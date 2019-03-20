Phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi…

Nếu nghĩ chỉ phụ nữ ngực nở mông cong, siêu 3 vòng mới đủ sức hấp dẫn đàn ông thì bạn đã nhầm. Đây chính là kiểu phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông!

Tuy nhiên, chị em đừng vì thế dễ dàng chấp nhận sống lệ thuộc, ỷ lại. Sự độc lập trong cuộc sống, tài chính giúp chị em toát lên sự tự tin, thần thái hơn người. Thế mới nói, đàn ông có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi một cô nàng xinh đẹp nhưng chỉ phụ nữ độc lập, cá tính mới khiến họ cả đời mê mệt.

Phụ nữ rất cần sự nữ tính, bởi chính sự mềm yếu, e thẹn và dịu dàng là chất men say khiến đàn ông cả đời mê mệt. Bản năng giới tính khiến đàn ông nào cũng mong muốn được bảo bọc, chở che cho người phụ nữ của mình.

Phụ nữ có cử chỉ, hành động đoan trang, ăn mặc thanh lịch sẽ lay chuyển được trái tim mọi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thanh lịch, đoan trang

Là phụ nữ, dù giỏi giang, cá tính đến mấy cũng đừng bao giờ quá tự cao, cũng đừng xem thường người khác. Hãy cứ sống chân thành, lương thiện và cư xử hòa nhã với mọi người thì chẳng cần ra sức mồi chài, ăn mặc kiệm vải cũng đã dư sức hấp dẫn mọi đàn ông.

Đừng ăn nói bỗ bã, cũng đừng nói bậy chửi thề để chứng tỏ ta đây. Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, cử chỉ, hành động đoan trang, ăn mặc thanh lịch sẽ lay chuyển được trái tim chàng.

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ biết nhận thua, biết nhún nhường sẽ nắm được trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cho đàn ông sự tôn trọng

Đàn ông nào cũng sĩ diện, cũng muốn được người phụ nữ của mình tôn trọng, kiêng nể. Chỉ cần cho họ cảm giác mình thật giỏi giang, tài năng thì cả đời này chàng cũng không thể rời khỏi bạn nửa bước. Trước người yêu hay chồng, phụ nữ đừng cố giành phần hơn, cũng đừng muốn sai khiến họ.

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ biết nhận thua, biết nhún nhường sẽ nắm được trái tim đàn ông. Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả đời an yên bạn chỉ cần tôn trọng chồng, cho anh ấy làm trụ cột gia đình là đủ.

Chỉ cần lấy được lòng nhà chồng, quán xuyến chuyện nhà cửa ổn thỏa thì trong mắt chồng vợ chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hòa thuận với cha mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng là nỗi lo của rất nhiều cặp đôi. Phụ nữ thì sợ mẹ chồng gây khó dễ, độc đoán khiến họ không có cơ hội dung hòa cuộc sống chung. Đàn ông thì sợ mẹ và vợ bất đồng quan điểm, gia đình bất hòa.

Chỉ cần lấy được lòng nhà chồng, quán xuyến chuyện nhà cửa ổn thỏa để mỗi khi về nhà đàn ông luôn được chào đón bằng không khí vui vẻ thì chắc chắn họ sẽ biết ơn vợ vô cùng. Lúc ấy, trong mắt chồng vợ chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất.