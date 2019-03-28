Yêu lấy chính mình là cách giữ chồng khôn ngoan nhất

Phụ nữ yêu 28/03/2019 17:10

Phụ nữ muốn giữ chồng, trước tiên hãy yêu thương bản thân, giữ lấy chính mình.

Sau khi kết hôn phụ nữ thường xem chồng là cả cuộc sống của mình. Cả ngày họ chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ chồng đang làm gì, với ai, có đang nhớ đến mình không. Thậm chí, rất nhiều chị em mắc phải sai lầm chung khi ra sức kiểm soát chồng. Họ bắt bạn đời phải khai báo với mình mọi hoạt động trong ngày, không cho đối phương thời gian để nhớ mình vì mình liên tục làm phiền đối phương.

Yêu lấy chính mình là cách giữ chồng khôn ngoan nhất - Ảnh 1

Cách giữ chồng khôn ngoan nhất là yêu lấy chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể nhường nhịn vợ rất nhiều điều, thế nhưng, việc bị vợ giam lõng, kiểm soát thì họ không bao giờ chấp nhận. Thậm chí, sai lầm ấy còn khiến người chồng trở nên cộc tính, vô tâm và lạnh nhạt với vợ.

Có những phụ nữ thuở độc thân rất sành điệu, chăm chút cho bản thân. Ấy vậy mà, sau khi kết hôn họ như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn quần là áo lượt, không còn phấn son điểm xuyến, cũng không còn nước hoa dịu nhẹ.

Thậm chí, đứng trước món đồ mình thích họ cũng chẳng dám mua mà chặc lưỡi “Cái này bằng hộp sữa cho con rồi”, “Chồng sắp đi tiệc, thôi để tiền này mua cho anh ấy bộ quần áo mới”… Trong khi chị em cân nhắc từng đồng cho mình thì họ lại chẳng nghĩ suy trước việc chi tiền cho chồng con, ấy vậy mà, đàn ông đâu hiểu.

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Hà cớ gì phụ nữ làm gì cũng phải nhìn vào thái độ của chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cứ mong mỏi chồng mãi yêu mình như ngày đầu, nhưng chính họ cũng không biết phải làm sao để chồng hiểu. Họ cứ mải miết hi sinh, cứ cống hiến hết mình cho gia đình, cứ sợ làm chồng phật lòng. Họ cứ ép mình phải là một người vợ hoàn hảo, giỏi việc nước đảm việc nhà mà quên rằng chẳng việc gì phải như thế.

Hà cớ gì phụ nữ làm gì cũng phải nhìn vào thái độ của chồng, hà cớ gì bạn không dám làm điều mình thích vì sợ chồng la mắng. Cứ ra sức phục vụ chồng con, để rồi khi già nua xấu xí chẳng ai quan tâm đến bạn, cũng không ai biết ơn về những hi sinh thầm lặng bạn đã từng.

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Hãy là niềm tự hào của chồng, để anh ấy có thể hãnh diện mà khoe với mọi người rằng vợ tôi tâm lý ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ chiều chuộng chồng, nếu cứ làm hết mọi việc cho anh ấy thì bạn sẽ chiều hư chồng mình. Sẽ khiến anh ấy trở thành người chồng vô trách nhiệm, ỷ lại và trở thành đứa trẻ nhiều tuổi. Thế mới nói, thay vì chăm chăm giữ chồng phụ nữ hãy học cách nuông chiều bản thân, sống cho chính mình.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hãy đủ bao dung, thấu hiểu và không ngừng trai dồi vốn hiểu biết để có thể cùng chồng con vun đắp hạnh phúc gia đình. Hãy là niềm tự hào của chồng, để anh ấy có thể hãnh diện mà khoe với mọi người rằng vợ tôi tâm lý ra sao, tài giỏi thế nào, độc lập không thua kém chồng.

Có được người vợ như thế, chồng bạn sẽ không biết cô đơn là gì, sẽ ngày càng say mê vợ bất chấp thời gian. Hãy cứ quý trọng mình trước rồi chồng bạn sẽ yêu thương và trân quý bạn ngay thôi.

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