Việc khóc lóc thảm thiết chỉ có thể khiến đàn ông ngoại tình mủi lòng thương hại nhưng chẳng thể khiến chàng ý thức được rằng mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Điều bạn cần làm là phải để chồng hiểu rằng anh ấy đã sai. Có như vậy bạn mới giúp chồng rút chân khỏi cuộc tình ngoài giá thú đầy tội lỗi, mới khiến chồng toàn tâm toàn ý trở về bên gia đình.

Đây cũng là cách để chồng biết rằng, dù tổn thương trầm trọng nhưng bạn không hề né tránh thực tại, càng không dễ dàng cho qua. Ngược lại, bạn sẽ “làm cho ra lẽ” để dẫu có bước tiếp hay buông tay thì sau này đàn ông bội bạc cũng không dám tái phạm thêm lần nào nữa.

Tất nhiên, phụ nữ nào phát hiện người đàn ông đầu ấp tay gối lên giường với đàn bà khác cũng tổn thương tận cùng, cũng đau đớn khôn nguôi. Bạn không cần phải cố tỏ ra bất cần, cũng đừng gồng mình nếm chịu mọi khổ đau. Hãy cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình trong chừng mực, hãy để chồng hiểu thấu bi kịch bạn đang phải gánh chịu vì sai lầm của anh ấy.

Là vợ, bạn hoàn toàn có quyền thể hiện sự thất vọng khi chồng thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không việc gì phải giấu diếm sự thất vọng về chồng

Ngày thường, phụ nữ nào cũng dành sự trân trọng, ngưỡng mộ đối với chồng. Bởi lẽ, họ hiểu rằng đàn ông nào cũng thích được tán dương, khen ngợi. Vậy nên, khi anh ấy ngoại tình, là vợ, bạn hoàn toàn có quyền thể hiện sự thất vọng về chàng.

Hành động này sẽ giúp chồng nhận ra rằng mình đã hoàn toàn đánh mất sự tôn trọng, nể phục từ vợ. Đàn ông tất nhiên cũng sợ vợ vì quá thất vọng về mình mà mang chuyện xấu đi tung hê với người thân, gia đình, khiến họ cả đời cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Phụ nữ nhất định phải giữ bí mật chuyện chồng trăng hoa. Đừng kể với bất cứ ai, dù là người thân hay bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

3. Cho chồng thấy rằng bạn sẽ buông tay

Đừng tỏ ra quá yếu mềm, rằng nếu thiếu chồng bạn sẽ không thể sống nổi. Làm như thế, chỉ khiến anh ấy thêm chán vợ, thêm cớ để tìm đến bên nhân tình mới lạ, hấp dẫn. Phụ nữ khôn ngoan sẽ vẫn thẳng thắn thừa nhận mình còn yêu chồng, rất thương yêu. Thế nhưng, họ cũng không giấu diếm việc nếu anh ấy không thay đổi, không chấm dứt với nhân tình họ sẽ buông tay.

Khi ấy, đàn ông sẽ có khoảng lặng để suy nghĩ về những gì mình đã làm, để đưa ra lựa chọn cuối cùng, để anh ấy nhận ra giá trị của gia đình mà quay đầu.

Cuối cùng, phụ nữ nhất định phải giữ bí mật chuyện chồng trăng hoa. Đừng kể với bất cứ ai, dù là người thân hay bạn bè. Bởi lẽ, đàn ông sẽ rất biết ơn nếu bạn chôn vùi những điều đáng xấu hổ ấy. Đấy cũng là nền tảng để chồng làm lại từ đầu, trân trọng người vợ của mình hơn bao giờ hết.