Vì sao vợ tài sắc, giỏi kiềm tiền chồng vẫn ngoại tình?

Phụ nữ yêu 19/03/2019 16:04

Nếu nghĩ phụ nữ hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại tài năng thì chồng sẽ nguyện thủy chung cả đời thì bạn đã nhầm…

Phụ nữ dù thông minh, xinh đẹp đến mấy cũng không thể giữ chân người chồng lăng nhăng, ong bướm.

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Rất nhiều người chồng đã vì ham 'của lạ' mà lên giường với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Ham “của lạ”

Đứng như câu nói “một cái lạ bằng tạ cái quen”, rất nhiều người chồng đã vì ham “của lạ” mà bội bạc người vợ đầu ấp tay gối, lên giường với đàn bà khác mà không hề cảm thấy có lỗi. Chính vì thói “có mới nới cũ” mà người chồng trăng hoa đã phá nát một gia đình, khiến vợ con đau khổ đến tận cùng.

Trong hoàn cảnh này, người vợ chẳng làm gì sai cả. Chỉ người chồng ra ngoài ăn vụng, phản bội mới đáng bị lên án.

Vì sao vợ tài sắc, giỏi kiềm tiền chồng vẫn ngoại tình? - Ảnh 2
Dù biết đàn ông đã yên bề gia thất nhưng kẻ thứ ba vẫn bất chấp tất cả mà dùng thân xác mồi chài - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình chủ động mồi chài

Những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thường được bắt đầu khi đàn ông trăng hoa gặp đàn bà lẳng lơ, dễ dãi. Cô ta thừa biết anh ấy đã có vợ con, đã yên bề gia thất nhưng vẫn bất chấp tất cả mà dùng thân xác mồi chài.

Đàn ông có thể khước từ lần một, từ chối lần hai nhưng nếu kẻ thứ ba cứ đeo bám không rời họ ắt sẽ mềm lòng mà buông xuôi, mà bước vào con đường tội lỗi.

Vì sao vợ tài sắc, giỏi kiềm tiền chồng vẫn ngoại tình? - Ảnh 3
Chính sự hoàn hảo của vợ đã vô tình khiến chồng tự thấy áp lực, mệt mỏi vì sợ mình sẽ thua kém vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ quá hoàn hảo

Lấy được một người vợ tài năng, giỏi kiếm tiền đàn ông nào cũng tự hào hãnh diện khi giới thiệu cùng mọi người. Thế nhưng, chính sự hoàn hảo ấy của vợ lại vô tình khiến chồng tự thấy áp lực, mệt mỏi vì sợ mình sẽ thua kém vợ.

Hơn cả, trong một gia đình, nếu người vợ quá độc lập, mạnh mẽ đàn ông sẽ cảm thấy tự ti. Họ dần ỷ lại vào bạn đời, vô tâm và nảy sinh ý nghĩ muốn tìm đến người phụ nữ khác. Người phụ nữ mà họ có thể được ca tụng, tán dương hết lời.

Vì sao vợ tài sắc, giỏi kiềm tiền chồng vẫn ngoại tình? - Ảnh 4
Vợ càng bận rộn, càng thờ ơ, càng dại khờ tin 'đã lấy nhau rồi, vợ chồng còn bày vẽ làm gì' thì sớm muộn gì chồng cũng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ quá bận rộn

Sau giờ tan tầm, phụ nữ thường dại khờ ôm hết việc nhà vào người để thể hiện rằng mình là người vợ đảm đang, giỏi giang. Họ vừa đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ lại tất bật lau nhà, chăm sóc chồng con. Chờ đến khi rảnh tay, đặt lưng xuống giường họ đã chẳng còn thời gian để tâm sự, quan tâm hay hỏi han chồng mà vội chìm ngay vào giấc ngủ.

Vợ càng bận rộn, càng thờ ơ, càng dại khờ tin “đã lấy nhau rồi, vợ chồng còn bày vẽ làm gì” thì sớm muộn gì chồng cũng ngoại tình, cũng lang chạ với đàn bà khác để tìm kiếm thú vui mới.  

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