4 chiêu độc khiến chồng nghiện vợ cả đời, 'hồ ly tinh' đừng mơ mê hoặc

Phụ nữ yêu 21/03/2019 16:45

Vợ chỉ cần áp dụng 4 chiêu độc này chồng sẽ nghiện cả đời, kẻ thừ ba đừng mơ chen chân.

Phụ nữ chỉ cần thuộc lòng 4 bí quyết giữ chồng này đảm bảo cả đời hạnh phúc, hôn nhân viên mãn, ấm êm.

4 chiêu độc khiến chồng nghiện vợ cả đời, 'hồ ly tinh' đừng mơ mê hoặc - Ảnh 1
Cách để trói chặt một người đàn ông là ghi nhớ những tiểu tiết về anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

1. Ghi nhớ tiểu tiết

Đàn ông khô khan, kiệm lời là thế nhưng lại rất dễ mủi lòng trước những cử chỉ ân cần, quan tâm đến từ người phụ nữ của mình. Bạn không cần phải chăm sóc anh ấy từng chút một, cũng đừng dại hi sinh tất cả để chàng ghi nhận tấm lòng của mình.

Cách để trói chặt một người đàn ông là ghi nhớ những tiểu tiết về anh ấy. Ví như việc chàng thích ăn món nào, dị ứng món nào, thường dùng nước hoa mùi gì, mặc quần áo kiểu cách ra sao. Thậm chí, chỉ cần nhớ rõ những việc anh ấy đã chia sẻ thì bạn đã dư sức nắm giữ trái tim chàng cả đời.

4 chiêu độc khiến chồng nghiện vợ cả đời, 'hồ ly tinh' đừng mơ mê hoặc - Ảnh 2
Bất ngờ chính là thủ thuật vô cùng tinh tế để thổi luồng gió mới vào hôn nhân của hai bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Bất ngờ tặng quà

Cũng như phụ nữ, đàn ông nào cũng thích những điều bất ngờ. Món quà nhỏ đôi khi chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng sẽ khiến cuộc sống lứa đôi thêm thú vị, khiến chàng hạnh phúc vô vàn. Chị em đừng chờ đến dịp nào đấy mới tặng quà cho chồng mình, hãy cứ trao gửi yêu thương bất cứ khi nào bạn muốn.

Cảm giác mở gói quà vợ tặng kèm theo những câu lời có cánh, bất thình lình “bị” vợ bắt đi du lịch cùng hay dành cho nhau một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng chính là thủ thuật vô cùng tinh tế để thổi luồng gió mới vào hôn nhân của hai bạn.

4 chiêu độc khiến chồng nghiện vợ cả đời, 'hồ ly tinh' đừng mơ mê hoặc - Ảnh 3
Phụ nữ khôn ngoan đừng tiếc lời khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Thường xuyên tán dương, khen ngợi chồng

Khi chồng giúp bạn nấu ăn, rửa chén, trông con hay gấp quần áo phụ nữ khôn ngoan đừng tiếc lời khen ngợi anh ấy. Dẫu cho đấy là trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, dẫu cho đấy là điều hiển nhiên thì những câu “cảm ơn anh yêu”, “anh giỏi quá, không có anh em không biết phải làm sao”, “em thật may mắn khi lấy được người chồng như anh” sẽ là sự ghi nhận mà đàn ông nào cũng muốn.

Rồi bạn sẽ thấy, sau đấy chồng sẽ chăm chỉ giúp đỡ vợ hơn, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia hơn. Đây chính là chiêu thức khiến chồng tự giác làm việc nhà mà chẳng cần mắng nhiếc, lắm lời.

4 chiêu độc khiến chồng nghiện vợ cả đời, 'hồ ly tinh' đừng mơ mê hoặc - Ảnh 4
Người vợ thông minh biết lúc nào nên im lặng, khi nào nên cất lời để chồng vừa nể vừa thương cả đời - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết lúc nào nên im lặng

Phụ nữ đừng cố gắng chiến thắng trong tất cả những cuộc tranh luận, cũng đừng bắt chồng phải nhường nhịn mình trong mọi hoàn cảnh. Khi vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn bạn nên học cách giữ im lặng, nhún nhường, chờ đến khi chồng bình tĩnh hẵng nói chuyện.

Lúc đấy, anh ấy mới minh mẫn để lắng nghe vợ, để suy nghĩ thấu đáo mà nhận ra sai lầm của mình. Người vợ thông minh biết lúc nào nên im lặng, khi nào nên cất lời để chồng vừa nể vừa thương cả đời.

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây!

Muốn chồng nghe lời răm rắp, 'đội vợ lên đầu' chị em nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây!

Chỉ cần nhớ kỹ 6 điều dưới đây, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng dễ dàng “điều khiển” người đàn ông của đời mình.

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