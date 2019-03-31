Dưới đây là những quả báo mà kẻ cướp chồng người xứng đáng nhận lấy, kẻ thứ ba đọc 1 lần sẽ lợi 1 đời.

Từ khoảnh khắc lên giường với chồng của người khác đồng nghĩa với việc đàn bà chấp nhận kiếp tiểu tam, bị người đời miệt thị, khinh bỉ. Vậy nhưng, hiếm kẻ thứ ba nào nhận ra điều ấy, họ càng không biết rằng mình phải trả giá đắt như thế nào cho sai lầm không đáng được dung thứ ấy.

Đàn ông vốn tham lam, dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng ra đường vẫn tăm tia đàn bà khác. Không phải là họ hết yêu vợ, cũng chẳng phải hôn nhân nguội lạnh. Đàn ông cặp bồ là để thỏa mãn cái tôi của mình, để được khám phá thân xác của đàn bà khác, để bằng bạn bằng bè.

Trong khi, hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn cả trách nhiệm, nghĩa vụ. Đấy chính là lý do vì sao mỗi khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình đàn ông sẽ không cần cân nhắc mà chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài luồng ấy. Họ hiểu được giá trị của gia đình, hiểu được ai là người phụ nữ sẽ kề vai sát cánh cùng mình khi giông bão.

Vậy nên, dù hôm nay yêu đương cuồng say, hứa hẹn đủ điều nhưng ngay hôm sau đàn ông có vợ đã có thể đá phăng kẻ thứ ba ra khỏi đời họ. Thậm chí, anh ta còn không tiếc lời đay nghiến, xem thường vì bạn đã chấp nhận làm nhân tình của họ.

Họ khẳng định nhân tình là người thừa, phũ phàng chối bỏ tất cả và tìm kiếm đàn bà khác để mua vui - Ảnh minh họa: Internet

Bị dối lừa ngay từ ngày đầu

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Nếu đàn ông dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cô nàng xinh đẹp, thơm tho thì phụ nữ lại mềm lòng trước những lời mật ngọt, tâm lý của phái mạnh.

Chính vì từng trải, có kinh nghiệm sống nên đàn ông có vợ hiểu rõ phụ nữ muốn gì, cần gì, làm thế nào để có được trái tim của một người. Họ tự vẽ lên kịch bản về cuộc hôn nhân bất hạnh, biến mình thành kẻ đáng thương để van nài sự thương hại. Thậm chí, họ còn dựng lên việc vợ chồng mình sắp ly hôn, rồi họ sẽ sớm cho bạn danh phận.

Họ giả vờ hắt hủi vợ con, điềm đạm khi đứng trước mình nên kẻ thứ ba buông xuôi mà lên giường. Chờ đến khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” cũng là lúc đàn ông bội bạc “lật bài ngửa”. Họ khẳng định nhân tình là người thừa, phũ phàng chối bỏ tất cả và tìm kiếm đàn bà khác để mua vui.

Nhục nhã, bị khinh thường, nguyền rủa vẫn chưa đáng sợ bằng việc kẻ thứ ba khiến gia đình mình bị liên lụy - Ảnh minh họa: Internet

Ô nhục cả đời

Nếu đàn ông ngoại tình thường chỉ nhận lại cái tặc lưỡi của người đời “ôi trời, đàn ông mà” thì với đàn bà cướp chồng thiên hạ mọi thứ lại không dễ dàng như thế. Nếu đã mang danh kẻ thứ ba, từng có quan hệ xác thịt với đàn ông có vợ, mang tiếng kẻ phá gia can người khác thì vết nhơ ấy sẽ bám lấy bạn cả đời.

Nhục nhã, bị khinh thường, nguyền rủa vẫn chưa đáng sợ bằng việc kẻ thứ ba khiến gia đình mình bị liên lụy. Thử hỏi, có mẹ cha nào dám ngẩng mặt nhìn hàng xóm láng giềng khi con gái mình là vợ bé. Thử hỏi, có đàn ông nào đủ bao dung để lấy một người phụ nữ đổi tình lấy tiền làm vợ...