Yêu đàn bà đã cũ, đàn ông có đủ bao dung để chung đường?

Nếu những cô gái trinh nguyên, non trẻ cho đàn ông cảm giác mình là cây tùng cây bách để đối phương tựa nương, là tất cả những gì họ có thì đàn bà cũ không như thế. Cô ấy có thể là một người phụ nữ đã trải qua những cuộc tình bi ai, đã bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, đã từng chung sống với một người đàn ông như vợ chồng nhưng rồi chẳng đâu vào đâu.

Yêu đàn bà đã cũ, đàn ông sẽ ngày càng say mê, điên đảo vì nàng. Thế nhưng, khi nghiêm túc tính chuyện dài lâu, trước quyết định về chung một nhà liệu đàn ông có đủ bản lĩnh hay lại lấn cấn vì chữ “ đàn bà cũ ”.

Đàn ông nào cũng muốn có được trinh trắng của người đàn bà mình yêu, cũng ích kỷ muốn mình là đầu tiên, duy nhất của đối phương. Ấy vậy mà, khi đến với cô gái đã thất thân, họ lại xem nàng như tội đồ. Chả nhẽ, thất thân với người đàn ông mình yêu là có tội? Đáng buồn thay, rất nhiều đàn ông lại dùng màng trinh mỏng manh để đánh giá đức hạnh, nhân phẩm của một người phụ nữ.

Để rồi, khi tự do, khi không còn vướng bận điều gì cô ấy lại yêu, lại hạnh phúc nhưng liệu cô ấy có tìm được người đàn ông đủ can đảm, bao dung và trân trọng mình?

Nỗi sợ ấy như nuốt chửng người đàn bà cũ, khiến nàng phải rúm ró, run rẩy trong chính hạnh phúc ảo - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là lý do vì sao, phụ nữ không dám mở lời thú thật điều này ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ. Họ sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ đánh mất tình yêu đẹp đang có, sợ bị đánh giá, xem thường… Những nỗi sợ ấy như nuốt chửng người đàn bà cũ, khiến nàng phải rúm ró, run rẩy trong chính hạnh phúc ảo mình tự xây nên.

Dù là yêu hay cưới một người đàn bà cũ thì đàn ông cũng đừng bao giờ cho mình quyền được phán xét, khinh khi cô ấy. Hãy nhớ rằng, nàng đã phải tổn thương, đau khổ quá nhiều trong quá khứ. Đàn ông hãy tôn trọng chuyện cũ, hãy sống cho thực tại và hướng đến tương lai thay vì nghĩ rằng đàn bà cũ khó lòng chung thủy với mình.

Khai quật chuyện cũ có thể giúp bạn thỏa mãn sự tò mò nhưng lại chạm vào nỗi đau khôn nguôi của đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy việc cô ấy từng nên duyên chồng vợ với người khác lên bàn cân để đong đếm yêu thương nàng dành cho mình. Như thế chính là tội ác. Bởi lẽ, đàn bà dù yêu lần đầu, lần thứ hai, thứ ba thì vẫn cứ mãi nông nổi, nhiệt thành như thuở đầu.

Cũng vậy, đàn ông đừng đào sâu, cắc cớ về những gì đã qua. Khai quật chuyện cũ có thể giúp bạn thỏa mãn sự tò mò nhưng lại chạm vào nỗi đau khôn nguôi của đàn bà cũ. Ngoài ra, bạn cũng đừng dại mang chuyện xưa ra đay nghiến, xỉa xói khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, giận hờn.

Nếu không đủ bao dung, không đủ tin tưởng đàn ông đừng bao giờ mơ tưởng đến đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Những câu nói “bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chồng cũ của cô bỏ cô để cặp bồ”, “cô cứ sống như thế bảo sao người yêu cũ chán”, “đàn bà như cô chẳng ai ưa nổi”, “tôi mà không rước cô thì chẳng ai thèm rớ đến đâu”, “đàn bà một đời chồng lại có con riêng mà lấy được tôi là may mắn cả đời cô đấy” là những đại kỵ trong cuộc tình của hai bạn.

Bởi lẽ, nếu không đủ bao dung, không đủ tin tưởng đàn ông đừng bao giờ mơ tưởng đến đàn bà cũ. Đã từng có một đời chồng thì đã sao, dẫu đã từng lên giường với đàn ông khác thì đã sao, miễn sao cô ấy dám yêu dám hận, dám vượt qua miệng lưỡi thế gian để sống đời mình thì rất đáng trân trọng…

Quyết định bước vào đời đàn bà cũ, đàn ông hãy chắc rằng mình đủ bao dung, yêu thương để cùng họ già đi trong hạnh phúc…