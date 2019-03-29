Nghe đàn bà khôn hé lộ tuyệt chiêu chọn chồng tốt, không phải ai cũng biết!

1. Đàn bà đừng sợ lấy chồng già, hãy sợ lấy chồng trẻ. Bởi lẽ, đàn ông khi còn quá trẻ thường không có trách nhiệm, chưa có chí hướng và sống khá hời hợt. Họ đặt nặng cái tôi cá nhân, chưa biết cách trân trọng người phụ nữ bên mình. 30 mới là thời điểm thích hợp để đàn ông bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Đàn bà lấy chồng, hãy đọc ngay những tuyệt chiêu này để không lấy nhầm chồng. Nếu không, đừng trách vì sao đời mình bất hạnh, hôn nhân như địa ngục.

3. Khi yêu, đàn bà hãy yêu người đàn ông thật thà, anh ấy sẽ cho bạn cảm giác an toàn. Khi kết hôn, hãy chắc rằng người đàn ông thật thà ấy tinh nhanh. Nếu thiếu sự tinh nhanh, cuộc đời của cả hai sẽ dẫm chân tại chỗ.

2. Đàn bà lấy chồng, đừng tham chồng giàu. Anh ấy có nhiều tiền không quan trọng bằng việc anh ấy dám chi bao nhiêu tiền vì bạn.

Đàn bà khôn chỉ chấp nhận lấy người đàn ông xem trọng gia đình hơn sự nghiệp làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Nếu đã yêu, đừng ngại ngần chỉ vì người đàn ông ấy đã từng ly hôn. Người từng đổ vỡ sẽ hiểu rõ giá trị của hôn nhân, biết cách quan tâm, chăm sóc vợ và vun đắp mái ấm. Vậy nhưng, nếu đối phương đã ly hôn 2 lần thì bạn nên tránh xa.

5. Sự nghiệp và gia đình đều quan trọng với đàn ông. Thế nhưng, đàn bà khôn chỉ chấp nhận lấy người đàn ông xem trọng gia đình hơn sự nghiệp làm chồng. Họ không muốn phải vò võ chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh, cũng không muốn phải dọn bãi nôn mửa của chồng sau những cuộc nhậu thâu đêm.

6. Đàn bà lấy chồng, đừng cố lấy người có tính cách, quan điểm sống hoàn toàn khác biệt với mình. Rồi bạn sẽ nhận ra, tương đồng trong quan điểm sống sẽ giúp cả hai không phải cố gắng quá nhiều vẫn đong đầy hạnh phúc.

Chung thủy là một dạng ý thức, nếu họ đã phản bội lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet

7. Nên nhớ, đàn bà lấy chồng là cho mình chứ không phải để làm vừa lòng cha mẹ. Chỉ cần đủ bình yên, đủ yêu thương, đủ chân thành hãy giữ chặt mối lương duyên của mình. Đừng vì người khác tác động mà buông tay.

8. Hãy gạt phăng kiểu đàn ông ích kỷ, gia trưởng ra khỏi đời bạn. Bởi lẽ, anh ấy sẽ khiến đời bạn thêm khốn khó, bất hạnh bằng sự vô trách nhiệm của mình.

9. Chung thủy là một dạng ý thức, nếu họ đã phản bội lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Đừng quá bao dung, cũng đừng tự lừa dối mình mà duy trì một mối tình khiến mình phải nuối tiếc cả đời.

10. Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, nếu anh ấy có thể bỏ sĩ diện của mình xuống vì bạn thì anh ấy chính là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế bên bạn lúc bước vào lễ đường.