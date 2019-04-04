3 việc đàn bà cần làm để trị dứt điểm chứng vô tâm của chồng

Phụ nữ yêu 04/04/2019 16:01

Đàn bà chỉ cần làm đúng 3 việc này, chồng vô tâm đến mấy cũng trở nên tình cảm, quan tâm và chăm lo cho gia đình hết lòng.

Với chồng vô tâm, đàn bà chỉ cần làm 3 việc này đã dư sức khiến anh ấy trở nên tận tâm với gia đình, một lòng vì vợ con.

3 việc đàn bà cần làm để trị dứt điểm chứng vô tâm của chồng - Ảnh 1
Chỉ khi cảm thấy bị đe dọa, đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi đàn ông mới 'sáng mắt' mà thay đổi, mà dành tâm huyết vun đắp cho đời sống vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Dành thời gian những mối quan hệ khác

Chỉ đàn bà dại mới dùng nước mắt để lôi kéo sự quan tâm của đàn ông về phía mình, cũng chỉ đàn bà dại mới van nài đối phương để mắt đến họ. Khi đàn ông hững hờ, vô tâm đàn bà hãy dành thời gian để quan tâm đến những mối quan hệ khác.

Hãy dành thời gian để chăm sóc con cái, đưa con đi chơi và cho con những trải nghiệm mới. Bạn cũng có thể về thăm cha mẹ ruột, đi café cùng đám bạn thân hay tiệc tùng cùng đồng nghiệp. Khi bạn đang quá bận với việc tận hưởng quãng thời gian vui vẻ bên những người khác cũng là lúc đàn ông vô tâm nhận ra mình đã dần mất đi tầm ảnh hưởng đến cuộc đời vợ.

Chỉ khi cảm thấy bị đe dọa, đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi đàn ông mới “sáng mắt” mà thay đổi, mà dành tâm huyết vun đắp cho đời sống vợ chồng.

3 việc đàn bà cần làm để trị dứt điểm chứng vô tâm của chồng - Ảnh 2
Nếu anh ấy vẫn không lay chuyển, vẫn thờ ơ thì bạn hãy vô tâm gấp mười để chồng hiểu rằng cảm giác bị lãng quên, xem như vô hình đáng sợ như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm gấp mười lần

Dẫu biết trong cuộc sống đàn ông phải chịu rất nhiều áp lực, mệt mỏi, khiến họ lắm khi chìm trong căng thẳng, lo toan mà quên luôn cả việc phải yêu thương, chăm sóc bạn đời. Lúc này, đàn bà đừng khóc lóc ỉ ôi, cũng đừng hỏi vì sao chồng lại lạnh nhạt vô tâm với gia đình. Thay vào đấy, bạn hãy điềm tĩnh hỏi han, chia sẻ và góp ý để chồng thay đổi.

Nếu anh ấy vẫn không lay chuyển, vẫn thờ ơ thì bạn hãy vô tâm gấp mười để chồng hiểu rằng cảm giác bị lãng quên, xem như vô hình đáng sợ như thế nào. Hãy thử im lặng, không bắt chuyện, chẳng còn quan tâm đến chồng. Lúc đấy, anh ấy sẽ nhận ra sự khác lạ nơi bạn, sẽ tò mò vì sao vợ lại lạnh nhạt với mình mà để tâm đến bạn nhiều hơn.

3 việc đàn bà cần làm để trị dứt điểm chứng vô tâm của chồng - Ảnh 3
Khi vợ có những kế hoạch riêng, ngày càng thăng tiến hay biết thêm nhiều điều mới mẻ đàn ông càng thấy bất an - Ảnh minh họa: Internet

3. Có những dự định riêng

Đàn bà dù dại hay khôn cũng đừng để đời mình phải lệ thuộc vào chồng. Bạn cũng không nên xem chồng là cả cuộc đời mình. Hãy có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng, đam mê riêng để thấy rằng bạn luôn không ngừng yêu thương chính mình, dù có chồng hay không.

Có một người vợ độc lập, tự chủ tài chính và tài năng sẽ khiến đàn ông đứng ngồi không yên. Khi vợ có những kế hoạch riêng, ngày càng thăng tiến hay biết thêm nhiều điều mới mẻ đàn ông càng thấy bất an. Chính sự bất an ấy sẽ thôi thúc họ quay sang giữ vợ vì sợ mất vợ. Lúc ấy, đàn bà chẳng cần ra sức giữ chồng, chỉ cần giữ cho mình luôn cá tính, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống là đủ.

Đàn bà lấy chồng, đừng sợ chồng vô tâm. Bởi lẽ, ngay cả chứng trăng hoa còn có thể trị dứt điểm thì vô tâm đã là nghĩa lý gì.

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