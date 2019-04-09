Đàn bà 'hư' và 3 hấp lực khiến đàn ông cả đời mê  mệt, phải chạy theo để 'giữ'

Nếu đàn bà ngoan có thể làm đàn ông vui vẻ nhất thời khi nói gì với nghe nấy, không cãi lại, không ý kiến thì đến lúc nào đấy cũng chính người chồng ấy sẽ chán ngán sự phục tùng của vợ. Đàn bà khôn ngoan nhất là khi họ biết “hư” để đàn ông phải giữ lấy mình thay vì dùng trăm phương nghìn kế để giữ chân chồng.

Đừng nghĩ rằng “hư” ở đây là hư hỏng mà đấy chính là sự phóng khoáng, hào sảng và lắm khi bất cần. Việc sống quá nguyên tắc, không dám làm điều này điều kia vì sợ thiên hạ đánh giá, ép mình phải sống khác đi vì sợ miệng lưỡi thế gian có thể giúp bạn luôn ngoan ngoãn trong mắt người đời nhưng lại cướp đi cuộc đời của chính mình.

Đàn bà khôn ngoan nhất là khi biết hư hỏng đúng cách, có chừng mực. Cô ấy không cam chịu, cũng không thỏa hiệp chỉ để làm vừa lòng đàn ông như đàn bà ngoan. Nàng dám phản kháng trước những bất công, những suy nghĩ trọng nam khinh nữ hay những lề lối áp đặt bắt người phụ nữ phải cam tâm tình nguyện xuống nước trước chồng, hi sinh tất cả cho gia đình.

Đàn bà hư yêu thương bản thân mình nhất, bất kể là ai cũng phải xếp sau. Chất “đàn bà” ở nàng được khắc họa rõ nét qua cách nàng chiều chuộng bản thân, điệu đà váy vóc và không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày. Tất nhiên, mẫu đàn bà này sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ chồng. Họ sẽ khiến chồng phải tự giác chung thủy với mình, chẳng đoái hoài đến đàn bà khác. Một khi phát hiện đối phương dối trá, bội bạc đàn bà hư càng không ủy mị mà cầu xin tình thương của bất cứ ai mà sẽ dứt khoát đá phăng chồng trăng hoa khỏi đời mình.

Nếu chồng dám bắt họ nghỉ việc ở nhà chăm con, đàn bà hư sẽ thà bỏ chồng còn hơn bỏ việc - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà “hư” không cho phép bất cứ ai chi phối đời mình

Trên đời này không thiếu những cô nàng yếu đuối ủy mị, luôn tỏ ra bé bỏng ngây thơ để đàn ông muốn bảo vệ, thương yêu. Thế nhưng, nếu cứ cho phép mình yếu mềm, sống lệ thuộc, bám víu vào người khác thì lâu dần mối quan hệ ấy sẽ xuất hiện vô số sóng gió, sẽ khiến người đàn ông thuở đầu trở nên chán chường, mệt mỏi với cuộc sống vô vị, tẻ nhạt.

Đàn bà hư đủ khôn ngoan để biết yếu mềm khi cần, mạnh mẽ khi muốn. Cô ấy biết thời điểm nào mình nên “hư hỏng” để chồng ngày càng say mê, bên nhau cả đời không chán. Ví như đàn bà nếu quá ngoan khi ở trên giường thì đời sống gối chăn sẽ dần nguội lạnh. Nếu biết hư, biết chiều chuộng thì vợ chồng sẽ ngày càng hòa hợp, hạnh phúc và quấn lấy nhau không rời.

Đương nhiên, trong cuộc sống hôn nhân đàn bà hư sẽ không vì chồng là chồng của mình mà nghe theo mọi điều. Cô ấy có chính kiến, biết cách bảo vệ quan điểm cá nhân và không thỏa hiệp với những yêu cầu, đòi hỏi vô căn cứ. Nếu chồng dám bắt họ nghỉ việc ở nhà chăm con, đàn bà hư sẽ thà bỏ chồng còn hơn bỏ việc. Đàn ông đừng bao giờ nghĩ mình có thể chi phối kiểu phụ nữ cá tính mạnh này.

Chính sự bất cần, khẳng khái của đàn bà hư khiến đàn ông khiếp sợ, sợ rằng nếu mình trót phạm sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà “hư” khiến chồng phải quay sang giữ vợ

Chung thủy là một dạng ý thức, khi đối phương tự nguyện chung thủy thì bạn chẳng cần ra sức quản lý, cấm đoán anh ấy vẫn ngoan ngoãn. Ngược lại, nếu đã có máu trăng hoa, thích ngoại tình và xem thường giá trị của gia đình thì có dùng cả đời này đàn bà cũng không thay đổi được bản chất của đàn ông.

Đàn bà hư là người có bản lĩnh, họ cầm lên được đặt xuống được, dám yêu dám hận, dám buông bỏ thứ không còn xứng đáng với mình. Chính sự bất cần, khẳng khái ấy khiến đàn ông khiếp sợ, sợ rằng nếu mình trót phạm sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu.

Khí chất ấy, sự cuốn hút ấy khiến đàn bà hư khẳng định được giá trị của mình, khiến mình trở nên đắt giá trong mắt người đối diện. Bởi lẽ, họ có thừa sự khôn ngoan, sắc sảo và biết điều để làm chủ đời mình, làm chủ mối quan hệ của mình.

Vậy nên, là đàn bà hãy biết “hư” để đàn ông phải chạy theo mình. Đừng vờ vịt ngoan ngoãn bởi tôi biết rằng, ai cũng ước ao mình có thể “hư như không hỏng” nhưng lại chẳng dám vượt qua rào cản của bản thân.