thân thật nhiều. Chăm sóc sức khỏe, dưỡng da, mua quần áo mới hay đơn giản chỉ là tham gia một khóa học thêu thùa, nấu ăn, nâng cao nghiệp vụ cũng đã giúp bạn trở nên mới mẻ, tự tin hơn rất nhiều.

Chị em hãy nhớ, đàn ông có thể bị hấp dẫn bởi một phụ nữ xinh đẹp, nhưng chỉ phụ nữ thông minh, khôn ngoan mới đủ sức giữ chân họ cả đời.